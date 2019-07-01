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|Умер гуру и коуч американского бизнеса Ли Якокка
06:41 03.07.2019
В возрасте 94 лет умер известный автомобильный менеджер Ли Якокка, передает The Washington Post. Он скончался 2 июля у себя дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения из-за болезни Паркинсона, сообщила его дочь Лиа Якокка Асад.
Господин Якокка был президентом компании Ford и председателем правления корпорации Chrysler. Под его руководством был разработан Ford Mustang. Ли Якокка - автор нескольких автобиографических бестселлеров, в том числе книги "Карьера менеджера".