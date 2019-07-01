Облавы в узбекских детсадах обнаружили неучтенных малышей

23:22 02.07.2019

Тотальные проверки в Самарканде обнаружили неучтенных воспитанников детсадов, сообщает МДО.

Как отмечается в сообщении, зимой аудиторы МДО находили малышей в холодных залах и кладовых, беседках во дворе: иногда на них не было теплой верхней одежды, так как их выводили из группы второпях.

При проверке детсада №58 в Самарканде 60 детей обнаружены спрятанными в строящемся здании возле дошкольного учреждения.



Незаконное посещение детсадов ухудшает и условия содержания остальных воспитанников, подчеркивает ведомство.

По данным ведомства, в прошлом году выявлено 1059 детей без направления, с начала года – 373 ребенка до трехлетнего возраста.