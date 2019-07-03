 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США охотятся на американцев китайского происхождения, - В.Скосырев
00:41 04.07.2019

"Агентов Пекина" теперь ищут в колледжах и университетах

Владимир Скосырев
3.07.2019

Поиск шпионов скоро доведет ФБР до китайских кварталов в городах США.
Американский инженер китайского происхождения тайно переправил в КНР полупроводниковые приборы военного назначения, установили судебные органы США. За это его могут приговорить к 219 годам тюрьмы. Адвокат говорит, что его подзащитный стал жертвой шпиономании на расовой почве. Но в ФБР говорят, что продолжат привлекать к ответу лиц, которые в ущерб безопасности государства похищают научную и интеллектуальную собственность в Штатах. Кампания, похоже, дошла до научных учреждений.
Большинство американцев представляют себе иностранных агентов в виде обходительных людей, рыскающих вокруг военных учреждений, или хакеров, которые крадут у противника секретную информацию. "На самом деле шпионские операции проводятся у нас под носом – в американских колледжах и университетах. Иностранные разведывательные службы в рутинном порядке считывают данные с компьютеров в учреждениях высшего образования США, при этом вербуя или засылая студентов и профессоров, которые передают сведения в штаб-квартиры этих служб", – пишет в колонке для телеканала Fox News Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей.
Судебный процесс над Ши Ичи, бывшим адъюнкт-профессором университета Калифорнии, специалистом по электронике, может служить наглядной иллюстрацией к тому, что говорит консервативный американский политик. Ши, 64 лет, выходец из Китая, натурализовавшийся американский гражданин, был осужден федеральным судом за то, что получил без разрешения сверху доступ к защищенному компьютеру, содержащему данные о чипах, и нелегально переправил их в КНР.
Прокурор по центральному району Калифорнии заявил, что Ши разработал схему переправки полупроводниковых материалов двойного назначения в город Чэнду и не известил налоговые органы о полученном от этого доходе. Министерство юстиции заявило, что чипы, отосланные в Китай, применяются в ракетах, системах наведения ракет, на истребителях и в приборах ведения электронной войны. Как передала гонконгская газета South China Morning Post, Ши грозит конфискация имущества и до 219 лет тюремного заключения.
Дело пожилого китайского инженера отнюдь не исключительное. Еще в ноябре прошлого года Минюст США провозгласил "новую китайскую инициативу". Она предусматривала борьбу с китайским шпионажем. Одновременно с этим было предъявлено обвинение в краже коммерческих тайн трем лицам и двум компаниям, пользующимся поддержкой Китая.
В ходе этой кампании несколько американцев китайского происхождения было уволено из научно-исследовательских институтов США. Среди них муж и жена по фамилии Ли, работавшие в отделении неврологии в университете Emory в Джорджии. А затем были выставлены за дверь три этнических китайца в центре изучения рака в Хьюстоне.
Все это потрясло китайскую общину в США. На конференции в Нью-Йорке Си Сяосин, бывший руководитель департамента физики в университете Темпл в Филадельфии, заявил, что преследованиям подвергаются специалисты по признаку расовой принадлежности. Шпионаж тут ни при чем. Китайские ученые ощущают себя отверженными.
В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "В Америке еще в 1990-х годах спецслужбы говорили о китайском шпионаже, а в нулевые таких заявлений и публикаций стало гораздо больше. И уже тогда отмечалось, что с китайской разведкой сотрудничают или американцы китайского происхождения, или китайские ученые, работающие в США. Но в начале 2000-х политический климат был другой. Власти стремились не допустить того, чтобы это выглядело как кампания по дискриминации этнических китайцев. Тогда плачевно для ФБР закончился скандал с физиком из КНР, которого подозревали в шпионаже на ядерном объекте в Лос-Аламосе. Его оправдали из-за недостатка улик, выплатили компенсацию чуть ли не в полтора миллиона долларов".
Сейчас ситуация изменилась. Политики говорят, что китайские студенты и ученые на крючке у китайской разведки. Раньше вслух об этом говорить было не принято.
На научно-техническую разведку в Китае никогда не жалели денег. Она внесла значительный вклад в экономический подъем Китая. "И в России количество признанных ФСБ фактов китайского научно-технического шпионажа значительное. Я думаю, оно превышает количество дел шпионского характера, связанных со многими другими странами", – заключил Кашин.

Источник - ng.ru
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