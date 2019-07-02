Экс-главу Нацбанка Акишева пока не закрываем, - КазГенпрокуратура опровергает

17:45 03.07.2019

Генеральная прокуратура Казахстана дала разъяснения относительно появившейся информации о расследовании уголовного дела в отношении Данияра Акишева, передает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

- По состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева не зарегистрированы, - говорится в сообщении.

Сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов страны уголовных дел касающихся его не располагаем - добавили в надзорном органе.



Данияр Акишев с апреля 2019 года является помощником первого президента РК. Ранее он возглавлял Национальный банк Республики Казахстан с ноября 2015 по февраль 2019 года.