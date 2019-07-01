|23:22 Облавы в узбекских детсадах обнаружили неучтенных малышей
23:21 Бывший гражданин СССР возглавит Европарламент
21:36 Буза в Гонконге. Классическая первая стадия "цветной революции", - Ю.Тавровский
21:31 Россия - Индия - Китай: союз крепнет, - Пепе Эскабар
21:27 Где прячется беглая принцесса Дубая? - Neue Zurcher Zeitung
21:25 ОПЕК грозит раскол, - Handelsblatt
20:53 Где прорубать окно России в Азию: через Туву, Монголию или прямо в Китай? - В.Бадмаев
20:51 Вас "кнутом" или "пряником"? Политика Китая в Гонконге, - А.Карпов
20:33 Бишкек. Скандал с бланками Е-паспортов. Garsu Pasaulis обжаловала решение суда
20:02 Схвачен главарь индонезийского филиала "Аль Каеды" Пару Виджаянту
18:36 На компенсации жителям Арыси потребуется $11,7 миллиона
15:44 14 моряков ВМФ России погибли при пожаре на глубоководном аппарате
14:46 Силиконовая долина уплывает в Азию, - Е.Пустовойтова
14:43 Как связаны беспорядки в Тбилиси и проект глубоководного порта в Анаклии, - А.Арешев
14:39 Госдеп предостерегает граждан США от посещения села Кой-Таш - столицы "государства Атамбай-лэнд"
13:02 В Ташкенте достроят три подземные ветки метро (схема)
12:50 Пафосный нагляк. "Мадам Брошкина" (А.Пугачева) въехала на авто на ж.д. перрон
12:47 Новый Ташкент шагнет за Чирчик
12:43 Норвегия - дороги смерти и память, закатанная в асфальт, - Р.Устраханов
12:41 Китай победил Америку и Европу в гонке капиталов
08:43 Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ, - Мартин Зельнер
08:37 В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"
08:33 Грядет вымирание: человеку уже стало не хватать насекомых. Количество букашек сократилось на 76%
07:57 AIBA отреклась от Гафура Рахимова. На очереди - авторитетный фехтовальщик Усманов?
07:46 Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов
07:16 В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы
06:55 В Киргизии создан еще один "Штаб". По привлечению к ответственности Атамбаенва
06:51 Алмазбек Атамбаев: "К власти должны прийти молодые люди... Сапар Исаков или кто-то другой"
06:47 Когда Россия начнет снова расширяться, - Александр Дубровский
06:43 Могила с евроремонтом... как национальная идея Прибалтики, - Александр Халдей
06:36 Москва потеряла привлекательность для талибов, - И.Субботин
06:33 В Гагаузии победили РФ и Турция, - С.Гамова
06:31 Анкара и Тегеран делят Сирию по-своему, - Ст.Иванов
06:28 Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара
|21:28 Гонконг. Протестующие штурмовали и захватили здание Парламента
21:09 ОПЕК+ остается при старых квотах
20:21 Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО
20:19 "Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду". Каково Г.Каримовой сидится в тюрьме
20:08 Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана
18:12 G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед, - Le Temps
17:53 Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага
17:04 Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев
16:15 Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:07 Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов
14:09 Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин
14:08 Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков
14:05 Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров
14:03 Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"
08:46 Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов
08:27 4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа
08:21 Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин
|Облавы в узбекских детсадах обнаружили неучтенных малышей
23:22 02.07.2019
Тотальные проверки в Самарканде обнаружили неучтенных воспитанников детсадов, сообщает МДО.
Как отмечается в сообщении, зимой аудиторы МДО находили малышей в холодных залах и кладовых, беседках во дворе: иногда на них не было теплой верхней одежды, так как их выводили из группы второпях.
При проверке детсада №58 в Самарканде 60 детей обнаружены спрятанными в строящемся здании возле дошкольного учреждения.
Незаконное посещение детсадов ухудшает и условия содержания остальных воспитанников, подчеркивает ведомство.
По данным ведомства, в прошлом году выявлено 1059 детей без направления, с начала года – 373 ребенка до трехлетнего возраста.