Узбекским зекам предоставят отпуск и зарплату

06:38 03.07.2019

Заключенные Узбекистана получили право на отпуск и заработную плату, сообщает минюст.

По данным ведомства, заключенные имеют право на безопасные условия труда, отдых, отпуск и на получение заработной платы.



Также заключенным предоставлено право заниматься упражнениями на свежем воздухе в свободное от работы время, если погода позволяет и получать психологическую помощь, получать помощь психолога и в выходные.

Кроме того, в случае плохого состояния здоровья, заключенному предоставят дополнительные встречи с родными, а в случае тяжелого заболевания - дополнительное общение по телефону и дополнительное свидание по указанию врача.



При этом проведение медосвидетельствования осужденных пройдет не реже одного раза в шесть месяцев, а также по их обращению, уточняет минюст.