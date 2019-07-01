Бывший гражданин СССР возглавит Европарламент

23:21 02.07.2019

Европарламент возглавит болгарин, бывший премьер этой страны Сергей Станишев (1966 год рождения), сообщают телеграм-канал "Россия в мире глобальной политики".



Он родом из украинского Херсона, закончил МГУ, мать - Дина Сергеевна Мухина. Отец работал секретарем ЦК Болгарской компартии. Станишев был одно время гражданином СССР.



Другие высшие посты в ЕС также согласованы. Урсула фон дер Ляйен (Германия) - председатель Европейской комиссии. Шарль Мишель (Бельгия) - председатель Европейского совета. Сергей Станишев (Болгария) - председатель Европейского парламента. Кристин Лагард (Франция) - глава Европейского центробанка. Жозеп Боррель (Испания) - высокий представитель по внешней политике.