Для чего Кремлю нужны либералы, - А.Халдей

12:52 03.07.2019 Для чего Кремлю нужны либералы

они давно стали марионетками в руках власти, инструментом игры с Западом



Александр Халдей



В аналитическом сообществе принято за аксиому, что в России политическая система выстроена по принципу сдержек и противовесов, где элита сгруппирована в два лагеря, и ни один из них не должен победить другой, что создает баланс сил и пространство для легальной защиты интересов. В рамках такой теории президент – гарант действующей системы, ее арбитр, и только в этом качестве необходимый элитам элемент.



В эту теорию искренне верят многие. Прежде всего, в нее верил Борис Ельцин, который реально выстроил свой режим власти по этой схеме. Ее основы были канонизированы в Конституции, и целая армия политологов ельцинской поры успела убедить в этом всю страну, включая и экспертное сообщество.



Вера в этот постулат привела к возникновению неких патриотических движений, где народ консолидирован вокруг идеи изменения Конституции, якобы мешающей Владимиру Путину эффективно править государством и вести его к восстановлению суверенитета. Дескать, полномочий президенту не хватает, и давайте изменим Конституцию, добавив ему прав и обязанностей для борьбы с либералами.



Однако странным выглядит то, что сам Владимир Путин вовсе не стремится к изменению Конституции и неоднократно прямо отрицательно высказывался по этому поводу. Неужели он не хочет расширения своей власти? Казалось бы, это нерациональное желание для политика. Тем не менее, это так. Очевидно, что Конституция никак не мешает Владимиру Путину управлять и обеспечивать суверенитет, однако это никак не принимается во внимание экспертно-аналитическим сообществом.



В рамках концепции баланса сил и системы сдержек и противовесов стремление Путина отказаться от дополнительной власти неестественно для ультрапатриотов и необъяснимо для них ничем иным, кроме как всесилием либерального клана и ограниченностью политических возможностей силовиков вместе с президентом. Отсюда и стремление "помочь" Владимиру Владимировичу, переписать Конституцию, введя туда разные антилиберальные нормы и отметая любую мысль о "медвежьей услуге".



Только глубокая маргинальность подобных движений и отсутствие реального воздействия на широкие массы их лидеров вкупе с некоторым воспитательно-патриотическим эффектом удерживает власти от рекомендаций возглавляющим такие движения публичным политикам прекратить дезориентировать народ.



Все движения за суверенитет и реформу Конституции выродились из дискуссионной площадки в политические симулякры, откуда ушла жизнь за ненадобностью их предложений. Суверенитет в России строится не по статьям Конституции, а по реальным возможностям во внешней политике, никакого отношения к Конституции не имеющим.



Когда к власти в стране пришел Владимир Путин, он немедленно приступил к консолидации власти, закончив этот процесс полностью после своего второго президентского срока. И то, что Дмитрий Медведев, отбыв свой президентский срок, вернул должность Владимиру Путину, лучше всего подтверждает тезис о том, что с двоевластием покончено, система полностью под контролем, а принцип сдержек и противовесов стала мифом, легендой прикрытия. Она формально есть, но полностью контролируется властной вертикалью. Во главе с президентом России Владимиром Путиным.



Скажу больше. Все либеральные структуры в элитах и во власти используются властью как фальшивый партизанский отряд для борьбы с главным врагом. То, что мы называем "пятой колонной", существует, но отмобилизовано и собрано в полностью конструируемые формы, созданные для контактов с Западом.



Задушить либеральный дискурс в России власти ничего не стоит. Именно власти, а не силовикам. Потому что второй миф после системы сдержек и противовесов – это наличие власти, где силовики делят поляну с либералами, и гарант непобедимости каждой из сторон – президент, черпающий в этом положении властный ресурс.



На самом деле силовики, либералы и власть – это три вершины треугольника, где власть - верхняя точка, а силовики и либералы – две нижних. И силовики, и либералы – ресурсы власти, которые она применяет по очереди в зависимости от необходимости.



Пример – ситуация вокруг интеграции Белоруссии в Союзное государство с Россией. Создан дискурс, в рамках которого у этого процесса есть не только противники в виде Лукашенко с его ближайшим окружением и консультантами Запада, но и мощной группировкой в руководстве МИД РФ и либеральной общественности. И через эту группировку идет саботаж, транслируется идея Хельсинки-2, где Белоруссия становится переговорной площадкой Запада и РФ, но при этом Запад приобретает, а Россия теряет контроль над Белоруссией.



Вся сила подобного тезиса в том, что в нем все правда. Действительно, пятая колонна существует во всех правительственных структурах, включая МИД. И некоторые вовлеченные в процесс интеграции Белоруссии чиновники действительно имеют личный конфликт интересов. И при случае работают как двойные агенты. Но значит ли это, что они перехватили управление процессом? Присмотримся внимательнее.



На всех переговорных площадках на недавнем саммите ШОС идею Хельсинки-2 продвигали Лукашенко и двое аналитиков – Самуэль Чарап и Иван Тимофеев, которые через либеральную газету "Коммерсантъ", предоставившую им трибуну, уверяли, что России и США необходимо отбросить враждебность и вступить в переговоры. Собака зарыта в том, что этот процесс предлагается вести не на основе двусторонних контактов, а в рамках так называемого "Минского диалога" (креатура Лондона), что для США означает расширение контроля над Восточной Европой, а для России – его сужение.



Авторы статьи известны тем, что Чарап – это аналитик RAND, главного идейного центра по борьбе с Россией. При этом Чарап консультирует окружение Лукашенко и входит с консультативный совет Минского диалога. То есть фигура совершенно однозначная.



