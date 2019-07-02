В УзбГенпрокуратуре идет масштабная чистка кадров

20:03 03.07.2019

Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли кадровые назначения.

Как сообщает пресс-служба госструктуры, Нодирбек Бойтемиров стал начальником Управления по обеспечению внутренней безопасности Генпрокуратуры республики.

Бойтемиров в 1995 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. Ранее работал первым заместителем прокурора Хорезмской области.

Кроме того, Назаров Содикжон назначен на должность начальника Управления кадров Генпрокуратуры Узбекистана. До этого момента он работал в прокуратуре Сырдарьинской области.



Также Рахимов Шавкатжон возглавил Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры. Ранее он был заместителем начальника этого управления.

В соответствии с приказом генпрокурора Бердиалиев Содикжон стал руководителем Управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел. До назначения он был замдиректора Бюро принудительного исполнения.



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В прокуратуре Узбекистана началась большая чистка

Почти 70 процентов областных прокуроров подали заявления об увольнении после увольнения и ареста бывшего Генпрокурора Узбекистана Атабека Мурадова, утверждает американская "Свобода".

Ближайшее окружение опального прокурора допрашивается в качестве свидетелей или подозреваемых. Ряд ответственных сотрудников уже дали показания о коррупционной системе при Мурадове.