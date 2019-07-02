"Мама и народ хотят этого": Иман Каримова рассказала о возврате "гугушиных" денег

20:19 03.07.2019

Иман Каримова считает, что общественность должна быть обеспокоена тем, что из-за некомпетентности прокурорских сотрудников средства из Швейцарии задерживаются.



Внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова в своем Instagram рассказала, что мешает Швейцарии вернуть все деньги ее материи Узбекистану.



По ее словам, Гульнара Каримова собирается вернуть все средства, а 131 миллион долларов уже будут получены в ближайшее время государством. А вот остальная сумма задерживается, так как суд Швейцарии обеспокоен тем, что ей не оказывают медицинскую помощь, а также условиями ее содержания.



"Это не ее решение и Узбекистан несколько раз предупреждали что нужно адресовать ее состояние. По законам страны в которой находятся деньги, такое отношение с заключенным человеком является нарушением прав. Вместо того, чтобы это произошло – вышло официальное заявление, где якобы нарушений не было найдено, хотя швейцарские адвокаты и другие участники процесса, после поездок в Узбекистан являются прямыми свидетелями", – написала Иман.

Девушка также добавила, что общественность должна быть обеспокоена тем, что из-за некомпетентности прокурорских сотрудников средства задерживаются.

"Как только будут соблюдены права мамы, то и Швейцария не будет видеть проблему в возврате средств и смогут последовать ее направлению по отправке средств в Узбекистан. Этого хотят все – как народ, так и моя мама", – добавила она.



Напомним, Министерство финансов республики рассказало, сколько средств Каримовой было возвращено в Узбекистан в конце июня.

По информации ведомства, в 2018 году поступления в бюджет по данному делу составил 20,2 млн долларов США, включая доход от обращенного в имущества. В течении 2019 года поступления в бюджет составили 11,8 млн долларов США.

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Ранее Иман разметила в своем Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству. Однако официальная информация от министерства утверждает обратное.

Напомним,

дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

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В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

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Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.



Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.