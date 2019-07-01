Турецкая армия сковала российскую авиацию в Сирии

02:06 03.07.2019

США обвинили Москву и Дамаск в неэффективной борьбе с террористами



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



Группировка исламистов "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России) перебрасывает резервы из центральной части провинции Идлиб в северо-восточную горную область Латакии для подкрепления своих формирований, обороняющих Кабани, а также в северо-западные районы провинции Хама и в южную часть провинции Идлиб, где также идут ожесточенные бои с правительственными войсками. Арабские новостные издания отмечают, что армии Дамаска уже на протяжении долгого времени не удается сломить сопротивление джихадистов на указанных участках фронта, несмотря на мощную военную поддержку со стороны Москвы.



Военные источники в Дамаске поделились данными с арабскими СМИ о том, что было замечено движение в Идлибской зоне деэскалации колонн из десятков грузовиков, принадлежащих ХТШ. Исламисты перебрасывают в большом количестве вооружение, амуницию, боеприпасы и боевиков на линию фронта для сдерживания натиска Сирийской арабской армии (САА) и российских военных. Одновременно поступает информация об активизации боевых действий правительственных сил на всех пунктах передовой линии. В частности, арабоязычная газета Al-Watan сообщает, что ударная авиация российских ВКС и сирийских ВВС обрушила огонь на позиции террористов вблизи населенных пунктов Аль-Зука, Аль-Латаминех и Кфар-Зита в Северной Хаме. Мощные удары с воздуха потрясли опорные пункты вооруженной оппозиции, разбросанные в секторе городков Маарех Хормех–Шейх Мустафа–Кфар Санджех–Хан Шейхун в Южном Идлибе. Отмечаются большие разрушения и крупные потери в рядах исламистов убитыми и ранеными.



Помимо этого, сирийская ствольная и реактивная артиллерия без устали обстреливает линии обороны и пути снабжения боевиков в секторе населенных пунктов Кфар Нубль–Аль-Накир–Абедин там же, в южной части Идлибской зоны деэскалации. На дорогах, ведущих к передовой, видны горящие остатки грузовиков. В свою очередь, вооруженная оппозиция ведет менее мощный ответный огонь по правительственным силам из своих систем реактивной артиллерии. В течение понедельника авиации и артиллерийским подразделениям Дамаска удалось уничтожить значительные силы и средства противника, несколько его командных пунктов и другие ключевые военные объекты.



На фоне вышеизложенных событий несколько странно звучат обвинения в адрес Москвы и Дамаска со стороны Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США (его зоной ответственности являются Ближний и Средний Восток) в неэффективности ведения борьбы с террористами. Напомним, что накануне американцы нанесли точечный удар крылатыми ракетами по пункту сбора в Идлибе полевых командиров интернациональной исламистской группировки "Хурас ад-Дин", которая, по мнению спецслужб США, связана с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Представитель CENTCOM отметил, что силы коалиции ни на минуту не прекращают вести активную борьбу с террористической сетью на территории Сирии.



В действительности, несмотря на мощную поддержку России, сирийские войска буквально завязли в боях на границах Идлибской зоны. Такую откровенную пробуксовку в наступательных действиях САА можно объяснить тем, что со стороны Турции ведется снабжение формирований исламистов всем необходимым для ведения войны, а также с севера идет многочисленный приток добровольцев в ряды боевиков. Многие террористические группировки, действующие в Идлибе, имеют именно интернациональную природу. Более того, в южной части Идлибской зоны наблюдательные посты турецкой армии практически размещены в боевых порядках исламистских формирований. А это сильно сковывает действия как российских, так и сирийских военных, поэтому продвижение правительственных войск вглубь провинции Идлиб уже затянулось на месяцы.



Москва и Анкара в последнее время тщетно пытаются договориться о самом статусе провинции Идлиб и не только. Не далее как в понедельник по инициативе турецкой стороны состоялся очередной телефонный разговор между начальниками Генеральных штабов двух стран Валерием Герасимовым и Яшаром Гюлером, обсуждалась идлибская проблема, и, судя по всему, ни о чем генералы так и не договорились. Турецкое руководство никому не желает уступать северные территории Сирии, в том числе и США, своему союзнику по НАТО. Кстати, американцы продолжают снабжать курдское ополчение, воюющее против Анкары. СМИ сообщают о 80 грузовиках, недавно направленных CENTCOM в провинцию Хасака для "Сирийских демократических сил" (СДС, по сути – курдское ополчение). А интернет-издание Xeber24, принадлежащее курдам, повествует уже о 250 грузовиках, доставивших СДС грузы военного назначения. Напомним, что Анкара причисляет дружественное США курдское ополчение, входящее в СДС и контролирующее значительную часть северных сирийских территорий, к списку террористических организаций, имеющих тесную связь с "Рабочей партией Курдистана", которая в Турции признана врагом номер один.