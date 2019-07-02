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    Туркменистан   | 
"Газпром" возвращается в Туркмению. Компания заключила контракт на закупку газа на пять лет
07:08 04.07.2019

"Газпром", пообещавший экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров газа в год, подстраховался на случай нехватки собственного сырья и договорился о закупке газа в Туркмении. Новый пятилетний контракт предполагает поставку в РФ 5,5 млрд кубометров газа. По мнению экспертов, "Газпром" сможет использовать этот ресурс не только для поставок в Европу, но и в перспективе в страны Азии.

Как и предполагал "Ъ", "Газпром" заключил контракт с "Туркменгазом" на закупку туркменского газа в объеме 5,5 млрд кубометров в год. Срок соглашения - пять лет, до 30 июня 2024 года. Как пояснили "Ъ" в "Газпроме", этот газ войдет в общий сырьевой портфель компании. Сейчас российская монополия покупает из Туркмении газ по краткосрочному контракту, заключенному в середине апреля 2019 года. На конец июня объем поставок по нему составил 1,2 млрд кубометров газа.

До этого "Газпром" более трех лет вообще не закупал газ у "Туркменгаза", расторгнув в начале 2016 года 25-летний контракт из-за ценовых споров. На тот момент Россия закупала у Туркмении около 10 млрд кубометров газа, но из-за резкого падения цен в Европе и наличия собственных добычных мощностей туркменское сырье в таких объемах стало не нужно. Более того, "Газпром" нес прямые убытки, так как уровень цены экспортных поставок в Европу не позволял покрыть расходы на закупку газа у "Туркменгаза" и его транспортировку в ЕС стоимостью около $100 за 1 тыс. кубометров. Поэтому в 2015 году российская компания сократила закупку до 4 млрд кубометров газа, а в 2016-м полностью остановила прием сырья.

Параллельно монополия инициировала арбитражное разбирательство о пересмотре цены на туркменский газ, поставленный с 2010 года, оценив свои потери в $5 млрд. Но до рассмотрения дела так и не дошло, так как стороны предпочли договариваться полюбовно. И в конце января 2019 года "Газпром экспорт" и "Туркменгаз" прекратили судебный спор, а в апреле подписали краткосрочный контракт на небольшие объемы.

Как считают источники "Ъ" на рынке, дополнительные объемы газа нужны "Газпрому", с одной стороны, на фоне роста спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В последние годы независимые производители газа в России прекратили наращивать добычу при некотором увеличении общего спроса. При этом "Газпром" намерен поддерживать экспорт в дальнее зарубежье на рекордном уровне в 200 млрд кубометров газа в год. При этом до конца 2023 года у компании не будет новых вводов крупных добычных мощностей - пока не будет запущено Харасавэйское месторождение на Ямале с выходом в 2027 году на полку добычи в 32 млрд кубометров. Завершение контракта с Туркменией как раз совпадает с вводом этого месторождения.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 9 сентября 2018 в интервью государственному информагентству Туркмении ТДХ

Мы хорошо знаем большие возможности Туркменистана, и в то же время видим растущие рынки, на которые традиционно поставляется газ
В целом, как заявлял в начале июля глава "Газпрома" Алексей Миллер, компания в 2019–2020 годах увеличит закупки газа в Средней Азии до чуть выше 20 млрд кубометров в год против 16 млрд кубометров в 2018 году. При этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский в мае говорил, что новый контракт может вернуться к уровню в 10 млрд кубометров газа и объем зависит от цены. Но в "Газпроме" подчеркнули, что "сроки и объем контракта названы".

Как "Газпром" сделал паузу в споре с Ашхабадом
"Газпром" сможет экспортировать закупаемые в Туркмении объемы газа в Европу беспошлинно, напоминает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, туркменские объемы могут потребоваться "Газпрому" и для оптимизации поставок газа по регионам РФ. К тому же, учитывая значительные запасы газа в стране, ее географическую близость к такому перспективному рынку газа, как Индия, и то, что в рамках предыдущего "контракта века" между РФ и Туркменией ежегодные объемы закупки газа "Газпромом" должны были достигнуть 70–80 млрд кубометров, можно развивать сотрудничество для поставок этого газа в третьи страны, говорит эксперт. Госпожа Белова напоминает, что по условиям предыдущего контракта цена закупки туркменского газа "Газпромом" формировалась на условиях netback от европейских котировок. Скорее всего, данный подход сохранен и в новом соглашении, считает она.
Ольга Мордюшенко

Газета "Коммерсантъ" №115 от 04.07.2019, стр. 9

Источник - kommersant.ru
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