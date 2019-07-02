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Сможет ли премьер-министром Британии стать мусульманин?
19:09 03.07.2019

Большинство британских консерваторов не против премьера-мусульманина

Справедливы ли обвинения правящей партии в исламофобии

Борис Джонсон на дебатах с Джереми Хантом
пообещал искоренить исламофобию в партии,
а затем решил бороться с предрассудками вообще.

В последнее время некоторых политиков из Консервативной партии Великобритании обвиняют в нетерпимости по отношению к мусульманам. В связи с этим исследовательская компания YouGov опубликовала результаты опроса тори, посвященного проблемам исламофобии в рядах партии. Опрос был проведен по заказу некоммерческой организации "Надежда, а не ненависть" (Hope Not Hate). Социологи обратились к 864 консерваторам.

Первый вопрос анкеты был о том, какую политику иммиграции следует проводить: пускать ли в Великобританию больше или меньше приезжих или оставить приток иностранцев на том же уровне и следует ли при этом учитывать их принадлежность к той или иной религиозной группе. Что касается мусульман, то 40% консерваторов полагают, что их нужно принимать в меньшем количестве, чем в настоящее время, 15% ответили, что нужно принимать столько же, сколько и сейчас, а 3% – за то, чтобы принимать больше, чем сейчас. 40% тори считают, что не нужно обращать внимание на то, исповедует ли иммигрант ислам или нет. Остальные затруднились с ответом. Для сравнения – только 5% тори заявили, что христиан и последователей иудаизма следует принимать в меньшем количестве, чем в настоящее время. Выяснилось, что 39% консерваторов думают, что исламский терроризм отражает широко распространенную враждебность к Великобритании среди членов мусульманской общины. Но 66% тори также полагают, что неправильно обвинять всех мусульман в действиях радикального меньшинства.
Готовы ли консерваторы иметь премьер‑министра, исповедующего ислам? 46% ответили, что для них не имеет значения вероисповедание премьера. 43% заявили, что они предпочли бы, чтобы правительство не возглавлялась мусульманином. Только 8% тори гордились бы своей страной, если бы мусульманина избрали в качестве главы правительства. 3% затруднились с ответом.
Консерваторов спросили и о том, считают ли они, что в Великобритании есть районы, в которых действуют законы шариата. Большинство из них (67%) ответили утвердительно, 18% полагают, что таких районов не существует, 14% не определились. Социологи также поинтересовались, полагают ли тори, что в Великобритании есть районы, в которые немусульмане не могут зайти. 45% партийцев считают, что подобные места существуют, 34% полагают, что таких районов в стране точно нет, 21% не смогли ответить.
Далее консерваторов попросили оценить, насколько существенна проблема дискриминации мусульман в Великобритании. 48% опрошенных считают, что проблема велика, при этом 11% назвали дискриминацию мусульман "очень большой проблемой", 27% – "довольно большой". 39% консерваторов так не думают, 27% сказали, что дискриминация мусульман – небольшая проблема, а для 12% она незначительна. 14% не смогли дать ответа. Политикам задали вопрос, полагают ли они, что исламофобия или расизм по отношению к мусульманам распространены в Консервативной партии. Только 8% сочли, что в их партии существует такая проблема, 79% заявили, что ее нет, а 13% не уверены в ответе. Наконец, был задан вопрос, должна ли Консервативная партия делать больше для борьбы с исламофобией и расизмом в своих рядах. 76% ответили, что консерваторы делают достаточно для борьбы с исламофобией внутри партии. Только 15% думают, что предпринятых усилий недостаточно, а 9% не знают ответа.
