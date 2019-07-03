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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью
06:57 04.07.2019

Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?

Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года. В течение девяти месяцев страны ОПЕК+ продолжат придерживаться существующих квот - сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. В частности, Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.

Однако довольны этой сделкой не все. Критики считают, что это нефтяное сотрудничество с саудитами может выйти боком России. Ярым противником соглашения с ОПЕК является, например, глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его мнению, из-за этой сделки Россия уступает долю мирового рынка США, ведь американцы в ней не участвуют. России надо защищать свою долю рынка, считает Сечин.
Агентство Bloomberg с ним солидарно: Саудовская Аравия и Россия сегодня добывают меньше нефти, чем в конце 2016 года, когда была сформирована группа ОПЕК+. Тогда как в США с тех пор добыча выросла более чем на треть. Благодаря восстановлению цен на нефть после обвала в 2014–2015 годах, американцы начали осваивать новые сланцевые месторождения, считает агентство.
К тому же сокращение добычи было одним из факторов, ослабивших экономический рост России в первом квартале этого года. Так считает бывший чиновник из Министерства экономики Кирилл Тремасов, ныне работающий аналитиком в "Локо-Инвест", передает Bloomberg.

Противники сделки России с ОПЕК были всегда. Например, в начале 2018 года, когда цены на нефть восстановились до 70 долларов за баррель, глава "Лукойла" Вагит Алекперов в своей колонке предупреждал Москву от очередного "безумного" шага – продления соглашения о снижении добычи нефти. Так как, по его мнению, чем дольше действует это соглашение, тем сильнее работают стимулы для развития альтернативной энергетики. Иными словами, сделка ОПЕК+ приводит к росту цен на нефть, что не нравится покупателям черного золота, и это заставляет их не скупиться при вложениях в развитие альтернативной энергетики.

Вопреки мнению Алекперова, сделка ОПЕК+, как известно, была продлена. И никакого сильного роста цен на черное золото не произошло. Более того, 2018 год стал самым эффективным для России с точки зрения сотрудничества с ОПЕК. Нефтяным государствам и компаниям намного выгодней экспортировать меньше, но по более высокой цене, чем показывать рекорды добычи при низких ценах.
Россия извлекла максимум от сотрудничества с ОПЕК, а всего несколько лет назад в него вообще мало кто верил. Так, ранее подсчитали, что за два с половиной года действия сделки ОПЕК+ (с начала 2017 года) российский бюджет получил дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Благодаря сделке у российского правительства появилась возможность снова пополнять резервы на черный день, которые серьезно таяли в 2014–2016 годах.
Новое соглашение тоже обещает быть выгодным России. Она должна не дать ценам на нефть провалиться, как это было в 2014 году, а для российской экономики это дорогого стоит.

"Сделка работает. Она будет продлеваться, пока будет способствовать поддержанию цен. Другое дело, что структура сделки ОПЕК+ поменялась.

Если первоначально цель была поднять цену как можно выше, так как нефть стоила 30-40 долларов за баррель и это не устраивало страны-экспортеры. То теперь у ОПЕК+ немного другая задача. Они пытаются нащупать такой объем добычи, который удержит цены на уровне 60-70 долларов за баррель. Потому что, с одной стороны, эта цена позволяет крупнейшим участникам соглашения верстать бездефицитный бюджет. С другой стороны, сохранение цен в этом коридоре позволяет сдерживать добычу сланцевой нефти в США. Когда цена повышается до 75-80 долларов за баррель, а мы это видели осенью 2018 года, американские сланцевые проекты мгновенно реагируют и увеличивают объемы добычи. То есть помимо поддержания цен, есть еще задача сдержать американцев", – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Причем, по его мнению, как такового картеля ОПЕК отдельно уже не существует, а есть именно ОПЕК+. Потому что без стран не-ОПЕК, в частности, России, члены ОПЕК сами вряд ли смогут ограничить добычу и оказывать влияние на котировки.

"Никто не будет отказываться от сделки, по крайней мере публично. Ведь несмотря на сделку, добыча в России растет. С каждым годом мы добываем больше, рост виден и по месяцам. За первое полугодие добыча нефти у нас выросла на 2,5%. А для внешних игроков мы рапортуем о выполнении условий соглашения ОПЕК+. Это оптимальный вариант для России: мы постоянно увеличиваем добычу, при этом находимся внутри сделки и соблюдаем квоты. Главное, что рынок верит и реагирует позитивно", – говорит Юшков.

