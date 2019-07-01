Внук Назарбаева - Айсултан кусал полицейского и пытался покончить с собой в Лондоне, - Court News

06:55 03.07.2019

Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ



28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Айсултан, пытался покончить с собой в Лондоне 5 июня текущего года, сообщает британское издание Court News. Издание пишет, что Айсултан укусил полицейского Росса Самбрука, когда тот попытался ему помешать совершить самоубийство в чужом номере.

Суд короны Саутуорка (Лондон) отмечает, что полицейского вызывали двумя днями ранее в отель, в котором проживал Айсултан, потому что он грозился выпрыгнуть из балкона.

Айсултан Назарбаев - средний сын председателя Сената Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева.

Старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева в 1983 году вышла замуж за Рахата Алиева. В 1985 году она родила Нурали Алиева, в 1990 году - Айсултана Назарбаева, а в 2000 - дочь Венеру.



В 2007 году против Рахата Алиева возбудили уголовные дела, в том числе о похищении людей. Алиев заявлял, что дело политически мотивировано, поскольку обвинения в его адрес власти Казахстана выдвинули после того, как он начал критиковать своего тестя Нурсултана Назарбаева.

Позже стало известно, что Дарига с ним развелась. Алиев бежал в Европу и был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы. В Австрии его арестовали, но не экстрадировали. В 2015 году он был найден повешенным в своей камере. Айсултан называет это самоубийством, но слухи ходили разные. Говорили и о том, что Алиев был убит, и о том, что это была инсценировка, чтобы он мог скрыться.



Австрийские власти закрыли дело о смерти Рахата Алиева, заявив, что версия о самоубийстве ничем не опровергается.

28-летний Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию "Сандхерст", затем служил в системе военной разведки Казахстана. В юности играл в футбол, одно время даже был вице-президентом Федерации футбола РК.



Айсултан в сентябре 2017 года признавался, что искал утешение в наркотиках. Он говорил, что чувствовал себя раздавленным после смертей деда – академика Мухтара Алиева и отца - Рахата Алиева. Также он признался, что бороться с наркозависимостью ему помогал Нурсултан Назарбаев.



Айсултан в 2013 году женился на дочери Кайрата Боронбаева Алиме. На тот момент Боронбаев был главой АО "КазРосГаз". У Айсултана и Алимы есть дочь.