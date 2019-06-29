Россия - Индия - Китай: союз крепнет, - Пепе Эскабар

21:31 02.07.2019

Трехсторонняя встреча России, Китая и Индии в ходе саммита G20 проводилась в обстановке секретности. Москва и Пекин подписали соглашение о частичном переходе на рубли и юани в двусторонней торговле. Совместные усилия будут предприниматься для постепенного отказа от системы СВИФТ. Рано или поздно Россия и Китай призовут Индию присоединиться к ним. Торговая мини-война Вашингтона с Нью-Дели лишь ускоряет этот процесс, утверждает автор.



Россия - Индия - Китай: встреча с перспективой (Asia Times, Гонконг)

Саммит G20 в Осаке



Нет никаких утечек с трехсторонней встречи стран на саммите "Большой двадцатки", но наметилась четкая тенденция на сближение



Самая главная трехсторонняя встреча в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке проводилась в низкопробной обстановке, недостойной несравненного эстетического минимализма Японии. Японии нет равных в планировании и исполнении. Поэтому трудно представить себе, что эта обстановка стала просто досадной "оплошностью". По крайней мере - неофициальная - встреча России-Индии-Китая на полях саммита "Большой двадцатки" затмила судьбу декоратора интерьеров, который явно заслуживал сэппуку (древний японский самурайский ритуал самоубийства, совершавшийся по определенным правилам, - прим. ред.).

Контекст



Лидеры трех стран встретились практически в обстановке секретности. Нескольких представителей прессы, присутствовавших в обшарпанном номере, вскоре попросили его покинуть. Президентов Путина, Си и Моди сопровождали стройные ряды помощников, которым едва нашлось место, чтобы присесть. Никаких утечек не было. Циники могут шутить, что в номере и без того наверняка были жучки. В конце концов, Си может в любой момент позвать Путина и Моди в Пекин, если захочет обсудить серьезные дела.



Нью-Дели заявляет, что встреча в Осаке была организована по инициативе Моди. Это не совсем так. Встреча в Осаке является кульминацией длительного процесса под руководством Си и Путина, которые хотят убедить Моди участвовать в серьезной дорожной карте интеграции Евразии. Эта дорожная карта была утверждена на их предыдущей встрече в прошлом месяце на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Бишкеке.



Теперь Россия - Индия - Китай (РИК) снова в деле. Следующая встреча назначена на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. В своих вступительных речах Путин, Си и Моди прояснили, что Россия, Индия и Китай, по словам Путина, вносят "весомый вклад в создание архитектуры неделимой безопасности" на континенте.



Моди - совсем в духе Макрона - подчеркнул многосторонние усилия по борьбе с климатическими изменениями и пожаловался, что глобальной экономикой управляет "односторонний" диктат, акцентируя необходимость реформы Всемирной торговой организации.

Путин пошел немного дальше, настаивая, что "страны выступают за сохранение системы международных отношений, ядром которых является устав ООН и нормы права. Мы отстаиваем такие важные принципы межгосударственных связей, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела".



Путин четко сформулировал геополитическую взаимосвязь между ООН, БРИКС, ШОС и "Большой двадцатки", а также важность "укрепления ВТО" и Международного валютного фонда как "точки отсчета современного и просто многополярного мира, не принимающего санкций как законных действий".

Тройка Россия - Индия - Китай являют разительнейший контраст с администрацией Трампа.

Эти "огромные активы"

БРИКС - в его нынешнем состоянии - умер. До встречи России, Индии и Китая состоялась формальная встреча БРИКС. При этом ни для кого не является тайной, что ни Путин, ни Си решительно не доверяют бразильцу Жаиру Больсонаро (Jair Bolsonaro), которого они расценивают как неоколониальный ресурс Трампа. Перед двусторонней встречей с Трампом Больсонаро приторговывал минеральными ресурсами Бразилии, заявляя, что страна теперь может экспортировать "безделушки из ниобия". Ну, это, безусловно, не вызывает такого количества вопросов, как бразильские военные чиновники, арестованные в Испании за перевозку кокаина в промышленных объемах (36 килограммов) в президентском самолете, что, конечно же, не могло не испортить афтерпати в Осаке. Позже Трамп с энтузиазмом восхвалял "огромные активы", которые теперь полностью приватизируются в пользу американских компаний.