Александр Новак тоже заметил, что продление соглашения ОПЕК+ не окажет существенного влияния на добычу нефти в России. Поэтому нефтяникам, на самом деле, грех жаловаться. Так, в 2018 году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 1,7% по сравнению с 2017 годом и составила 555,9 млн тонн. По итогам года Россия выйдет на уровень добычи в 556-558 млн тонн. Это больше, чем годом ранее, но при этом соответствует условиям соглашения ОПЕК. Вот такой приятный для России парадокс.

"Текущие цены на нефть сорта Brent являются комфортными для отечественной экономики. Они обеспечивают приемлемую норму прибыли для отечественных нефтяных компаний, но не являются достаточно привлекательными для ряда сланцевых проектов со сравнительно высокой себестоимостью добычи. Поэтому продление сделки в формате ОПЕК+ выгодно для России", – говорит Виталий Манжос, старший риск-менеджер "Алго Капитал".

"Цена выше заложенных в бюджетном правиле 40 долларов за баррель нефти марки Urals, которую удается поддерживать в том числе благодаря ОПЕК+, является приемлемой для России. Она позволяет наполнять бюджет нефтяными сверхдоходами. Если бы сделка перестала существовать, то цены на нефть могли бы свалиться в диапазон 30-40 долларов за бочку. Это оказало бы положительное влияние на производство и логистику, но фактически разрушило бы финансовую систему – вот насколько велико значение сделки", – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
"Никто не хочет отказываться от соглашения ОПЕК+. Вдруг цена на нефть упадет, а подписать его второй раз уже не получится из-за дефицита доверия между участниками", – говорит Юшков.

Почему же объявление о пролонгации сделки никак не сказалось на ценах на нефть? Более того, после выхода этой новости контракты на черное золото потеряли около двух долларов, или порядка 3%.
"Это можно оценивать, как краткосрочную фиксацию позиций "по факту" ожидавшегося и состоявшегося события", – объясняет Манжос. Дело в том, что продление соглашения не было неожиданным. Именно этого все и ждали, особенно после официальных заявлений по этому поводу на Питерском экономическом форуме. Во-вторых, есть более крупные новости, которые затмили ожидаемую сделку ОПЕК+ – это и торговая война Китая и США, и переговоры Дональда Трампа на G20. Это и оказало влияние на рынок, считает Юшков.

Соглашение продлили для того, чтобы нефть колебалась в районе 60-70 долларов за баррель. Поэтому главным свидетельством эффективности сделки станет как раз стабилизация нефтяных цен в этом диапазоне.
"Если она начнет по каким-то причинам падать до 50 и ниже, тогда ОПЕК+ еще сократит квоту на добычу. Если цена на нефть будет существенно расти – выше 70 долларов за баррель, то вполне возможно, что ОПЕК+ будет увеличивать квоту. Однако рост нефтяных котировок может произойти скорее на фоне неких экстраординарных событий, если прилетит "черный лебедь". Например, если будет перекрыт Ормузский пролив Ираном на фоне противостояния с США или начнутся существенные перебои поставок нефти у какой-нибудь другой страны", – говорит Юшков.

"Потенциально возможный военный конфликт между США и Ираном вполне способен подбросить текущие цены на нефть на 10-30 долларов в зависимости от остроты противостояния", – согласен Манжос. Однако пока причин для бурного роста цен на нефть эксперты не видят.
Манжос считает, что цены на нефть в ближайшие месяцы могут удержаться в средней части диапазона 50-75 долларов за баррель, то есть вблизи текущих значений. Что касается рубля, то отечественная валюта реагирует на колебания нефтяных котировок уже не так остро, как раньше, благодаря бюджетному правилу. "По факту бюджетное правило выступает механизмом стабилизации курса рубля. Поэтому при прочих равных условиях продление нефтяного соглашения в формате ОПЕК+ будет способствовать сохранению курса рубля вблизи текущего уровня. Однако не стоит забывать, что отечественная валюта способна быстро и сильно ослабеть в случае ужесточения внешних санкций или же иных экономических и политических потрясений", – заключает Манжос.

Ольга Самофалова
3 июля 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562212620
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