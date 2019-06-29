Трамп "сложился" по Huawei. США и Китай идут на прекращение огня, - Тайлер Дерден

07:23 03.07.2019 Переговоры "возвращаются в нужное русло" после того, как Трамп "сложился" по Huawei



В Осаке удалось избежать "наихудшего сценария" торговой войны, когда Трамп согласился возобновить переговоры с Си Цзиньпином, сдержав новые тарифы на китайский экспорт и просигнализировав о паузе в "военных действиях" между двумя крупнейшими экономиками мира.

Президент США добавил, что хотя существующие тарифы будут оставаться в силе, он ослабил ограничительные меры в отношении Huawei, что является вторым "прекращением огня" между двумя сверхдержавами. Таким образом, устранена непосредственная угроза, нависшая над мировой экономикой, пусть даже прочный мир и остается недостижимым.

"У нас была очень хорошая встреча с президентом Китая Си. Отличная. Мы обсудили много вещей и вернемся в нужное русло. И посмотрим, что будет", – сказал Трамп журналистам после 80-минутной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20 в Осаке.

Трамп заявил, что не будет поднимать уровень существующих импортных тарифов и при этом воздержится от введения новых пошлин на китайские товары на дополнительную сумму 300 миллиардов долларов. "Мы сдерживаем тарифы, а они будут покупать сельхозпродукцию", – неопределенно высказался президент, не раскрывая подробностей о ее будущих закупках Китаем. "Если мы заключим сделку, это будет историческое событие". Трамп не привел графика того, что он назвал "сложной сделкой", но сказал, что не спешит: "Я хочу сделать это правильно".

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Вражда между Вашингтоном и Пекином бросила тень на собрание G20

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В то время как Трамп и высокопоставленные чиновники президентской администрации утверждали, что Пекин отказался от условий предварительной сделки, было неясно, согласился ли Си вернуться к прежним соглашениям.

Трамп, однако, смягчил одну из основных претензий, заявив, что американским фирмам разрешат продавать компании Huawei, крупнейшему в мире изготовителю оборудования для телекоммуникационных сетей, компоненты производства в тех случаях, когда это не породит проблем в сфере национальной безопасности. Президент заявил, что в ближайшие несколько дней в Министерстве торговли США будет проведено совещание по вопросу о целесообразности исключения Huawei из списка фирм, которым запрещено покупать комплектующие и технологии у американских компаний без одобрения правительства.

"Мне нравится, когда наши компании продают товары другим людям, поэтому я позволил этому произойти, – подчеркнул Трамп. – Мы говорим об оборудовании, в отношении которого нет большой проблемы с национальной безопасностью". В последние месяцы американская администрация вела лоббистские действия среди союзников по всему миру, чтобы те не покупали оборудование Huawei, которое, по словам США, может быть использовано китайцами для шпионажа.

В официальном аккаунте в Twitter копорация Huawei выразила восторг от этих новостей: "Разворот на 180? Дональд Трамп высказал предположение, что он позволит #Huawei снова приобретать американские технологии!".

А CNN International заявила: "Президент Трамп, похоже, смягчил свой тон в отношении китайского коммуникационного гиганта Huawei, предположив, что он позволит компании снова приобретать американские технологии".

Как и ожидалось, Пекин приветствовал этот шаг. "Если США сделают то, что говорят, то, конечно, мы это одобряем", – сказал Ван Сяолун, посланник МИДа Китая по делам G20. Но Трамп отметил, что еще не определился, каким образом разрешить американским компаниям продолжать продавать корпорации Huawei технологии или как исключить этого гиганта из списка организаций Министерства торговли, подлежащих ограничительным мерам. Трамп подчеркнул, что встретится со своими советниками, чтобы определить, как действовать дальше. Американские производители микрочипов также приветствовали этот шаг. "Мы воодушевлены тем, что переговоры возобновляются, а дополнительные тарифы приостановлены. И с нетерпением ждем возможности более подробно ознакомиться с заявлениями по Huawei", – сообщил президент Ассоциации производителей полупроводниковой продукции США Джон Нойффер. Недавно Broadcom предупредил о широкомасштабном замедлении спроса в результате санкций в отношении Huawei и снизил прогноз по выручке.

Все же неясно, как долго продлится освобождение от тарифов. Трамп сказал, что договорился с Си протянуть до самого конца торговых переговоров, чтобы разрешить более широкие проблемы вокруг Huawei, включая лоббистскую кампанию Вашингтона против тех союзников, которые покупают у китайской корпорации оборудование 5G.

"Huawei – сложная ситуация", – заметил Трамп. "Мы перенесем Huawei ближе к концу (видимо, переговоров. – С. Д.). Посмотрим, к чему мы придем с торговым соглашением".

