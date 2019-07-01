Саудовских лоббистов выгоняют из Европарламента

00:41 03.07.2019

Бывшим и действующим чиновникам королевства грозят аннулировать пропуска



Фемида Селимова



В Брюсселе в разгар неутихающего ажиотажа вокруг распределения ключевых должностей в европейских бюрократических структурах вновь звучат призывы усилить давление на Саудовскую Аравию. Руководство одной из политических фракций Европарламента (ЕП) "Зеленые", которые в ходе недавних выборов значительно усилили свои позиции, хочет, чтобы саудовским дипломатам, а также их лоббистам ограничили доступ в ЕП.



Свое письмо сопредседатели "Зеленых" евродепутаты от Германии Ска Келлер и от Бельгии Филипп Ламбертс адресовали главе ЕП Антонио Таяни, который вот-вот покинет пост. Кстати, Келлер сама претендует на то, чтобы возглавить высший законодательный орган ЕС. Среди прочего авторы письма просят, чтобы Таяни "отозвал все пропуска в Европарламент чиновникам Саудовской Аравии, а также компаниям по связям с общественностью или другим организациям, работающим на Королевство Саудовская Аравия или от его имени". Кроме того, они призывают приостановить участие саудовских должностных лиц в любых официальных заседаниях в парламентских помещениях, в том числе на уровне комитетов и делегаций.



Ранее спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар опубликовала свой доклад по итогам расследования скандала вокруг журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в октябре прошлого года в саудовском консульстве в Стамбуле. В докладе Каламар указывает на достоверные доказательства причастности к убийству Хашогги наследного принца Мухаммеда бин Сальмана и других должностных лиц монархии.



В феврале этого года Европейская комиссия (ЕК) включила Саудовскую Аравию в черный список стран и территорий с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "В финансовых вопросах мы хотим установить самые высокие стандарты и предотвратить нанесение ущерба ЕС путем нелегальных трансакций", – заявляла тогда еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Она призвала к срочным действиям, потому что "риски распространяются, как лесной пожар в банковском секторе".



В свете происходящего Эр-Рияд активизировал лоббистскую деятельность с целью улучшения своего имиджа в БС и продвижения себя в качестве одного из ключевых союзников Запада. Ему было необходимо нейтрализовать европейскую критику нарушений прав человека и военных преступлений в Йемене. При этом саудовский режим прибегал к услугам французских пиар-агентств и коммуникационных компаний.



По данным портала EUObserver, за день до включения Саудовской Аравии в черный список ее правительство заплатило базирующемуся в Брюгге Колледжу Европы (КЕ) (престижный институт последипломного образования, финансируется ЕС) за организацию встречи своих послов в Европе с должностными лицами ЕС и членами ЕП. В знак протеста группа из 125 "шокированных" выпускников направили письмо руководству КЕ, в котором выразили свое беспокойство по поводу того, что данное учреждение связано с Саудовской Аравией – страной, которая, по их мнению, не привержена "ценностям ЕС". Они требовали, чтобы учреждение разорвало все связи с королевством. Впоследствии руководство КЕ подтвердило, что саудовцами были произведены платежи в обмен на организацию частных встреч с членами ЕП и на "учебный семинар".



Добавление Саудовской Аравии в черный список было встречено жесткой критикой со стороны ряда стран ЕС, обеспокоенных своими экономическими связями с аравийской монархией. Особенно сильно протестовали Великобритания и Франция.



В свою очередь, саудовские власти назвали это действие "разочаровывающим", поспешив заверить Брюссель в том, что приверженность Эр-Рияда борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является "стратегическим приоритетом". К кампании подключился и сам король Сальман. В конце февраля он разослал всем лидерам ЕС письма с призывом пересмотреть вопрос о включении Эр-Рияда в черный список. Он выразил опасение, что это может помешать торговле и инвестициям между Саудовской Аравией и ЕС. Тот факт, что в конечном итоге черный список главами стран ЕС был единодушно отклонен (ЕК было предложено представить новый черный список), позволяет говорить, что лоббисты саудовцев хорошо постарались. Свое решение лидеры европейских стран связывали с отсутствием прозрачности при его составлении.



Однако помимо этого наверняка они также руководствовались и другими, куда более весомыми аргументами. Как известно, Саудовская Аравия в больших масштабах импортировала вооружения из Франции, Великобритании, Германии и Испании. В то же время ЕС является крупнейшим потребителем саудовской нефти и бенефициаром инвестиций из Суверенного фонда Саудовской Аравии на сумму 230 млрд долл.



Хотя Эр-Рияд в настоящее время не фигурирует в черном списке ЕС, тот факт, что ее предлагали туда включить, по мнению наблюдателей, может по-прежнему представлять серьезную проблему для королевства с точки зрения инвестиционной привлекательности. Между тем неясно, окажет ли письмо Келлер и Ламберта какое-либо влияние, с учетом разгоревшейся внутренней борьбы в Брюсселе за высшие должности в ЕС.



Впрочем, директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group Юрий Бармин выразил "НГ" сомнение, что призывы европарламентариев могут привести к тому, что перед саудовскими лоббистами закроются двери в коридоры власти в Брюсселе. Эксперт напомнил, что, так же как и в США, в Европе лоббирование имеет законную силу. По его словам, в отличие от США, где лоббизм играет достаточно серьезную роль в формировании восприятия Саудовской Аравии, в ЕС он представляется более сложным механизмом ввиду того, что там представлены интересы различных государств. "Я скептически отношусь к тому, что Саудовской Аравии могут что-то запретить. Авторы письма скорее всего задаются целью привлечь к себе внимание", – отметил Бармин. Он обратил внимание на то, что помимо саудовцев лоббизмом в столице Объединенной Европы занимаются Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Израиль. "Поэтому как-то отдельно вычленять Саудовскую Аравию и каким-то образом ей что-то запрещать бессмысленно, я думаю, это не увенчается успехом. Лоббистская деятельность в ЕС достаточно отрегулирована. Кроме того, саудовцам очень сложно что-то предъявить, поскольку они действуют в рамках того, что разрешено", – заключил эксперт.



Как отмечает Deutsche Welle, на сегодняшний день в одном только Брюсселе число легальных лоббистов, работающих при структурах ЕС, перевалило за 15 тыс. Отметим, что в 2008 году в ЕС была создана база данных Transparency Register (TR), ставшая ответом на критику в адрес ЕС в непрозрачности при принятии важных решений. Согласно правилам, "группы влияния" должны регистрироваться в реестре и предоставлять сведения о своих финансовых и прочих интересах. Критики TR указывают на отсутствие механизма для проверки информации, которую лоббисты вносят в базу данных, в связи с этим многие эксперты подозревают, что лоббисты "хронически" занижают свои расходы на продвижение интересов в Евросоюзе.