Си, обращаясь к БРИКС, осудил политику протекционизма и призвал к укреплению ВТО. Государства, входящие в состав БРИКС, сказал он, должны "укреплять прочность развития и способность противостоять внешним угрозам".

Путин пошел дальше. Он не только осудил "протекционистские" тенденции в мировой торговле, он призвал к ведению двусторонней торговли в национальных валютах в обход доллара, что отражает данные Россией и Китаем обязательства в рамках стратегического партнерства.



Россия и Китай в лице министра финансов Антона Силуанова и руководителя Народного банка Китая И Гана подписали соглашение о переходе на рубли и юани в двусторонней торговле, начиная с сельскохозяйственного и энергетического секторов, а также увеличить межвалютные расчеты в следующие несколько лет на 50%. Совместные усилия будут предприниматься для постепенного отказа от системы СВИФТ (SWIFT) путем применения российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) и китайской Международной межбанковской платежной системы (CIPS). Рано или поздно Россия и Китай призовут Индию присоединиться к ним. У Москвы налажены прекрасные двусторонние отношения как с Пекином, так и с Нью-Дели, и она решительно играет роль привилегированного посланника.



Торговая мини-война с Нью-Дели, инициированная администрацией Трампа - в том числе лишение Индии особого торгового статуса и карательные меры за покупку российских комплексов С-400 - ускоряет этот процесс. Кстати, Индия заплатит за комплекс С-400 в евро.

Относительно обсуждения Ирана Россией, Индией и Китаем не было никаких утечек. Однако, по словам дипломатов, он был главной темой обсуждения. Россия тайно уже помогает Ирану на самых разных уровнях. Индии предстоит сделать экзистенциальный выбор: продолжить покупать иранскую нефть или попрощаться со стратегической помощью от Ирана через порт Чахбехар, упрощающей мини-Шелковый путь Индии в Афганистан и Центральную Азию.



Китай расценивает Иран как ключевой узел Новых Шелковых путей, или Инициативы "Пояса и дороги". Россия расценивает Иран как ключевого партнера для достижения стратегического равновесия в Юго-Западной Азии, это было главной темой двусторонних переговоров Путина и Трампа, на которых также обсуждались Сирия и Украина.



Россия, Индия и Китай или "Один пояс, один путь"?

Какие бы операции в психологической войне ни предпринимались Трампом, краткосрочные и долгосрочные последствия двусторонних переговоров американского президента с Си Цзиньпином напрямую скажутся на России, Индии и Китае. Общий фон не изменится; администрация Трампа делает ставку на изменение глобальных каналов поставок и выведение их из Китая, а Пекин стремительно развивает свою инициативу "Один пояс, один путь".

Трамп вызывает недоверие по всей Европе - как известно Брюсселю, ЕС является мишенью новой предстоящей торговой войны. При этом учитывая, что свыше 60 государств подписались на огромное количество проектов в рамках "Пояса и дороги", а также что Евразийский экономический союз тоже связан с "Одним поясом, одним путем", Пекин знает, что поддержка этой инициативы Евросоюзом является всего лишь вопросом времени.

Нет никаких доказательств, что Индия может внезапно примкнуть к проектам в рамках "Одного пояса, одного пути". Впереди усматривается геополитический соблазн "Индо-Тихоокеанского союза" - по сути, всего лишь очередной стратегии сдерживания Китая. Это старый добрый имперский принцип "разделяй и властвуй", - и все главные игроки это знают. Однако Индия официально утверждает, что Индо-Тихоокеанский союз не направлен "против кого-то". Более глубокое участие Индии в переговорах России-Индии-Китая не подразумевает, что она становится ближе к "Поясу и дороге". Настал момент, когда Моди нужно продемонстрировать себя с лучшей стороны - в конце концов, именно он определит, в каком направлении сдвинется геоэкономический маятник.



Пепе Эскобар (Pepe Escobar)

Оригинал публикации: Russia-India-China share a room with a view

Опубликовано 29/06/2019