Американское оружие в Афганистане плохо переваривается, - А.Храмчихин

07:24 03.07.2019 Предсказать будущее одной из самых нищих стран Азии невозможно



Предсказать будущее Афганистана невозможно, хотя ясно, что за нашим "изломом" неизбежно последует американский. Какое оружие, кем и на чьи деньги будет поставляться сюда – вопросы без ответов. Это одна из самых нищих стран Азии да и мира.



Из-за сильнейшей племенной раздробленности Афганистан сложно считать государством в традиционном смысле. Тем не менее (точнее – как раз поэтому) страну никому не удалось покорить, на ней последовательно ломали шеи все сверхдержавы.



Первой пострадавшей от Афганистана стала, как известно, Британская империя. Хотя над ней никогда не заходило солнце, все три ее афганских похода в ХIX–ХХ веках закончились катастрофами. После чего от Афганистана все более или менее отстали. В результате страна, не имеющая выхода к морю, целиком покрытая горами и пустынями, по чисто географическим обстоятельствам вошла в советскую сферу влияния. Этому абсолютно не мешал тот факт, что Афганистан был монархией, а его социально-экономический строй – даже не феодальным, а родоплеменным. Боевую технику ВС Афганистана получали только от СССР, соответственно все афганские офицеры обучались тоже в Советском Союзе, что делало многих из них носителями социалистических идей. Именно военные оказались важнейшей движущей силой свержения монархии в 1973 году, а затем социалистической апрельской революции в 1978-м.



Еще до ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979-го армия этой страны получила от СССР как минимум 275 танков (25 Т-34-85, по 50 Т-54, Т-55 и ПТ-76, 100 Т-62), 50 БРДМ-1, по 100 БТР-40, БТР-152, БТР-50, 200 152-мм орудий Д-1, 250 100-мм ПТО БС-3, 50 РСЗО БМ-13, несколько десятков минометов, 6 дивизионов ЗРК С-75, 20 ЗСУ "Шилка", 46 бомбардировщиков Ил-28, 48 штурмовиков Су-7 и 20 Су-20, 100 истребителей МиГ-17, 18 МиГ-19, 56 МиГ-21, более 70 транспортных и свыше 30 учебных самолетов, около 30 многоцелевых вертолетов. 26 учебных L-39С поступило из ЧССР.

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Для США закупка на свои деньги российских вертолетов была крайне неприятна

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После начала полномасштабной войны в Афганистане Москве стали остро необходимы союзные местные силы, поэтому поставки техники значительно расширились. До вывода советских войск в 1989 году он получил (включая передачу техники непосредственно в момент вывода) как минимум 30 ПУ ОТР Р-17, 13 ПУ ТР "Луна", 900 танков (150 Т-34-85, 200 Т-54, 500 Т-55, 50 Т-62), 250 БРДМ-2, 350 БМП-1 и 150 БМП-2, 560 БТР-50, 600 БТР-60ПБ, 360 БТР-70, 40 120-мм десантных САУ 2С9, 508 122-мм гаубиц Д-30, 428 130-мм М-46, еще 342 Д-1, 142 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", 8 дивизионов ЗРК С-125 и 16 ЗРК малой дальности "Стрела-10", 36 штурмовиков Су-22, 80 истребителей МиГ-21 и 53 МиГ-23, полторы сотни ударных вертолетов Ми-24 и 50 многоцелевых Ми-8, до 90 транспортных самолетов. За время войны, по официальным советским данным, афганская армия потеряла 362 танка, 804 БРДМ, БМП и БТР, 750 артсистем, ВВС – 120 самолетов и 169 вертолетов.



Государства антисоветского блока в то же время снабжали афганские антиправительственные формирования. В основном это было стрелковое оружие производства СССР, главными поставщиками которого стали Китай (передавал душманам собственные копии советского оружия) и Египет. Из этих же стран душманы получали реплики советского ПЗРК "Стрела-2" – HN-5 и "Айн аль-Сакр". ПЗРК поставляли "духам" и западные страны – американские "Ред Ай" и "Стингер", английские "Блоупайп". Были поставки ПТРК – американских "Тоу" и немецких "Милан". Китай передал антиправительственным формированиям до 500 буксируемых 107-мм РСЗО Туре 63.

