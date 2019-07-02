Рос-бизнесмен Дерипаска уверяет, что пытался спасти из иранского плена агента ФБР Левинсона. И никто не оценил...

17:44 03.07.2019

Дерипаска рассказал, как пытался спасти агента ФБР из иранского плена



Наза Салех Захи



Бизнесмен Олег Дерипаска раскрыл историю о попытке спасения экс-агента ФБР Роберта Левинсона из иранского плена. На спецоперацию, которая проходила в 2009–2011 годах, российский миллиардер потратил более 20 миллионов долларов.



По его словам, о такой услуге его попросило Федеральное бюро расследований (ФБР). В частности, это сделал возглавлявший тогда организацию Роберт Мюллер и его зам Эндрю Маккейб.



"Ко мне подошел, вы знаете, тот, кто сейчас находится под наблюдением - Маккейб… Он также сказал, что это было важно для них всех (сотрудников ФБР). И я в какой-то степени поверил им", - заявил Дерипаска в интервью газете The Hill.



Бизнесмен подтвердил, что потратил на операцию свыше 20 миллионов долларов. Однако, когда его команда уже договорилась с иранцами об освобождении попавшего в 2007 году в плен Левинсона, ему сказали, что этого делать не надо. Якобы Госдепартамент, которым тогда руководила Хиллари Клинтон, отказался от сделки.



Также Дерипаска слышал, что некий человек из этого ведомства, который занимался Россией, заявлял, что американские власти "не хотят быть должными этому парню (Дерипаске)".



Предприниматель подчеркнул, что не ждал никакого вознаграждения от США за свою помощь. При этом он отметил, что до сих пор пытается выяснить, почему от его услуг отказались. На вопрос о том, жив ли, по его мнению, Левинсон, Дерипаска ответил, что скорее всего нет.



В этом же интервью бизнесмен рассказал, что агенты ФБР в сентябре 2016 года спрашивали его о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Тогда он заявил, что сомневается в том, что штаб Дональда Трампа пытался вступить в сговор с Москвой.



"Я им тогда прямо сказал, что с Полом Манафортом (возглавлявшим избирательный штаб Трампа) я не дружу, а за полгода до этого подал на него в суд. И я очень удивился бы, реши кто-то в России общаться с Манафортом, не посоветовавшись со мной", - заявил Дерипаска.



Спецпрокурор Роберт Мюллер порядка двух лет занимался расследованием дела о "российском вмешательстве" в американские выборы. В конце концов никаких связей России и США найдено не было.