Эта уступка скорее всего вызовет критику в Вашингтоне, где "ястребы" призвали Трампа не ослаблять давление на Huawei. Компания уже давно стала объектом беспокойства для Пентагона и спецслужб отчасти из-за того, что США заявляют о ее тесных связях с китайскими вооруженными силами.

А сенатор Чак Шумер заявил: "Huawei – один из немногих мощных рычагов, используя который мы должны заставить Китай играть честно в торговле. Если президент отступит, что, по-видимому, он и делает, то это резко подорвет нашу способность изменить нечестную торговлю со стороны Китая".

В обмен на уступку по Huawei, отметил Трамп, Си Цзиньпин пообещал импортировать из США "огромные" объемы сельхозпродукции. "Мы собираемся предоставить им список того, что мы хотели бы, чтобы они купили", – сказал Трамп на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке. Однако как отмечает агентство Bloomberg, первые признаки того, что и второе хрупкое перемирие скоро рухнет, проявляются в официальных сообщениях китайских СМИ, которые говорят только о надежде президента США на то, что Китай начнет импортировать больше американских товаров без фактического подтверждения, что он это сделает.

Первое перемирие было заключено 1 декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе, что принесло облегчение после почти годичного торгового противостояния, когда страны налагали друг на друга тарифы на миллиарды долларов, нарушая глобальные линии поставок и сдерживая экономический рост во всем мире.

Возвращение за стол переговоров завершает шестинедельный тупик, который нервировал компании и инвесторов. Оно по крайней мере временно уменьшает опасения того, что две крупнейшие экономики мира продолжат ту новую холодную войну, в которой все еще находятся. Но только после того как нынешний тупик закончится, индекс S&P сможет подняться выше трех тысяч пунктов. Пока же, отмечает Bloomberg, неясно, как они смогут преодолеть разногласия, которые привели к краху предыдущего перемирия.

В то время как Трамп и Си улыбались на брифинге для прессы, закулисная вражда между двумя лидерами явно сохраняется. Большую часть первого дня саммита – 28 июня Си провел, обещая открыть китайскую экономику и обвиняя США (но не называя их прямо) в нападках "на глобальную торговую систему". Как сообщило агентство Bloomberg, Си предпринял "не очень тонкий удар" по торговой политике Трампа "Америка превыше всего", выступив с речью перед африканскими лидерами, в которой предостерег против "практики запугивания" и добавил, что любая попытка поставить свои интересы на первое место и подрывать чужие не принесет никакой популярности. Си также бросил вызов США по поводу Huawei и сказал, что G20 должна поддерживать "полноту и жизнеспособность цепочек глобальных поставок".

"Возвращение к переговорам является хорошей новостью для бизнес-сообщества и привносит некоторую столь необходимую уверенность в медленно ухудшающиеся отношения, – заявил Джейкоб Паркер, вице-президент по операциям в Китае Китайско-американского делового совета. – Но сейчас наступает тяжелая работа по поиску консенсуса по наиболее сложным вопросам. И мы надеемся, что наличие обязательств на самом верху позволит обеим сторонам идти по пути устойчивого урегулирования".

Другие были настроены более скептически и предупреждали, что пауза, как и первое "прекращение огня", продлится недолго.

"Даже если перемирие наступит в эти выходные, то последующий срыв переговоров, за которым наступит дальнейшая эскалация, все еще представляется вероятным", – говорится в комментарии агентства Reuters.

США заявляют, что Китай годами похищал американскую интеллектуальную собственность и все еще вынуждает американские фирмы делиться коммерческими секретами в качестве условия ведения бизнеса в стране и субсидирует государственные фирмы, чтобы те доминировали в своих отраслях. В то же время Китай заявил, что США предъявляют необоснованные требования и также должны пойти на уступки.

Предыдущий раунд переговоров провалился в мае, после того как Вашингтон обвинил Пекин в невыполнении обещаний о реформе. Трамп поднял тарифы с 10 до 25 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов и получил в ответ пошлины на импорт из США.

Вражда между Вашингтоном и Пекином бросила тень на двухдневное собрание G20, участники которого осознают угрозы глобальному росту. В своем коммюнике после переговоров, названных трудными, лидеры предупредили о растущих рисках для мировой экономики, но не стали осуждать протекционизм, вместо этого призвав к созданию свободной и справедливой торговой среды.



Справка "ВПК"

Автор – по некоторым данным, коллектив редакторов, пишущих под псевдонимом Tyler Durden (персонаж романа и фильма "Бойцовский клуб").



Публикуется с разрешения издателя (https://www.zerohedge.com/news/2019-06-29/ceasefire-us-china-trade-talks...)



Тайлер Дерден

Перевод Сергея Духанова,

специально для "ВПК"

Опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562127780

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