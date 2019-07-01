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По следам Тенгизского бунта. Казахам обещают уравнять зарплаты с арабами
07:30 03.07.2019

Зарплаты сотрудников нефтяного сектора возьмут на контроль после конфликта на Тенгизе
После беспорядков на Тенгизе за медицинской помощью обратились 45 человек. Новые данные озвучил сегодня вице-министр энергетики. Махамбет Досмухамбетов рассказал, что Казахстан испытывает острую нехватку квалифицированных кадров на нефтяных проектах

Станислава Куцай, ktk.kz, 2 июля

После беспорядков на Тенгизе за медицинской помощью обратились 45 человек. Новые данные озвучил сегодня вице-министр энергетики. Махамбет Досмухамбетов рассказал, что Казахстан испытывает острую нехватку квалифицированных кадров на нефтяных проектах. Именно поэтому в страну и привлекают иностранных специалистов. Но "гости" не должны получать в десятки раз больше казахстанцев. Отныне это будут строго контролировать.
В Казахстане сегодня активно строят и разрабатывают нефтяные месторождения. Расширяется Тенгиз, идут работы на Карачаганаке. На такой объем в стране не хватает высококлассных специалистов, поэтому их и привлекают из-за рубежа. За работу вдали от дома иностранцы, и это общемировая практика, получают компенсацию. Специальная комиссия сейчас выясняет, соизмеряются ли заработные платы привлеченных сотрудников и объемы, которые они выполняют.
Махамбет Досмухамбетов, первый заместитель министра энергетики РК:
– Прибыли ли они из-за рубежа в Казахстан, или наши казахстанские люди работают за рубежом, они получают компенсацию за то, что работают на выезде, за то, что работают длительное время, тоже идет определенная доплата. В случае, если будут неоправданные, необоснованные доплаты тому или другому работнику, то с этим будут приниматься меры. На самом деле, конечно, разница в оплате объективная тоже существует.
На Тенгизе, по данным вице-министра энергетики, сегодня работает больше 11 тысяч человек. Это специалисты разных подрядных компаний. В том числе немало иностранцев. Большинство из них намерены продолжить работу в Казахстане, несмотря на произошедшее. В минувшую субботу 800 рабочих устроили массовые беспорядки, в ходе которых травмы получили 45 человек. Предлогом стало неудачное фото, которое разместил специалист из Ливана. Сегодня этот конфликт обсуждали с послами Иордании, Ливана и Палестины. Дипломаты все как один заявили, что инцидент исчерпан и не повлияет на дружественные отношения с Казахстаном.
Монтасер Абу Зейд, посол Палестины в РК:
– То, что было, – это очень неприятно и для вас, и для нас. Мы бы не хотели, чтобы эта проблема испортила исторические отношения между Палестиной и Казахстаном. И это тоже – то, что было, – конечно, не испортит, и мы нашли общий язык для того, чтобы решить эту проблему.
После конфликта на Тенгизе, который власти теперь называют трудовым, аким Атырауской области посоветовал руководителям нефтяных компаний быть внимательнее с кадрами. Акимат теперь возьмет под контроль заработные платы сотрудников этого сектора.
Нурлан Ногаев, аким Атырауской области:
– Есть поручение главы государства об обеспечении достойной зарплаты людям вне зависимости от национальности, от гражданства за выполняемую одну и ту же работу. Да, определенная должностная иерархия должна быть, я согласен, всех нельзя приравнять, но при этом она должна быть справедливая. Не может в одном коллективе кто-то получать 300 долларов, а кто-то – 3 000 долларов. Люди не слепые, все видят. Я ставлю перед вами задачу о недопущении нарушений Трудового кодекса. Если вы не хотите добровольно, то у нас хватит сил и средств, чтобы привести все в соответствие с законом.
Жалоб, как выяснилось по итогам опроса рабочих, накопилось немало. И не только на размер заработных плат, но и на установление сверхурочного рабочего времени, невыплату компенсаций и даже запугивание и неправомерные увольнения. Все эти вопросы специальная комиссия собирается решить с работодателями в ближайшее время.

Источник - ktk.kz
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