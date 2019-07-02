Буза в Гонконге. Классическая первая стадия "цветной революции", - Ю.Тавровский

21:36 02.07.2019

Буза в Гонконге

мы наблюдаем классическую первую стадию "цветной революции"

Юрий Тавровский



1 июля в Гонконге, с 1997 года - специальном административном районе (САР) КНР, протестующие оппозиционеры прорвались в здание местного парламента и захватили его.



Полагаю, в Гонконге мы наблюдаем классическую первую стадию "цветной революции". Есть все основания считать, что беспорядки, длящиеся с июня и связанные с законопроектом местной власти о выдаче преступников в КНР, были направлены на ослабление позиций официального Пекина накануне саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Характерная особенность "цветных революций" - политтехнологи всегда придумывают для них символ – "оранжевая революция", "революция роз", "революция зонтиков". Для Гонконга придумали название "черные футболки", и влиться в протестующую толпу без этой "униформы" было сложно.



Нынешние беспорядки началась сразу после возвращения Си Цзиньпина "со щитом" - в Осаке он добился от Трампа отсрочки новой порции санкций. Тут подоспела очередная годовщина возвращения Гонконга Китаю, и здесь начались традиционные праздничные шествия по центральным улицам и площадям. Все проходило достаточно мирно и упорядоченно. Вдруг, откуда ни возьмись, появился… опять же, традиционный для "цветных революций" отряд бузотеров. Молодые люди в касках и масках атаковали здание местной исполнительной власти, преодолели вялое сопротивление не подготовленной к такому развитию событий полиции, разбили стеклянные двери и ворвались в пустой по случаю праздника зал заседаний. "Черные футболки" провели в гонконгском парламенте всего несколько часов, после чего, словно по команде "отбой!", они вдруг заспешили на выход, силком вытаскивая из удобных кресел недисциплинированных активистов.

Почему буза вспыхнула так неожиданно и так же неожиданно завершилась? С самого начала местные деятели видели в происходящем руку "кукловодов" из-за пределов Гонконга. Почетный председатель местной Либеральной партии Джеймс Тянь Пей-чунь уже потребовал полноценного расследования роли "иностранных сил" в событиях 1 июля.

Заказчиками "революции черных футболок" могут быть британцы, недовольные перемирием в американо-китайской "торговой войне". Они сохранили в бывшей колонии прочные позиции, в том числе - и на агентурном уровне. Ими могут быть представители американского "глубинного государства". Ими могут быть даже пресловутые "группы влияния" из приморских провинций Китая, недовольные противостоянием КНР и США, а также возможностью утраты удобного и близкого убежища в Гонконге в случае уголовных преследований.



Конечно, буза "черных футболок" не улучшает имидж КНР и не укрепляет позиции Си Цзиньпина. Но ведь "товарищу Си", в отличие от Дональда Трампа, не надо проводить избирательную кампанию. Зато он способен сделать шаг, который резко повысит его популярность в Китае и перечеркнет все шансы Трампа на переизбрание в 2020 году. Откликаясь на многочисленные просьбы соотечественников, Пекин может воссоединить с Родиной провинцию Тайвань. Реакция США будет столь же бескомпромиссной, как и в случаях с Северной Кореей, Венесуэлой, Ираном. А очередное унижение спишут на "хромого утенка Дональда". Может, на то и расчет?



2.07.19