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|Неизвестная авиация разбомбила лагерь мигрантов-нелегалов в ливийском Триполи - 40 убитых, 80 - раненых
07:56 04.07.2019
В Ливии в результате авиаудара по лагерю мигрантов погибли 40 человек
По меньшей мере, 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в столице Ливии Триполи. Об этом сообщают представители признанного международным сообществом правительства страны.
Власти Ливии обвинили в авиналете силы неконтролируемой признанными властями страны Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифа Хафтара, которые начали наступление на Триполи в апреле.
Большинство погибших, по информации правительства в Триполи, были мигрантами из стран Африки, которые пытались попасть в Европу. В последние годы Ливия стала для них основным перевалочным пунктом.
Представитель экстренных служб в беседе с агентством Франс-Пресс сказал, что одна из бомб попала прямо в ангар, где находились примерно 120 человек.
В Ливийской национальной армии отрицают авианалет на лагерь беженцев.
В боях за Триполи с начала апреля погибли более 500 человек, 75 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.