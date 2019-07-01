 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.07.2019
23:22  Облавы в узбекских детсадах обнаружили неучтенных малышей
23:21  Бывший гражданин СССР возглавит Европарламент
21:36  Буза в Гонконге. Классическая первая стадия "цветной революции", - Ю.Тавровский
21:31  Россия - Индия - Китай: союз крепнет, - Пепе Эскабар
21:27  Где прячется беглая принцесса Дубая? - Neue Zurcher Zeitung
21:25  ОПЕК грозит раскол, - Handelsblatt
20:53  Где прорубать окно России в Азию: через Туву, Монголию или прямо в Китай? - В.Бадмаев

20:51  Вас "кнутом" или "пряником"? Политика Китая в Гонконге, - А.Карпов
20:33  Бишкек. Скандал с бланками Е-паспортов. Garsu Pasaulis обжаловала решение суда
20:02  Схвачен главарь индонезийского филиала "Аль Каеды" Пару Виджаянту
18:36  На компенсации жителям Арыси потребуется $11,7 миллиона
15:44  14 моряков ВМФ России погибли при пожаре на глубоководном аппарате
14:46  Силиконовая долина уплывает в Азию, - Е.Пустовойтова
14:43  Как связаны беспорядки в Тбилиси и проект глубоководного порта в Анаклии, - А.Арешев
14:39  Госдеп предостерегает граждан США от посещения села Кой-Таш - столицы "государства Атамбай-лэнд"
13:02  В Ташкенте достроят три подземные ветки метро (схема)
12:50  Пафосный нагляк. "Мадам Брошкина" (А.Пугачева) въехала на авто на ж.д. перрон
12:47  Новый Ташкент шагнет за Чирчик
12:43  Норвегия - дороги смерти и память, закатанная в асфальт, - Р.Устраханов
12:41  Китай победил Америку и Европу в гонке капиталов
08:43  Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ, - Мартин Зельнер
08:37  В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"
08:33  Грядет вымирание: человеку уже стало не хватать насекомых. Количество букашек сократилось на 76%
07:57  AIBA отреклась от Гафура Рахимова. На очереди - авторитетный фехтовальщик Усманов?
07:46  Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов
07:16  В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы
06:55  В Киргизии создан еще один "Штаб". По привлечению к ответственности Атамбаенва
06:51  Алмазбек Атамбаев: "К власти должны прийти молодые люди... Сапар Исаков или кто-то другой"
06:47  Когда Россия начнет снова расширяться, - Александр Дубровский
06:43  Могила с евроремонтом... как национальная идея Прибалтики, - Александр Халдей
06:36  Москва потеряла привлекательность для талибов, - И.Субботин
06:33  В Гагаузии победили РФ и Турция, - С.Гамова
06:31  Анкара и Тегеран делят Сирию по-своему, - Ст.Иванов
06:28  Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара
Понедельник, 01.07.2019
21:28  Гонконг. Протестующие штурмовали и захватили здание Парламента
21:09  ОПЕК+ остается при старых квотах
20:21  Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО
20:19  "Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду". Каково Г.Каримовой сидится в тюрьме
20:08  Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана
18:12  G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед, - Le Temps
17:53  Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага
17:04  Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев
16:15  Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:07  Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов
14:09  Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин
14:08  Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков
14:05  Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров
14:03  Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"
08:46  Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов
08:27  4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа
08:21  Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бывший гражданин СССР возглавит Европарламент
23:21 02.07.2019

Европарламент возглавит болгарин, бывший премьер этой страны Сергей Станишев (1966 год рождения), сообщают телеграм-канал "Россия в мире глобальной политики".

Он родом из украинского Херсона, закончил МГУ, мать - Дина Сергеевна Мухина. Отец работал секретарем ЦК Болгарской компартии. Станишев был одно время гражданином СССР.

Другие высшие посты в ЕС также согласованы. Урсула фон дер Ляйен (Германия) - председатель Европейской комиссии. Шарль Мишель (Бельгия) - председатель Европейского совета. Сергей Станишев (Болгария) - председатель Европейского парламента. Кристин Лагард (Франция) - глава Европейского центробанка. Жозеп Боррель (Испания) - высокий представитель по внешней политике.

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562098860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июня 2019 года №35
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2019 года №48
- Аскар Мамин: социальные меры направлены на поддержку реально нуждающихся граждан
- Кадровые перестановки
- Б. Сапарбаев: если человек не будет работать - мы приостановим выплату АСП
- Бакытжан Сагинтаев совершил рабочий объезд Турксибского района
- Зарплаты сотрудников нефтяного сектора возьмут на контроль после конфликта на Тенгизе
- ​Казахстан и США нацелены на усиление экономического партнерства
- Эксперты: социальная сфера должна превратиться в движущую силу экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  