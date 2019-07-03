Китайские экономисты отчитались о беспрецедентных успехах, - О.Соловьева

00:42 04.07.2019 Душевой доход в Поднебесной приближается к 10 тысячам долларов



Ольга Соловьева

3.07.19



Власти КНР готовы продемонстрировать успехи страны на юбилее образования государства. Фото Pixabay

Китайские власти рапортуют о беспрецедентных экономических успехах за 70 лет существования КНР. Бурный экономический рост начался в стране 40 лет назад с началом экономических реформ. Но даже если "размазать" эти последние достижения на все 70 лет, то и тогда темпы роста ВВП окажутся выше 8% в год. Россия и СССР не смогли или не захотели использовать опыт китайских реформ. И теперь россияне могут признать полное поражение в мирном экономическом соревновании с Китаем. Россия демонстрирует в последние годы неспособность к развитию, тогда как Поднебесная сохраняет высокие темпы роста даже в условиях торгового конфликта с США.



Китайская экономика за последние 70 лет росла в среднем на 8,1% в год, сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. "А в период с 1979 по 2018 год китайская экономика росла в среднем на 9,4% в год, что намного выше показателя среднего мирового экономического роста, который составлял 2,9%", – пишет печатный орган КПК Китая "Женьминь Жибао".

ВВП Китая в прошлом году превысил 90 трлн юаней, или около 13,14 трлн долл. "Это составляет разительный контраст с ситуацией в 1952 году, когда аналогичный показатель составлял только 67,9 млрд юаней", – пишет китайская пресса. Валовой национальный доход на душу населения в 2018 году достиг 9,7 тыс. долл., что выше уровня стран со средним доходом.



Финансовые силы страны также заметно возросли, отмечают китайцы. Валютные резервы росли заметными темпами последние 70 лет. К концу 2018 года валютные резервы Китая достигли 3,07 трлн долл. По этому показателю страна занимает первое место в мире последние 13 лет. Для сравнения: валютные резервы КНР на конец 1952 года составляли всего 108 млн долл.

По сравнению с 1949 годом производство угля в Китае увеличилось в 114 раз – до 3,68 млрд т, производство стали выросло в 8503 раза, до 1,11 млрд т.

За последние 70 лет в Китае произошли значительные улучшения в сфере транспорта, телекоммуникаций и производства энергии, свидетельствуют официальные данные. "Транспортная сеть страны заметно расширилась с 1949 по 2018 год. К концу 2018 года общий пробег железных дорог достиг 131 тыс. км, что в пять раз больше, чем в 1949 году, а протяженность высокоскоростных железных дорог превысила 29 тыс. км", – следует из доклада ГСУ. Маршруты полетов гражданской авиации увеличились в 734 раза с 1950 года до 8,38 млн км в 2018 году.



Китай добился успехов и в развитии сельхозсектора. "Общий объем производства зерна в стране увеличился со 113,18 млн т в 1949 году до 657,89 млн т в 2018-м", – следует из СМИ.

В отчете китайской статслужбы выделены и успехи сферы услуг за последние семь десятилетий. Так, к 2018 году добавленная стоимость в сфере услуг достигла 46,98 трлн юаней (около 6,9 трлн долл.) по сравнению с 19,5 млрд юаней в 1952 году. Среднегодовой рост сектора с конца 1970-х годов составил 10,4%. Для сравнения: среднегодовой рост доходов жителей Поднебесной за тот же период составил 12,5%.



Китай продолжит углублять реформы и сосредоточится на создании ориентированной на рынок международной деловой среды, пообещал на закрывшемся в среду Всемирном экономическом форуме ("Летний Давос") в Даляне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он также отметил, что за 40 лет реформ Китай постоянно повышает уровень открытости внешнему миру, активно интегрируется в мировую систему разделения труда в производстве.

"Мы будем углублять открытость сектора производства, принимать меры для ослабления ограничений на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии. Мы приветствуем участие иностранного капитала в таких передовых сферах, как электронная информация, производство оборудования, новые материалы, медицина и др. Кроме того, Китай примет меры по расширению открытости финансовой и других отраслей современных услуг, в том числе отменит ограничения на иностранную собственность брокерских компаний, фьючерсных дилеров и страховщиков жизни к 2020 году с опережением намеченного плана на один год", – обещает он. Подобные предложения звучат на фоне продолжающегося замедления китайской экономики: по итогам первого квартала ВВП страны увеличился всего на 6,4% в годовом выражении.



Примечательно, что нынешние китайские власти, отчитываясь за 70-летний период существования Китайской Народной Республики, никак не противопоставляют время культурной революции Мао Цзедуна более успешному периоду открытости и реформ. Для китайцев это один временной период, но они не хотят концентрироваться на прошлых неудачах.



