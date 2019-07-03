Центробанки зомбируют экономику, - В.Катасонов

07:02 03.07.2019

Валентин КАТАСОНОВ | 03.07.2019



Как сойти со скользкой дороги, ведущей к глобальному финансовому катаклизму?

Только что опубликованы два годовых доклада Банка международных расчетов (БМР): BIS Annual Report – 2018 и Annual Economic Report – 2018. Первый является традиционным отчетом о деятельности БМР за прошлый год. А второй посвящен анализу состояния мировой экономики и ее перспективам.

Остановлюсь на втором документе. Тон доклада достаточно минорный. В прошлом году стало замечаться замедление развития мировой экономики. Хотя по итогам прошлого года прирост мирового ВВП вроде бы был удовлетворительным – 3%, но в этом году такого показателя достичь не удастся. В качестве факторов, замедляющих развитие экономики, называются протекционистские тенденции в мировой торговле, замедление роста (и даже падение) производительности труда, снижение эффективности денежно-кредитной политики центробанков и распространение в развитых странах так называемых зомби-компаний. Остановимся на последнем из названных факторов.

Термин "зомби-компании" стал уже обычным в документах БМР, а вот в СМИ он встречается достаточно редко. Под зомби-компанией (zombie company) принято понимать компанию, которая нуждается в постоянных финансовых вливаниях для того, чтобы продолжать свою деятельность. По определению БМР, зомби – это публичная компания, которой минимум 10 лет и у которой расходы на обслуживание долгов по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов.

Зомби – компании, которые, в учебниках по экономике относятся к третьему классу заемщиков. Заемщики первого класса способны как обслуживать долг (платить проценты), так и погашать его (выплачивать основную сумму). Ко второму классу относятся компании, способные обслуживать долг, но не в силах погасить его (спекулятивное финансирование). А третий класс – те, кто не способен ни обслуживать, ни погашать долг, существуя за счет привлечения новых займов. Это типичная финансовая пирамида, которая рано или поздно должна обрушиться. Зомби-компании продлевать свое существование могут лишь при условии нахождения новых кредитов и займов, причем условия по новым должны быть не хуже, чем по предыдущим. Любое ужесточение на рынке денег грозит зомби-компаниям смертью.

Рождение зомби обычно происходит в результате того, что им удается найти какую-ту дыру на рынке. Как правило, это стартапы, сумевшие получить начальный капитал под идею, в которую поверили кредиторы и инвесторы. Разочарование в идее может наступить через несколько месяцев, но компания продолжает жить за счет рефинансирования своих обязательств.



Часть зомби – компании, которые некогда были успешными, но вошли в фазу перманентной стагнации. Из уважения к прошлому таких компаний их обычно величают не зомби, а ВВВ-компании, т. е. компании, имеющие кредитный рейтинг ВВВ (очень низкий, преддефолтный). В США, например, к ВВВ-компаниям сегодня отнесены General Electric, Ford и General Motors.



Зомби-компании – живые мертвецы, их руководство занято не тем, что по учредительным документам является их основной деятельностью, а поддержанием компании на плаву путем поиска новых дешевых денег.



Первой страной, где рождение зомби-компаний стало массовым явлением, была Япония. Это произошло после 1990 года, когда там лопнул финансовый пузырь, закончилось "экономическое чудо" и страна вошла в фазу перманентной стагнации. В Японии многие зомби-компании – это бизнес, который некогда бы успешным, а после вхождения в фазу стагнации перешел в замороженное состояние. Многие сегодняшние японские зомби – компании, которые находятся в замороженном состоянии уже три десятка лет, из года в год живут с рейтингами ВВВ.

Зомби – феномен почти исключительно стран, относимых к разряду развитых. Это Австралия, Бельгия, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония. К списку еще надо добавить Китай. Примерно 20% компаний, зарегистрированных на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, относятся к категории зомби.



