США, Израиль и Британия отрабатывают бомбежки Ирана, - А.Шарковский

00:45 04.07.2019

Высок риск втягивания России в новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



3.07.19



Исраэль Кац заявил, что Тегеран сам провоцирует войну. Кадр из видео со страницы Исраэля Каца в Facebook

Израиль готовится к военным действиям против Исламской Республики. Пресса еврейского государства сообщает о совместных полетах над Сирией и Ираном многофункциональных истребителей – бомбардировщиков пятого поколения F-35, принадлежащих ВВС США, Израиля и Великобритании. При этом указывается, что самолеты отрабатывают взаимодействие в условиях боевой обстановки. Ранее Пентагон перебросил 12 F-22 на свою военную базу Эль-Удейд в Катаре. Иерусалим обвинил российских военных в использовании систем радиоэлектронной борьбы, мешающих воздушной навигации в регионе. Дамаск сообщает о полной готовности к эксплуатации зенитного ракетного комплекса С-300, полученного от России в конце прошлого года. Москва не отрицает возможности поставки Тегерану ЗРК С-400.

Во время Конференции по национальной безопасности, региональным и международным проблемам в Герцлии глава израильского дипломатического ведомства Исраэль Кац сделал заявление о том, что Иран может начать войну против стран Персидского залива и Израиля, и о необходимости быть в готовности к превентивным действиям. "Мы должны быть готовы к этому, и поэтому Государство Израиль продолжает наращивать свою военную мощь на случай, если ему придется реагировать на сценарии, в которых не избежать эскалации (вооруженного конфликта. – "НГ")". Выступая в эфире радио ЦАХАЛ, Кац пообещал, что еврейское государство не "позволит Ирану создать ядерное оружие, даже если ему придется действовать в одиночку". Днем раннее, на той же конференции, об иранской угрозе для региона в целом говорил директор "Моссада" (внешняя разведка Израиля) Иосиф Коэн.



Политика Иерусалима в отношении Тегерана остается неизменной и не предусматривает возможности компромисса. В серьезности намерений израильских властей жестко противостоять Ирану сомневаться не приходится.



К тому же издание Haaretz, ссылаясь на военные источники, сообщает о совместных боевых полетах подразделений F-35 израильских, американских и британских Военно-воздушных сил над территориями Ирака и Сирии, совершаемыми в последнее время. Известно, что все страны, которым США продают истребители – бомбардировщики пятого поколения F-35, автоматически включаются в Объединенную боевую программу их использования. Электронные комплексы всех самолетов данного типа предусматривают возможность интегрирования в единую систему управления.



Шесть истребителей британских Королевских ВВС F-35B в мае прибыли на Кипр, на базу Akrotiri. Они действуют в рамках операции "Молниеносный рассвет". По заверениям Минобороны Соединенного Королевства, британские F-35 уже выполнили 95 вылетов с общим налетом 225 часов. Израильские истребители – бомбардировщики пятого поколения действуют со своих аэродромов, а американские – дислоцируются на базе ВВС США в ОАЭ.



О переброске 12 истребителей-"невидимок" F-22 на базу Эль-Удейд в Катаре американская пресса сообщала на прошлой неделе. Эти самолеты вооружены боеприпасами класса "воздух–воздух", они – скоростные, обладают высокой маневренностью и предназначены для обеспечения прикрытия действий ударной авиации. Многофункциональные истребители F-35 несут боеприпасы класса "воздух–поверхность", по сути, выполняют функции фронтовых бомбардировщиков и в связке с F-22 (с учетом объединенной системы управления) представляют собой грозную силу.



Военное ведомство еврейского государства указывает, что самолеты пятого поколения остаются невидимыми для ЗРК С-300 сирийских ПВО. Дамаск сообщает, что намеренно не использует данный комплекс, не объясняя причины.

Кстати, на прошлой неделе израильские военные сообщили о возникших проблемах с навигацией у военных и гражданских самолетов (наблюдались сбои в работе GPS). Нечто подобное было замечено в небе над Турцией и Кипром. Представители ЦАХАЛ сделали предположение, что причиной этого стало включение средств радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, развернутых на базе Хмеймим. Российская сторона отвергла эти обвинения.

Совершенно очевидно, что Тегеран не "сидит сложа руки" и ведет подготовку к обороне со своей стороны. Стоит также отметить, что недавнее заявление Вашингтона об успешных кибератаках на систему управления ракетными силами Ирана Тегераном не подтверждено и не опровергнуто. Не осталось незамеченным и заявление представителя российского оборонного комплекса в ходе форума "Армия-2019" о готовности рассмотреть заявку Ирана на приобретение ЗРК С-400, если таковая поступит.