Подобное единение разительно отличается от того, к чему привыкли россияне. У нас каждый следующий правитель оправдывает свои неудачи ссылками на ошибки предшественников. К примеру, в рамках только одного исторического периода – современной России – почему-то принято ругать 1990-е годы и хвалить сытые нулевые. Китайцы же этого не делают, предпочитая называть те или иные успехи общими заслугами.



Эксперты считают, что причины невосприимчивости России к китайскому опыту лежат очень глубоко. В Китае, например, власть не была так персонифицирована, как в СССР и в РФ. "С конца 1970-х существовало коллективное руководство. Все важнейшие решения обсуждались коллегиально и согласовывались с группой высокопоставленных партийцев старшего возраста (80 лет и выше)", – рассказывает эксперт центра "Карнеги", научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенко. Сама же китайская элита была гомогенной как по этническому происхождению, так и по жизненному опыту. "Ее пронизывало множество ниточек личных связей, которые позволяли в нужный момент консолидироваться, несмотря на разногласия", – замечает ученый.

А собственно "китайское экономическое чудо" было основано на дешевом труде, притоке зарубежных инвестиций и благоприятном геополитическом фоне, когда Запад не требовал от Китая строгого соответствия своим идеологическим нормам. "Китай мог не отвлекаться на холодную войну и гонку вооружений и не должен был поддерживать дюжину режимов по всему миру. Китайские идеологи были эклектиками, отчасти поневоле, отчасти по причине слабой теоретической подготовки – они с легкостью вписывали в свою программу любые веяния времени. КПК, пережив банкротство социалистической идеологии, стала лишь сильнее, превратившись в националистическую партию, целью которой было провозглашение возрождения национального величия", – пишет Зуенко, замечая, что ситуация в СССР была прямо противоположной.



Есть и другие причины. "У Китая было то, чего не было у современной России, а именно низкая база. К концу 1970-х КНР была в общем очень небогатой страной, где ВВП на душу населения вплоть до середины 1980-х был ниже 200 долл. На тот момент вклад сельского хозяйства в ВВП оценивался в 90%", – напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Кроме того, продолжает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, Китай не допустил никаких крупных ошибок в принятии экономических решений. "С 1979 года, когда у них стартовали реформы, не было ни одного дефолта, даже ослабление юаня было умеренным. В Китае удалось выстроить значительно более диверсифицированную экономику, чем в России", – поясняет он.



"В развитии Китая удачно совпала индустриализация с новым этапом научно-технической революции и мировым потребительским бумом. Основным источником силы все эти годы выступала дешевая рабочая сила, растущая высокими темпами по мере перемещения населения из сельских провинций в города. Открытость для инвестиций в сочетании с доступностью трудовых ресурсов превратили Китай в "мировую фабрику" потребительских товаров", - добавляет эксперт-аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. Развал Советского Союза был воспринят китайским режимом как мрачное предостережение и толкнул страну к преобразованиям. "Изучение негативного советского опыта способствовало интеграции в китайскую политическую практику таких элементов, как предельный возраст для руководителей партии и страны, а также предельный срок работы на руководящих должностях (два срока по пять лет)", – замечает Зуенко.



В то же время текущее поведение китайцев, по мысли ученого, все больше позволяет говорить о том, что Китай все-таки пойдет или уже отчасти идет по пути СССР.

"Во внешней политике Китай встал на тот же путь экспансионизма и милитаризации, что и Советский Союз. Экономика теряет гибкость... Во внутренней политике продолжается концентрация власти в руках "партийного ядра" – самого председателя Си. Из Конституции убрали пункт, запрещающий главе государства занимать свой пост более двух сроков. Фактически нарушено правило "67 – да, 68 – нет" (предельный возраст для руководителей – "НГ")... Все это позволяет утверждать, что Си Цзиньпин твердо вознамерился сохранять власть и далее. Увы, в перспективе это приведет к тому, что Китаем будет управлять геронтократический режим. И это не исправление ошибок СССР, а их повторение", – резюмирует Иван Зуенко.



Есть и другие признаки того, что Китай, несмотря на все экономические преобразования, обнаруживает сходство с некоторыми признаками позднего СССР. В частности, два года назад имя сегодняшнего главы КНР Си Цзиньпина его концепции дальнейшего пути развития страны было внесено в устав Компартии Китая. Таким образом он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна (отца-основателя КНР – "НГ"), чье имя внесено в устав партии при жизни. "Вообще он очень сильно укрепил свою власть еще до съезда. Практически все направления политические взял в свои руки. Поэтому можно сказать, что дело идет к культу личности. Но, по сути, он нового ничего идеологического не внес", – приводит РИА Новости слова проректора Дипломатической академии МИД РФ Александра Лукина. Источник - ng.ru

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