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Мечта Киргизии: рожать россиян, - А.Балиев
07:27 03.07.2019

350 миллиардов долларов, вложенных в республику, до сих пор вызывают уважение к советскому наследию

Советская Киргизия за считаные десятилетия обрела развитые экономику и социальную сферу, население республики достигло высокого культурно-образовательного уровня. А здравоохранение вообще стало новой сферой повседневной жизни Киргизии.
По данным агентства "Открытый Киргизстан" (март 2014-го), капиталовложения в народное хозяйство Киргизии с 1925 по начало 1941 года превысили 280 миллионов тогдашних рублей. По текущему курсу это более 80 миллиардов долларов. В 1928–1941 годах было построено 140 промышленных объектов. Среди них мощные и по сегодняшним меркам Кадамжайский ртутно-сурьмяной комбинат, Фрунзенский и Кара-Суйский ремонтно-механические заводы, нефтепромысел Чангы-Таш, мясоперерабатывающие, сахарные, табачные предприятия, рудники Кок-Янгак, Таш-Кумыр, новые шахты в Сулюкте и Кызыл-Кие, Аламединские ГЭС.

Были созданы с нуля промышленные отрасли: металлообрабатывающая, нефтяная, цветмет, горнодобывающая, текстильная, сахарная, мясоконсервная, хлопкопереработка. Новым, притом быстроразвивающимся сегментом стала лечебно-курортная инфраструктура. Валовая продукция промышленности уже в 1940 году превысила уровень 1913-го почти вдесятеро, в сельском хозяйстве – более чем в восемь раз.

В создании основ экономики республике бескорыстно помогали промышленные предприятия и отраслевые институты Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Иванова, Казани, Харькова, Киева, Запорожья, Сталина, Горького, Челябинска, Куйбышева, Баку, Ташкента. Национальные кадры для Киргизии весь советский период готовились в основном в РСФСР. Более того, в 1932 году трудящиеся Ленинграда взяли над республикой шефство. Все это развивалось даже в годы Великой Отечественной войны.
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Аллея основателей киргизского государства заканчивается изваяниями Маркса и Энгельса
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С ее началом, с июля по декабрь 1941 года в Киргизскую ССР было эвакуировано более 30 крупных предприятий, полностью введенных в действие в первом полугодии 1942-го. Продолжалось строительство новых предприятий цветной металлургии, горнодобычи, легпрома и пищепрома. За годы войны вступили в строй 38 промышленных объектов союзного и республиканского значения. Из оккупированных и прифронтовых регионов в республику прибыли свыше 140 тысяч человек, в том числе 40 детских домов и детсадов. Местные жители делились с эвакуированными всем, что имели, усыновляли сирот, отдавали прибывшим свои продуктовые карточки. Население республики собрало сотни тысяч рублей в фонды Красной армии, помощи жителям оккупированных районов и эвакуированным. На фронт Киргизия направила свыше 360 тысяч человек, то есть каждого четвертого жителя; более 130 тысяч из них погибли или пропали без вести.

Отметим: в Великую Отечественную ни в Средней Азии, ни в Закавказье не зафиксированы серьезные факты антисоветских выступлений.
За 35 послевоенных лет в строй вступили свыше 300 новых предприятий, более 200 объектов образования, культуры, науки, здравоохранения. Все за счет союзного центра. Появились новые отрасли – химическая, приборо- и станкостроение, с середины 60-х быстрое развитие получило производство электротехники. Выпуск продукции промышленности и сельского хозяйства к середине 80-х годов увеличился в сравнении с 1940-м в 33 и 17 раз. В 1954 году была учреждена Национальная академия наук (в РСФСР, напомним, никогда не было аналогичной научной структуры).

В целом совокупные союзные финансовые вложения в Киргизию за весь советский период превысили 350 миллиардов долларов в пересчете на текущие курс и цены.
Но эти уникальные достижения, как и в других республиках Средней Азии, вкупе с ослаблением с середины 50-х контрольно-регулирующих функций союзного центра способствовали растущей автаркии местных властей с пока еще скрытым националистическим уклоном. Киргизия наряду с соседями не избежала "липовых" социально-экономических отчетов, коррупционных скандалов, выявления подпольных цеховиков. Так, в 1980 году местные теневики расправились с главой республиканского совмина Султаном Ибраимовым, жестко пресекавшим коррупцию и иные проявления беззакония. Но Москва ввиду пограничности республики с враждебным послесталинскому СССР Китаем предпочитала не провоцировать рост местного национализма жестким наведением порядка.

Советское наследие в виде исторических аксессуаров в республике сохраняется по очевидным причинам. Здесь никто даже не думает посягать на памятники и бюсты Ленина. Сразу за Белым домом в Бишкеке, где размещаются президент, его администрация и парламент, находится парк имени генерала Панфилова, у входа – памятник ему. Это, подчеркнем, первый в СССР мемориал, посвященный Великой Отечественной войне: он сооружен еще в 1942 году. В столице и Оше стоят памятники Дзержинскому. Приезжающих в Бишкек на вокзале встречает конная статуя Михаила Фрунзе. Столичная Аллея основателей киргизского государства, как и в былые времена, заканчивается изваяниями Маркса и Энгельса. Сохраняются бюсты руководителей Советской Киргизии.
Директор Института истории и культурного наследия НАН Акылбек Джуманалиев убежден: "Октябрьская революция открыла киргизам дорогу в новый цивилизационный мир советского типа. В социальном, экономическом, политическом смысле киргизы были действительно отсталыми для того времени. Господствовало натуральное хозяйство. Почти сплошь безграмотное население только за 20 лет советской власти явным образом повысило свой культурный уровень. Не говоря уже о все новых профессиях, уровне образования, здравоохранения, жилищных и других бытовых условиях в тот и последующий советский период".

Постсоветская ситуация в Киргизии идентична той, что мы видели в Таджикистане ("400 миллиардов долга Таджикистан отдает людьми"). Завкафедрой философии Славянского университета в Бишкеке Виталий Панков дал весьма образный комментарий: "Россия для киргизов после распада СССР – это мечта. Президент Путин создал идеальные условия для переезда из других стран СНГ на ПМЖ. Потому на фоне местных тяжелых условий получение подъемных и гражданства в России – это реальная помощь. Восемь детей здесь – норма жизни, потому едут и за материнским капиталом, по-прежнему воспринимая Россию как донора".

Алексей Балиев,
политолог
Опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562128020
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