После ухода советских войск "освобождение от оккупации" очень быстро переросло в войну всех против всех. Сколько многочисленные воюющие стороны потеряли в этой войне техники (все той же советской, оставшейся от афганской армии) – сказать крайне сложно, поставлять же новую теперь было некому. В 1996 году Кабул взяли талибы, которые постепенно заняли 90 процентов территории Афганистана. За время существования талибского режима его официально признали Саудовская Аравия, Пакистан, ОАЭ, "независимая Ичкерия" (чеченские сепаратисты) и на несколько дней Китай. Впрочем, о поставках из этих стран боевой техники талибам ничего неизвестно. Россия же совместно с Узбекистаном и Ираном начала помогать единственной боеспособной оппозиционной силе – "Северному альянсу", которым руководил Ахмад Шах Масуд, в 80-е – самый опасный противник советских и афганских войск. Теперь бывших антагонистов объединил новый общий враг. От России "Северный альянс" получил до 60 Т-55 и до 40 Т-62, по 40 БМП-1 и БМП-2, 20 БТР-60ПБ, 36 Д-30, 10 БМ-21, 40 ЗСУ "Шилка", 10 Ми-8, значительное количество минометов и легкого оружия. Иран и Узбекистан, видимо, ограничились поставками стрелкового оружия. Поставки частично финансировала Индия.



Талибы к концу 2001 года предположительно имели 85 Т-62, 20 Т-55, до 200 БРДМ, БМП и БТР, до 180 орудий и 300 минометов. С этим арсеналом они встретили в октябре 2001-го войска США и их союзников. Началась новая афганская война. Если, конечно, считать, что прекращалась прежняя.



Афганская армия была воссоздана по сути с нуля, "Северный альянс" стал ее основой весьма формально. У нее осталось еще довольно много советского оружия (кроме боевых самолетов), но теперь основным поставщиком техники в Афганистан оказались США.

При этом, правда, выяснилось, что большинство типов и даже классов американской тяжелой техники афганская армия просто неспособна "переварить". Кроме того, при крайне невысокой боеспособности и весьма специфическом морально-психологическом состоянии афганских солдат и полицейских существовала большая вероятность, что современное американское оружие окажется на противоположной воюющей стороне.



С 2004 года США передали Афганистану 173 БТР М113 и 15 КШМ М577 на их базе, 733 БТР М1117 (не менее двух таких БТР уже потеряно в боях), 202 бронеавтомобиля класса MRAP MaxxPro и 20 соответствующих инженерных машин, 4 транспортника С-130 "Геркулес", 26 легких самолетов "Цессна-208", более 50 вертолетов MD530F. Поставки БТР М1117, "Цессн" и вертолетов будут продолжены.



В силу афганской специфики Вашингтону пришлось на свои деньги покупать для Кабула чужое оружие. В частности, единственные боевые самолеты ВВС Афганистана на данный момент – бразильские противопартизанские штурмовики А-29 (ЕМВ-314), коих закуплено 26 (сейчас поставлено примерно 20, из них один уже потерян). Совершенно удивительная история произошла с 16 итальянскими транспортниками G-222 (С-27А), которые были приобретены американцами для Афганистана из наличия ВВС Италии, но почти сразу признаны непригодными к полетам и в 2014 году порезаны на металлолом прямо в аэропорту Кабула. Почти такая же история произошла с четырьмя украинскими Ан-32 (они отправлены в отстой). Более удачным оказалось приобретение на средства Пентагона 18 швейцарских легких самолетов РС-12.



Наиболее интересна закупка российских вертолетов Ми-17. В самой России их было приобретено 73 на средства США и еще 16 – на деньги ОАЭ. Два аналогичных вертолета где-то (видимо, в Молдавии) добыла и передала Афганистану Великобритания. На деньги НАТО для афганских ВВС было куплено в Чехии по 6 Ми-24 и Ми-8.

Как помощь Кабул получал оружие еще ряда стран. Турция передала ему 24 155-мм американских орудия М114, Норвегия – более сотни ПТРК "Тоу", Словакия – 24 Д-30 и 3 Ми-8, Босния и Герцеговина – 80 Д-30, Индия – 4 Ми-24 и 3 легких вертолета "Читал" (индийский вариант французского SA315В). Россия, кроме вертолетов, оплаченных США и ОАЭ, поставила Афганистану от себя 7 Ми-8 и Ми-17, 5 Ми-24, 1 Ан-12.



Для США закупка на свои деньги российских вертолетов изначально была крайне неприятна. Теперь Пентагон собирается заменить их на 159 вертолетов UH-60А из состава авиации сухопутных войск США (около 30 уже поставлено).

Значительная часть Ми-8 и Ми-17 вышла из строя из-за тяжелых природно-климатических условий и плохой подготовки афганского технического персонала. Есть подозрения, что у американских вертолетов будут те же проблемы, причем проявятся они еще быстрее и острее, чем у российских машин.

Заголовок газетной версии – "Крутящий момент Афганистана".



Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года Источник - vpk-news.ru

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