Как видно, члены правящей партии не едины в своих взглядах на проблемы ислама в Великобритании. Однако в этом году тори не единожды обвинялись в нетерпимости к мусульманам. Недавно Мусульманский совет Великобритании осудил консерваторов за их неудачи в борьбе с исламофобией в рядах партии, заявляя, что документально зафиксировано более 100 случаев проявления неприязни к последователям пророка Мухаммеда. В мае совет представил в Комиссию по вопросам равенства и прав человека соответствующий доклад на 20 страниц, призвав начать официальное расследование проявлений нетерпимости внутри партии. Последней каплей послужило то, что правительство так и не приняло официальное определение исламофобии.
В неприязни к мусульманам обвинен и вероятный будущий лидер тори Борис Джонсон, потому что ранее он заявлял, что мусульманки в никабе выглядят "как грабители банков" или "как почтовые ящики" (подробнее в "НГР" от 04.09.18). Мусульманский совет разочарован и тем, что Джонсон на недавних июньских дебатах на Би-би-си с соперником за лидерство в партии Джереми Хантом пообещал провести расследование по обвинениям в исламофобии внутри партии, а затем взял свои слова назад, сказав, что предпочтительнее некое "общее расследование на предмет всех видов предрассудков в партии". По мнению совета, результаты опроса YouGov свидетельствуют о существовании исламофобии в партии.
В марте 25 консерваторов были отстранены от работы по обвинению в исламофобии. Так, одна из женщин‑политиков сказала: "Ни один мусульманин не получит мой голос", а другая поклялась "выступить против исламизации страны". Но затем 15 из отстраненных тори были возвращены на рабочие места. Также СМИ стало известно, что один тори пожаловался на другого, когда тот высказался о нем: "Я не работаю с этим мусульманином", но жалоба не имела последствий.
Однако результаты опроса и обвинения против партии подтолкнули некоторых региональных политиков к борьбе с исламофобией. Так, первое в истории публичное расследование в связи с этой проблемой будет проведено в Шотландии. В ходе работы межпартийной группы будут запрашиваться отзывы общественности, работодателей и организаций о наличии ненависти к мусульманам. Расследование стало возможным после того, как политические партии Шотландии согласились в апреле с.г. принять формальное определение исламофобии, классифицирующее дискриминацию в отношении мусульман как форму расизма. В английском Ньюкасле городской совет тоже единогласно решил принять официальное определение исламофобии как одной из форм расизма. По мнению члена городского совета Ребекки Шатвелл, уже невозможно игнорировать рост исламофобии в Великобритании, ведь более половины всех религиозно мотивированных нападений в 2017–2018 годах были направлены против мусульман.
Действительно ли исламофобия так распространена в Великобритании? Согласно опросу YouGov 2017 года, 54% британцев считают британское общество в некоторой степени исламофобским, 5% – очень исламофобским, 31% – не очень исламофобским, 8% полагают, что исламофобии в стране вовсе нет, а 2% не знают ответа на этот вопрос. По результатам другого исследования YouGov, 38% британцев полагают, что ислам несовместим с ценностями британского общества, а 32% британцев неблагожелательно относятся к исламу. При этом 50% британцев предполагают, что общество будет возражать против брака их родственника с мусульманином или мусульманкой. 66% британцев опасаются возможного роста экстремизма в этой общине.
Однако Эд Хуссейн, старший научный сотрудник британского аналитического центра Civitas, предостерегает, что общество проигрывает от отчаянной попытки изобразить Великобританию как страну нетерпимых людей. По его мнению, британцы не исламофобы. "Мусульмане приветствуются в Британии, но как граждане и как патриоты", и они могут спокойно исповедовать свою веру. Хусейн также считает, что обвинения в исламофобии не должны останавливать дебаты вокруг ряда положений этой религии. Ведь, "чтобы обеспечить легкую интеграцию мусульман в британское общество и светское сосуществование, мы должны свободно говорить об исламе и даже критиковать некоторые мусульманские обычаи", – считает эксперт.

Магистр религиоведения
Об авторе: Ольга Сергеевна Позняк – социолог, религиовед.
2.07.2019

Источник - ng.ru
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