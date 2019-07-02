Дорога Ворух-Исфара на кыргызско-таджикской границе остается перекрытой

07:55 04.07.2019

Дорога Ворух-Исфара в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе все еще перекрыта. Как сообщил "Азаттыку" глава села Ак-Сай Эркин Жолчуев, дорогу перекрыли 30-40 человек, на месте событий находятся представители местных властей и правоохранительных органов.

Аксайцы перекрыли дорогу, связывающую таджикский город Исфара с анклавом Ворух, накануне вечером - после того, как местного предпринимателя избил гражданин соседней страны.



По словам местных жителей, кыргызстанец получил удар по голове палкой во время работы на своей автозаправке. Он был госпитализирован.



Сообщается, что для разрешения инцидента проведена встреча между представителями местных властей двух стран, сейчас проводятся разъяснительные работы с населением.