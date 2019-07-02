Турция на грани прямого вторжения в Ливию, - Р.Мустафин

06:49 03.07.2019

Между Эрдоганом и Хафтаром растет градус напряженности

Равиль Мустафин

02.07.2019



Маршал Халифа Хафтар становится для Турции врагом номер один. Фото со страницы Главного командования ВС Ливии в Facebook



На фоне военных неудач, которые потерпел главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, потерявший контроль над имеющим стратегическое значение городом Гарьяном в 80 км от Триполи, в стране стремительно разгорается еще один конфликт с его участием. Турция дала понять, что рассматривает силы Хафтара в качестве противника.

Хафтар не без веских причин обвиняет Анкару во вмешательстве во внутренние дела Ливии, считая, что ее помощь правительству Сараджа стала одной из основных причин его неудач со взятием Триполи и потери Гарьяна. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не так давно открыто признался в поставках турецкой военной техники правительству Фаиза Сараджа, что является нарушением действующего до сих пор международного эмбарго на поставки оружия в Ливию. Кроме того, зарубежные СМИ сообщали о турецких военных инструкторах, которые обучают его бойцов и даже помогают планировать боевые действия. Турцию подозревают также в переброске в Ливию из Сирии боевиков-джихадистов.



Нынешнее обострение отношений между ЛНА и Турцией началось после того, как Хафтар запретил полеты гражданской авиации между двумя странами и заходы турецких судов в порты Ливии, заявив, что все они будут рассматриваться в качестве "вражеских целей". Кроме того, силы Хафтара арестовали в минувшее воскресенье шестерых турецких граждан и уничтожили базировавшийся на авиабазе Миатига в Триполи готовый к боевому вылету турецкий ударный дрон. По словам представителя ЛНА Ахмеда Мисмари, "ливийцы рассматривают Турцию и турецких граждан в качестве противника".



Назвав задержание турецких граждан актом "международного разбоя и пиратства", Анкара пригрозила Хафтару принять ответные меры. При этом турецкие власти не исключают нанесения "законного удара по силам Хафтара в рамках международного права". Неизвестно, подействовали ли угрозы Анкары на Хафтара или ему кто-то посоветовал, но к исходу минувшего понедельника информационные агентства сообщили об освобождении задержанных ранее турецких граждан.

Интернационализация ливийского конфликта и нарушение оружейного эмбарго происходят не только со стороны Турции, поддерживающей своих союзников из числа "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ), имеющих сильные позиции внутри властных структур ПНЕ Сараджа. После взятия Гарьяна был обнаружен тайник с противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства стоимостью по 170 тыс. долл. каждый, а также с китайскими 155-мм управляемыми артиллерийскими снарядами и российскими зенитными ракетами "Оса".



Американская New York Time пишет, что, судя по нанесенной на ракеты Javelin маркировке, они были произведены на заводах компаний Ratheon и Lockheed Martin, а затем проданы как в Оман, так и в ОАЭ. Поскольку первый в "ливийских играх", как известно, не участвует, все подозрения сразу же пали на ОАЭ, которых и ранее не только подозревали в поставках оружия Хафтару, но и фактически ловили за руку с поличным, например, во время боев за Бенгази в 2017 году, когда использовались самолеты ОАЭ.



Обнаружение тайника с американскими противотанковыми комплексами вызвало серьезную озабоченность в США. Представители Пентагона и Государственного департамента уже заявили о начале расследования. Дело в том, что скандал связан с нарушением не только оружейного эмбарго, но и условий контракта на поставку такого оружия третьим сторонам, что может быть использовано противниками президента Дональда Трампа в Конгрессе.



Между тем после поражения под Гарьяном Агила Салах, спикер Палаты представителей (парламента на востоке страны, который поддерживает Хафтара и базируется в Тобруке) объявил о начале всеобщей мобилизации, чтобы пополнить ряды ЛНА. По всей вероятности, Хафтар испытывает дефицит личного состава. Не исключено также, что его противники, прежде всего из мисуратской группировки, уже опередили ЛНА, успев провести мобилизацию своих сторонников. На такую мысль наводят сообщения некоторых ливийских СМИ, занимающих проправительственную позицию, о том, что Гарьян штурмовали некие три бригады, сформированные "из молодежи". Об опасности вовлечения в боевые действия все новых бойцов, в том числе из числа членов различных политических партий и движений, предупреждал недавно глава Альянса ливийских национальных сил Махмуд Джибриль, кстати, занимающий прохафтаровские позиции.

Пока до конца не понятно, стала ли победа Сараджа под Гарьяном результатом его военного усиления перед лицом вдруг ослабевшего противника, предательства сторонников Хафтара или даже подкупа его офицеров, неудачного маневра частей ЛНА при перегруппировке, плохой работе разведки и просчетов хафтаровского командования, или сочетания ряда перечисленных факторов. Соответственно не представляется возможным определить, станет ли для ЛНА потеря Гарьяна началом перелома в боях за Триполи, которые в течение трех месяцев проходили практически с ничейным счетом, или так и останется частным успехом сил Сараджа, который не будет иметь продолжения.

Скорее всего Хафтар пойдет на перемирие, которое для него сегодня равнозначно поражению, только в случае, если попадет в крайне тяжелое в военном отношении положение. Сегодня он предпринимает лихорадочные шаги, чтобы исправить положение. Заявление Хафтара о том, что ЛНА меняет тактику и переходит к более интенсивному применению авиации, говорит о его решимости продолжать войну, причем более кровопролитными и разрушительными методами, что наверняка приведет к росту недовольства со стороны местного населения. Между тем если количество убитых и раненых в боях за Триполи за три месяца составило соответственно около 600 и 3500 человек, то только за последние несколько дней оно увеличилось до 750 и 4300 человек соответственно, что свидетельствует о возросшем накале боев и решимости сторон во чтобы то ни стало добиться победы.



Гарьян имел для ЛНА стратегическое значение. Здесь располагались командование начатой 4 апреля наступательной операции на Триполи, склады боеприпасов и снаряжения. Собственно, с Гарьяна, который войска Хафтара заняли поначалу без единого выстрела, сумев договориться с местными группировками, и началось развертывание ЛНА для не очень успешного наступления на Триполи.