Другой автор – Тимофеев – является программным директором НКО "Российский совет по международным делам" (РСМД), про которую известно, что она создана либеральной частью команды Медведева для взаимодействия с западными политическими кругами. Такое описание этой структуре дает ТГ-канал "Бульба престолов".



Если принять эту гипотезу, то осталось сделать последний шаг – подчеркнуть, что Медведев – ближайший соратник Владимира Путина. То есть РСМД не создана либералами при Медведеве, а создана Владимиром Путиным через Медведева с использованием либералов в качестве ширмы и подставных марионеток. Независимо от их личных похотелок.



Констатация того, что Медведев является важной фигурой для консолидации определенных либеральных групп, собранных для целей контактов власти с элитами Запада показывает то, что либералы – не сила, на которую нет управы, а марионетки, которых власть использует в политических играх в противостоянии с Западом. И это не ХПП, как скажут некоторые скептики, это нормальная политика.



И действительно, законченная линия Чарап (RAND) - Тимофеев (НКО РСМД) – газета "Коммерсантъ" - Медведев – Путин показывает лишь одно: выстроенная конструкция является не саботажем, а частью спецоперации под контролем Путина. Сказать о котором, что тот сознательно подрывает свой же курс на интеграцию с Белоруссией или не контролирует происходящее на этом направлении – означает впасть в маразм и в сумасшествие.



Путин на посту президента продолжает мыслить как разведчик, выстраивающий сложные комбинации с прикрытием, использованием вслепую настоящих врагов и отвлекающими маневрами.



МИД всегда был прикрытием спецслужб, и потому по его риторике и активности его дипломатов нельзя строить достоверных прогнозов об истинной сути намерений высшего руководства. Даже если эти дипломаты являются искренними англофилами и имеют дома в предместьях Лондона. Тем лучше – дезинформация будет выглядеть более достоверно.



Ситуация вокруг Белоруссии развивается по типу начала старта на велотреке, где два спортсмена почти стоят и движутся едва-едва, чтобы лишь не упасть. Цель – спровоцировать соперника первым на рывок. Потом сесть ему на хвост, измотать и на финише обогнать и победить.



И Минск, и Москва, и Запад – все используют микрошаги, мягкую силу, избегая стартовать первым. Запад тихо меняет риторику по Лукашенко в сторону позитива, подтягивая его к себе, Лукашенко медленно сползает к Западу, избегая пугать Москву. А Москва избегает пугать Минск и Запад, медленно продвигая шаг за шагом сумму накопленных действий. Любое резкое движение означает инцидент для эскалации конфликта, который пока преждевременен.



Использование Россией на этом этапе соревнования с Западом по мягкой силе одиозных либеральных персон и знаковых СМИ через структуры, за которыми стоит Медведев, вкупе с прозападно настроенными чиновниками МИДа показывает, что мы имеем дело с масштабной спецоперацией. Где все структуры служат прикрытием. А настоящая политика делается где-то в недрах других властных структур.



Понимает ли это Запад? Безусловно. Его цель – перехватить контроль над внешней политикой России у АП и вернуть его МИДу, где у Запада много союзников. Да и в АП порой "не все однозначно", там тоже бывают разные мнения. Тем не менее, внешнюю политику МИД проводит под контролем АП, и это проекция воли президента. Его конституционное право и обязанность.



Либералы давно стали марионетками в руках власти, инструментом игры с Западом, отношения с которым критически важны для России в некоторых областях. Количество таких важных областей за годы правления Путина сократилось, что показывает ясно: для суверенитета нужна воля, а изменение Конституции не требуется. И никакого баланса ветвей власти не существует.



Есть баланс группировок, но они не субъект власти, а объект. Либералы нужны власти лишь для диалога с Западом. А силовики нужны для контроля либералов. На каждого из которых есть такое пухлое досье, что никакие иллюзии о способности к власти для либералов не должны существовать. На то и щука в море, чтобы карась не дремал.



Склока кланов силовиков в деле Голунова показала, что силовики тоже не власть. Они борются за власть, и власть способна быстро найти им пятый угол. И еще: если на внутреннем направлении дело Голунова может трактоваться для силовиков как ошибка, чреватая увольнением, то саботаж на белорусском направлении – это уже измена Родине и совсем другая статья.



Безнаказанность чиновников тут не означает самодеятельности и саботажа. Даже если они работают по своей инициативе, то это инициатива спрогнозированная. Для этого именно их и привлекли на этом этапе.



Тема Хельсинки-2 – это дезинформация, направленная на зондирование почвы и прикрытие подготовки реального этапа давления. Это сложная спецоперация, где все импровизации тщательно подготовлены.



Принимать видимое за реальное – это ошибаться так же, как верить, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что так видят наши глаза. Нет властвующих силовиков и властвующих либералов. Есть власть над теми и другими. И либералы в России существуют для того, чтобы выполнять волю власти.



Навальный и Голунов – пешки в руках спецслужб. Судьба каждого либерала решается в Москве, а не в Лондоне или Вашингтоне. Каждый волос на их голове пересчитан, даже если там вовсе нет волос.



Попытка Запада руками либералов скинуть Путина показала, кто они есть на самом деле. И пока задача либералов в отношении Запада не выполнена, их будут поддерживать и использовать, благо, влиянием за пределами своего круга они не пользуются. Позиция либерала между властью России и властью Запада – это положение "козла" между молотом и наковальней. Но так как их муки уже хорошо оплачены, то сочувствия к ним почему-то не возникает. Источник - REGNUM

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