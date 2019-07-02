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Бишкек. Получены показания о коррупции экс-первой леди Раисы Атамбаевой
20:52 03.07.2019

Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой

03 июля 2019 - Бакыт Стамов

Экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой, супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Видео его признания появилось в фильме телеканала "Ала-Тоо-24" "Тень. Самые близкие люди Атамбаева, покусившиеся на имущество инвесторов".
По словам Арабаева, Раиса Атамбаева лично просила его посодействовать при рассмотрении дела строительной компании БЛС в суде.
"На этих встречах были и другие люди, на одной из которых был и ее сын Раис. Они просили посодействовать при рассмотрении этого дела, касающегося строительной компании. Также она писала мне СМС и это можно проверить", - сказал он.

Супруга Атамбаева, продолжил Арабаев, просила также за судью Эльвиру Джаркееву.
"Через сотрудника ГКНБ Алмаза Мааткасымова она передала указание, чтобы судью Джаркееву оставили в покое", - добавил он.
Напомним, экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев был освобожден от должности в мае 2018 года.
2 июня 2019 года Манас Арабаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в коррупции.

Источник - vb.kg
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