Процент зомби неуклонно растет. По оценкам БМР, доля компаний-зомби в странах ОЭСР за последние годы достигла опасных двенадцати процентов. Другими словами, каждая восьмая фирма – потенциальный банкрот. 30 лет назад их доля составляла всего 2%.

По данным Bianco Research, на конец 2017 года в индексе S&P 1500 доля компаний-зомби – 14,6%; для сравнения: в эпоху пузыря доткомов (период 1995-2001 гг.) их было меньше 4%.



В 2016 году Европейский центральный банк около 10% компаний в шести ведущих странах еврозоны отнес к категории зомби. В 2007 г. их было только 5,5%. В Италии и Испании доля таких компаний, по оценкам ОЭСР, утроилась с 2007 г. В Италии в зомби числилось около 10% работающего населения, им досталось 20% всего инвестированного капитала в 2013 г. (последний год, за который доступны данные).

В докладе БМР Annual Economic Report – 2018 отмечается, что любое событие на финансовых рынках может привести к тому, что начнется "массовый падеж" зомби-компаний и он станет триггером, который запустит мировой финансовый кризис.



В докладе подробно объясняется причинно-следственная связь между ростом доли зомби-компаний и мягкой и сверхмягкой денежно-кредитной политикой центробанков. Смягчение этой политики выразилось, во-первых, в снижении ключевых ставок центробанков; во-вторых, в запуске программ количественных смягчений (КС). Под КС понимается запуск печатных станков центробанков, продукция которых (деньги) идет на скупку ценных бумаг. В США было три программы КС, которые действовали в 2008-2014 гг. В результате скупки казначейских облигаций США и ипотечных бумаг активы ФРС США выросли с 0,8 до 4,5 трлн. долл. В экономику поступило дополнительно 3,7 трлн. долл., денежная масса возросла почти в 6 раз. Свои программы запускали также ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии. Японский Центробанк стал проводить накачивание экономики деньгами с 1990-х годов и продолжает по сей день, это его modus vivendi. Примечательно, что Банк Японии закупает не только государственные долговые бумаги, но и корпоративные бумаги (облигации и акции).

Итак, после финансового кризиса 2007-2009 гг. денег в экономику поступало все больше, а процентные ставки по кредитам были символическими. Деньги стали почти бесплатными. Это и явилось питательной почвой для роста количества зомби-компаний. Центробанки пытались изменить свою денежную политику, начать ее ужесточение, но каждый раз останавливались, понимая, что даже незначительные ужесточения могут спровоцировать массовый мор зомби-компаний, а это, в свою очередь, создаст эффект домино: мертвецы потянут за собой на тот свет и тех, кто пока жив. Прежде всего, инвесторов и кредиторов, которые давали деньги зомби-компаниям. Вот и ФРС США до мая месяца текущего года пыталась осторожно ужесточать свою денежную политику. Ключевая ставка была поднята до 2,25-2,50% (в 2015 году она была всего 0-0,25%). Проводилась продажа бумаг из портфеля ФРС США для некоторого абсорбирования избыточной денежной массы, делались заявления о следующих шагах по ужесточению.



Однако в июне председатель Федерального резерва Джером Пауэлл и другие члены Совета управляющих ФРС неожиданно заявили, что дальнейшее ужесточение приостанавливается. Более того, прозвучали намеки на то, что начнется новый раунд смягчений. Такие же заявления сделал президент ЕЦБ Марио Драги. Это означает, что жизнь зомби-компаний продлевается, они будут продолжать забирать с рынка значительную часть денег, которая могла бы пойти на финансирование реальных инвестиционных проектов.



В докладе БМР преобладает описательный подход при изложении данной ситуации. Констатируется рост зомби-компаний и продолжение центробанками мягкой ("голубиной") денежно-кредитной политики, но не дается никаких рекомендаций, как сойти со скользкой дороги, ведущей к глобальному финансовому катаклизму.