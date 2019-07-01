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ВМС Китая опасаются американской атаки
00:02 03.07.2019

В КНР ведут испытания противокорабельных ракет

Владимир Скосырев

ВМС КНР испытывают противокорабельные ракеты рядом с островами, на которые претендует ряд стран Юго-Восточной Азии. Здесь же находятся корабли США. Вашингтон формально нейтрален, но фактически помогает странам, втянутым в территориальный спор с КНР. Подоплека соперничества в том, что через Южно-Китайское море (ЮКМ) ежегодно перевозятся грузы почти на 3,4 трлн долл. В Пекине опасаются, что США и их союзники, окружившие КНР военными базами, могут прервать цепочки поставок.

КНР объявила, что часть ЮКМ закрыта на пять дней из-за военных учений. Как раз в это время проходят испытания ракет около архипелага Спратли. Пекин не подтвердил запуск летательных аппаратов, но, судя по сообщениям из Пентагона, они представляют собой баллистические крылатые ракеты для поражения кораблей.

Китай заявляет, что ему принадлежит суверенитет над большой частью ЮКМ. Это привело к спорам с несколькими странами, в том числе с Филиппинами, союзником США. США бросают вызов притязаниям КНР, направляя корабли к островам, вокруг которых завязался конфликт, и посылая самолеты для пролета над ними.

В апреле завязалось противостояние между Пекином и Манилой из-за того, что к острову, контролируемому Филиппинами, подплыло примерно 275 китайских судов. Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал, чтобы китайцы прекратили осаду. Еще один конфликт вспыхнул в июне после того, как китайская рыбацкая шхуна столкнулась с маленьким филиппинским судном. Оно затонуло.

Сун Чжунпин, военный аналитик в Гонконге, говорит, что китайским военным необходимо проводить учения, чтобы лучше быть готовыми к защите коренных интересов Китая в ЮКМ: "Страны, находящиеся вне региона, продолжают нагнетать напряжение путем так называемых операций по защите свободы судоходства и слежки. Это угрожает безопасности Китая. Он должен давать отпор этим провокациям".

Но американский аналитический центр – RAND – утверждает, что Китай действует все более настойчиво, не переходя порог вооруженного конфликта. При этом различие между гражданскими и военными затушевывается. Для установления контроля над территориями используются резервисты ВМС и рыбацкие суда. Тактика Китая состоит в том, чтобы продвигать свои интересы в ЮКМ и Восточно-Китайском море в "серой зоне между миром и войной".

Примером такой тактики служит строительство искусственных островов, использование кораблей береговой охраны, рыбаков, прошедших боевую подготовку.

Впрочем, и кадровые военные тоже привлечены к выполнению планов Пекина. Начиная с 2014 года к берегам Японии, Тайваня, в западную часть Тихого океана и в ЮКМ стали совершать полеты стратегические бомбардировщики H-6.

Адмирал китайских ВМС Чжан Чжаочжун назвал план Китая стратегией капусты. Она предполагает, что спорные участки моря будут покрыты "листьями" военно-морского ополчения, затем береговой охраны, затем кораблей ВМС. Все эти силы будут работать скоординированно.

В докладе корпорации RAND говорится также, что продвижению интересов Китая на море служат и государственные энергетические и промышленные компании, которые ведут глубокое бурение в водах ЮКМ.

RAND, который получает деньги от правительства США, ратует за то, чтобы Вашингтон более агрессивно вступился в защиту своих союзников. Предлагается разместить противокорабельные ракеты в Японии и на Филиппинах. Кроме того, корабли ВМС США могли бы сопровождать филиппинские суда с буровыми установками, которые ищут нефть в эксклюзивной экономической зоне Филиппин.

В беседе с "НГ" профессор ВШЭ(У) Александр Лукин отметил: "Китай не может взять под контроль это море, потому что никто, кроме Китая, не признает его право на такой контроль. Китай считает, что владеет там островами и они образуют территориальные воды. Но, согласно решению международного арбитража, это не острова, поэтому они не могут образовывать чьи-либо территориальные воды. А на практике там все плавают, как и плавали, в том числе военные корабли. Не будет же Китай стрелять в американские военные корабли. Поэтому де-факто он ничего не контролирует, кроме самих островов, где он строит военные базы".

Касаясь позиции России, Лукин сказал: Россия считает, что вопрос о принадлежности островов должен решаться путем переговоров. Она не поддерживает чьи-либо территориальные претензии. Но она поддерживает Китай в том, что эти спорные вопросы должны решаться путем переговоров между заинтересованными сторонами, а не на каком-то международном форуме. США и некоторые другие страны, пояснил эксперт, выдвигают идею, что должно быть какое-то международное урегулирование с участием внерегиональных стран, возможно, самих США.

Источник - НГ
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