Убийство прокурора Баткена. Подсудимого пытали (расследование)

07:04 04.07.2019

09:21, 04 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали



В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.



Как рассказала 24.kg сестра подсудимого Мелиса Калыкова Дарыйка, родственники обратились в Центр по предупреждению пыток. Его руководитель Нурдин Сулайманов направил в СИЗО в Оше, где содержится Мелис Калыков, своих экспертов. Они подтвердили: Калыкова избивали.



На его теле обнаружены множественные синяки и ссадины. Сам Мелис Калыков утверждает, что не убивал прокурора, милиционеры пытаются выбить из него признательные показания. Правозащитники заявляют о жестком обращении и требуют справедливого судебного разбирательства. Они также отмечают, что на родственников Мелиса Калыкова оказывается давление. А представители пострадавшей стороны угрожают физической расправой.



Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.