 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.07.2019
07:56  Скончалась супруга спикера парламента Таджикистана Убайдуллоева
07:30  По следам Тенгизского бунта. Казахам обещают уравнять зарплаты с арабами
07:27  Мечта Киргизии: рожать россиян, - А.Балиев
07:24  Американское оружие в Афганистане плохо переваривается, - А.Храмчихин
07:23  Трамп "сложился" по Huawei. США и Китай идут на прекращение огня, - Тайлер Дерден
07:02  Центробанки зомбируют экономику, - В.Катасонов
06:55  Внук Назарбаева - Айсултан кусал полицейского и пытался покончить с собой в Лондоне, - Court News

06:49  Турция на грани прямого вторжения в Ливию, - Р.Мустафин
06:45  Гонконг устал. Протестующие разгромили парламент и разогнали парламентариев, - М.Коростиков
06:43  МВФ временно возглавил Дэвид Липтон
06:41  Умер гуру и коуч американского бизнеса Ли Якокка
06:38  Узбекским зекам предоставят отпуск и зарплату
02:06  Турецкая армия сковала российскую авиацию в Сирии
00:52  Афганистан - они были первыми. 40 лет группе спецназа КГБ СССР "Зенит"
00:41  Саудовских лоббистов выгоняют из Европарламента
00:02  ВМС Китая опасаются американской атаки
Вторник, 02.07.2019
23:22  Облавы в узбекских детсадах обнаружили неучтенных малышей
23:21  Бывший гражданин СССР возглавит Европарламент
21:36  Буза в Гонконге. Классическая первая стадия "цветной революции", - Ю.Тавровский
21:31  Россия - Индия - Китай: союз крепнет, - Пепе Эскабар
21:27  Где прячется беглая принцесса Дубая? - Neue Zurcher Zeitung
21:25  ОПЕК грозит раскол, - Handelsblatt
20:53  Где прорубать окно России в Азию: через Туву, Монголию или прямо в Китай? - В.Бадмаев
20:51  Вас "кнутом" или "пряником"? Политика Китая в Гонконге, - А.Карпов
20:33  Бишкек. Скандал с бланками Е-паспортов. Garsu Pasaulis обжаловала решение суда
20:02  Схвачен главарь индонезийского филиала "Аль Каеды" Пару Виджаянту
18:36  На компенсации жителям Арыси потребуется $11,7 миллиона
15:44  14 моряков ВМФ России погибли при пожаре на глубоководном аппарате
14:46  Силиконовая долина уплывает в Азию, - Е.Пустовойтова
14:43  Как связаны беспорядки в Тбилиси и проект глубоководного порта в Анаклии, - А.Арешев
14:39  Госдеп предостерегает граждан США от посещения села Кой-Таш - столицы "государства Атамбай-лэнд"
13:02  В Ташкенте достроят три подземные ветки метро (схема)
12:50  Пафосный нагляк. "Мадам Брошкина" (А.Пугачева) въехала на авто на ж.д. перрон
12:47  Новый Ташкент шагнет за Чирчик
12:43  Норвегия - дороги смерти и память, закатанная в асфальт, - Р.Устраханов
12:41  Китай победил Америку и Европу в гонке капиталов
08:43  Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ, - Мартин Зельнер
08:37  В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"
08:33  Грядет вымирание: человеку уже стало не хватать насекомых. Количество букашек сократилось на 76%
07:57  AIBA отреклась от Гафура Рахимова. На очереди - авторитетный фехтовальщик Усманов?
07:46  Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов
07:16  В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы
06:55  В Киргизии создан еще один "Штаб". По привлечению к ответственности Атамбаенва
06:51  Алмазбек Атамбаев: "К власти должны прийти молодые люди... Сапар Исаков или кто-то другой"
06:47  Когда Россия начнет снова расширяться, - Александр Дубровский
06:43  Могила с евроремонтом... как национальная идея Прибалтики, - Александр Халдей
06:36  Москва потеряла привлекательность для талибов, - И.Субботин
06:33  В Гагаузии победили РФ и Турция, - С.Гамова
06:31  Анкара и Тегеран делят Сирию по-своему, - Ст.Иванов
06:28  Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара
Понедельник, 01.07.2019
21:28  Гонконг. Протестующие штурмовали и захватили здание Парламента
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция на грани прямого вторжения в Ливию, - Р.Мустафин
06:49 03.07.2019

Между Эрдоганом и Хафтаром растет градус напряженности
Равиль Мустафин
02.07.2019

Маршал Халифа Хафтар становится для Турции врагом номер один. Фото со страницы Главного командования ВС Ливии в Facebook

На фоне военных неудач, которые потерпел главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, потерявший контроль над имеющим стратегическое значение городом Гарьяном в 80 км от Триполи, в стране стремительно разгорается еще один конфликт с его участием. Турция дала понять, что рассматривает силы Хафтара в качестве противника.
Хафтар не без веских причин обвиняет Анкару во вмешательстве во внутренние дела Ливии, считая, что ее помощь правительству Сараджа стала одной из основных причин его неудач со взятием Триполи и потери Гарьяна. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не так давно открыто признался в поставках турецкой военной техники правительству Фаиза Сараджа, что является нарушением действующего до сих пор международного эмбарго на поставки оружия в Ливию. Кроме того, зарубежные СМИ сообщали о турецких военных инструкторах, которые обучают его бойцов и даже помогают планировать боевые действия. Турцию подозревают также в переброске в Ливию из Сирии боевиков-джихадистов.

