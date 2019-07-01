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Гонконг устал. Протестующие разгромили парламент и разогнали парламентариев, - М.Коростиков
06:45 03.07.2019

Пекин назвал возмутительными события в Гонконге, где вечером 1 июля манифестанты фактически разгромили парламент, остановив его работу минимум на две недели. Праздничные мероприятия по случаю 22-й годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая остались почти без посетителей: около полумиллиона человек вместо них приняли участие в маршах протеста, требуя отставки главы специального административного района (САР) КНР Кэрри Лам, полного отзыва из парламента законопроекта об экстрадиции, а также изменения схемы выборов в законодательное собрание. Протестующие закрасили китайский герб Гонконга и вывесили на трибуне колониальный британский флаг.
Ярость и готовность к вандализму части протестующих, разгромивших вечером 1 июля парламент Гонконга, повергла в шок даже тех, кто до сих пор выступал на их стороне. Один из оппозиционных гонконгских депутатов, Лам Чуктин, встал перед толпой погромщиков на колени, умоляя их не разбивать стеклянные двери парламента, но его оттолкнули и обозвали "бесполезным". Другой оппозиционный парламентарий - Лян Юйчун - попытался заслонить собой вход, но его быстро оттащили в сторону.
В итоге протестующие вломились в парламент, разбив кусками арматуры и тележками из супермаркетов вход, после чего разломали защитные сооружения внутри и ворвались в рабочие помещения.

Они исписали стены антиправительственными лозунгами, самым частым из которых был призыв отправить в отставку главу Гонконга Кэрри Лам. Добравшись до главного зала, протестующие закрасили черной краской герб города, пятилистную гонконгскую орхидею на красном поле, после чего вывесили на трибуне флаг колониальной британской администрации, утратившей контроль над городом в 1997 году. Участники акции также сорвали со стен портреты гонконгских руководителей после 1997 года, не тронув тех, кто был назначен при британской администрации. Полиции удалось выбить забаррикадировавшихся протестующих из здания только ранним утром 2 июля, применив слезоточивый газ.

Основными требованиями демонстрантов, помимо отставки главы САР, были полный и безоговорочный отзыв из парламента законопроекта об экстрадиции (ранее Кэрри Лам "бессрочно заморозила" его рассмотрение, но протестующие сочли это уловкой), извинения от гонконгской полиции и расследование ее действий на митингах 12 и 16 июня (тогда пострадало более 80 человек), а также отзыв характеристики демонстрантов как "погромщиков" (эта характеристика дает прокуратуре право требовать для них тюремного заключения на срок до десяти лет). Самым радикальным требованием стало введение в городе всеобщего избирательного права, чего не было даже при британской администрации. Сейчас сложная и многоступенчатая избирательная система Гонконга фактически благоволит прокитайским кандидатам, избираемым от "функциональных сообществ", то есть бизнес-ассоциаций, профсоюзов и так далее.

Очередная волна беспорядков, которая привела к разгрому парламента, началась в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. В 1898 году большая часть территории современного Гонконга была передана китайским правительством Великобритании в аренду сроком на 99 лет. После истечения этого периода Гонконг вернулся КНР, но, согласно Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, до 2047 года имел возможность сохранять свои собственные законы и порядки в рамках концепции "одна страна - две системы". Ежегодно отмечаемый 1 июля день возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР чествуется сторонниками Пекина как главный городской праздник, но воспринимается демократическими активистами как день траура и "день, когда Гонконг сдали тоталитарному государству".
В этот раз праздник был, очевидно, испорчен: проводившийся в парке Виктория фестиваль, приуроченный к дате, пришлось закрыть раньше времени - не только потенциальные посетители, но и многие продавцы присоединились к протестующим. Их общая численность, по разным оценкам, составляла от 190 тыс. до 550 тыс. человек.

Пекин потребовал незамедлительно наказать всех причастных к беспорядкам. "Подобные противозаконные акты серьезно подрывают власть закона, социальный порядок, наносят ущерб интересам города и противоречат принципу "одна страна - две системы",- выпустило заявление Бюро при Госсовете КНР по делам Гонконга и Макао.- Центральное правительство горячо поддерживает власти Гонконга в наведении порядка и наказании агрессивных погромщиков". Со схожим заявлением выступила и Кэрри Лам.

Между тем "Гражданский фронт прав человека" - организатор закончившегося разгромом парламента марша - во вторник призвал проявить к манифестантам снисхождение. "Гонконгцы испытывают фрустрацию из-за того, что их требования не выполняются,- сообщили в организации.- Мы не ожидали того, что произошло, но на это молодых людей толкнуло тираническое правительство. Призываем всех жителей не винить протестующих и не дистанцироваться от них".

Как гонконгские порносайты поддержали протестующих
Большим вопросом остается перспектива применения Пекином силы. На острове после 1997 года расквартирован гарнизон Народно-освободительной армии Китая, нельзя исключать и переброску в САР отрядов Народной вооруженной полиции. В настоящий момент это запрещено: в рамках политики "одна страна - две системы" охрану правопорядка в Гонконге осуществляют только местные власти. Однако в статье 18 основного закона Гонконга говорится: если в САР имеют место беспорядки, вышедшие из-под контроля правительства и создающие угрозу единству и национальной безопасности КНР, центральное правительство КНР может напрямую вводить в САР необходимые законы.

Впрочем, в беседе с "Ъ" профессор университета Цзинань (Гуанчжоу) У Фэй усомнился в том, что Пекин применит силу: "Для стороннего наблюдателя разгром парламента выглядит ужасно, но для Гонконга это нормально. Власти Пекина там на самом деле ничего не угрожает, проблемы не у него, а у Кэрри Лам. Для Пекина главное - чтобы Гонконг сохранял позицию финансового центра и демонстрировал жизнеспособность принципа "одна страна - две системы", который был придуман не столько для Гонконга, сколько для Тайваня". По словам эксперта, судя по реакции официального Китая, центральное правительство как раз собирается не вмешиваться и продемонстрировать, что "излишняя демократия приводит к хаосу".
Михаил Коростиков

Газета "Коммерсантъ" №114 от 03.07.2019

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562125500
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