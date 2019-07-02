Бишкек. Атамбаев вывел сторонников на антиправительственный митинг у "Форума"

18:05 03.07.2019

Антиправительственный митинг. Перед собравшимися выступает Алмазбек Атамбаев



У здания "Форума" сегодня проходит антиправительственный митинг, который инициировали в партии СДПК. К сторонникам вышел бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Он опять напомнил, что ничего и никого не боится, кроме Бога, и ни о чем не жалеет. "Пусть меня лишают неприкосновенности, главное, чтобы на моих ребят не было гонений. Я готов защищать их. Я хочу сказать Сооронбаю, что играть с огнем - плохо", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.



Алмазбек Атамбаев Сооронбаю Жээнбекову: Одумайся!



"Игра с огнем плохо кончится", - заявил сегодня на митинге бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По словам бывшего главы государства, он уже сейчас останавливает некоторых людей.

"Я останавливаю их. Что будет, если люди пострадают? Может быть, и Кыргызстан разделится. Одумайся! Мне не нужна власть. Даже если эта власть сменится, я не пойду никуда. Если так будет продолжаться, эта власть не будет долго сидеть. Сами смотрите, что делается. Нужны новые лидеры, чистые люди должны прийти к власти", - сказал Алмазбек Атамбаев.



Митинг в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева завершился. Участники акции приняли резолюцию.



В ней говорится, что власти дается два месяца на проведение реформ в ГКНБ и Генпрокуратуре, на отправку правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева в отставку, люстрацию судей и освобождение Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова.

"Если власти не исполнят наши требования, мы начнем акции протеста по всей стране с требованием отставки Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента", - говорится в резолюции.



Напомним, Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.