Нынешнее обострение отношений между ЛНА и Турцией началось после того, как Хафтар запретил полеты гражданской авиации между двумя странами и заходы турецких судов в порты Ливии, заявив, что все они будут рассматриваться в качестве "вражеских целей". Кроме того, силы Хафтара арестовали в минувшее воскресенье шестерых турецких граждан и уничтожили базировавшийся на авиабазе Миатига в Триполи готовый к боевому вылету турецкий ударный дрон. По словам представителя ЛНА Ахмеда Мисмари, "ливийцы рассматривают Турцию и турецких граждан в качестве противника".

Назвав задержание турецких граждан актом "международного разбоя и пиратства", Анкара пригрозила Хафтару принять ответные меры. При этом турецкие власти не исключают нанесения "законного удара по силам Хафтара в рамках международного права". Неизвестно, подействовали ли угрозы Анкары на Хафтара или ему кто-то посоветовал, но к исходу минувшего понедельника информационные агентства сообщили об освобождении задержанных ранее турецких граждан.
Интернационализация ливийского конфликта и нарушение оружейного эмбарго происходят не только со стороны Турции, поддерживающей своих союзников из числа "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ), имеющих сильные позиции внутри властных структур ПНЕ Сараджа. После взятия Гарьяна был обнаружен тайник с противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства стоимостью по 170 тыс. долл. каждый, а также с китайскими 155-мм управляемыми артиллерийскими снарядами и российскими зенитными ракетами "Оса".

Американская New York Time пишет, что, судя по нанесенной на ракеты Javelin маркировке, они были произведены на заводах компаний Ratheon и Lockheed Martin, а затем проданы как в Оман, так и в ОАЭ. Поскольку первый в "ливийских играх", как известно, не участвует, все подозрения сразу же пали на ОАЭ, которых и ранее не только подозревали в поставках оружия Хафтару, но и фактически ловили за руку с поличным, например, во время боев за Бенгази в 2017 году, когда использовались самолеты ОАЭ.

Обнаружение тайника с американскими противотанковыми комплексами вызвало серьезную озабоченность в США. Представители Пентагона и Государственного департамента уже заявили о начале расследования. Дело в том, что скандал связан с нарушением не только оружейного эмбарго, но и условий контракта на поставку такого оружия третьим сторонам, что может быть использовано противниками президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Между тем после поражения под Гарьяном Агила Салах, спикер Палаты представителей (парламента на востоке страны, который поддерживает Хафтара и базируется в Тобруке) объявил о начале всеобщей мобилизации, чтобы пополнить ряды ЛНА. По всей вероятности, Хафтар испытывает дефицит личного состава. Не исключено также, что его противники, прежде всего из мисуратской группировки, уже опередили ЛНА, успев провести мобилизацию своих сторонников. На такую мысль наводят сообщения некоторых ливийских СМИ, занимающих проправительственную позицию, о том, что Гарьян штурмовали некие три бригады, сформированные "из молодежи". Об опасности вовлечения в боевые действия все новых бойцов, в том числе из числа членов различных политических партий и движений, предупреждал недавно глава Альянса ливийских национальных сил Махмуд Джибриль, кстати, занимающий прохафтаровские позиции.
Пока до конца не понятно, стала ли победа Сараджа под Гарьяном результатом его военного усиления перед лицом вдруг ослабевшего противника, предательства сторонников Хафтара или даже подкупа его офицеров, неудачного маневра частей ЛНА при перегруппировке, плохой работе разведки и просчетов хафтаровского командования, или сочетания ряда перечисленных факторов. Соответственно не представляется возможным определить, станет ли для ЛНА потеря Гарьяна началом перелома в боях за Триполи, которые в течение трех месяцев проходили практически с ничейным счетом, или так и останется частным успехом сил Сараджа, который не будет иметь продолжения.
Скорее всего Хафтар пойдет на перемирие, которое для него сегодня равнозначно поражению, только в случае, если попадет в крайне тяжелое в военном отношении положение. Сегодня он предпринимает лихорадочные шаги, чтобы исправить положение. Заявление Хафтара о том, что ЛНА меняет тактику и переходит к более интенсивному применению авиации, говорит о его решимости продолжать войну, причем более кровопролитными и разрушительными методами, что наверняка приведет к росту недовольства со стороны местного населения. Между тем если количество убитых и раненых в боях за Триполи за три месяца составило соответственно около 600 и 3500 человек, то только за последние несколько дней оно увеличилось до 750 и 4300 человек соответственно, что свидетельствует о возросшем накале боев и решимости сторон во чтобы то ни стало добиться победы.

Гарьян имел для ЛНА стратегическое значение. Здесь располагались командование начатой 4 апреля наступательной операции на Триполи, склады боеприпасов и снаряжения. Собственно, с Гарьяна, который войска Хафтара заняли поначалу без единого выстрела, сумев договориться с местными группировками, и началось развертывание ЛНА для не очень успешного наступления на Триполи.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562125740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 июня 2019 года №35
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2019 года №48
- Аскар Мамин: социальные меры направлены на поддержку реально нуждающихся граждан
- Кадровые перестановки
- Б. Сапарбаев: если человек не будет работать - мы приостановим выплату АСП
- Бакытжан Сагинтаев совершил рабочий объезд Турксибского района
- Зарплаты сотрудников нефтяного сектора возьмут на контроль после конфликта на Тенгизе
- ​Казахстан и США нацелены на усиление экономического партнерства
- Эксперты: социальная сфера должна превратиться в движущую силу экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  