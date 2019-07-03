США хотят запугать Иран. А если не получится? - Р.Хубиев

12:53 04.07.2019

Прием, взятый на вооружение американской дипломатией, называется "Brinkmanship" - "баланс на грани" и берет свое начало из теории бизнес-переговоров. Почему в нынешних условиях безоглядное использование этого приема может стать опасным для самих США, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.



"Баланс на грани" предполагает давление в переговорах до точки, неприемлемой для второй стороны, которая в этот момент должна сдаться, оставляя весь выигрыш на долю победителя. В теории эта практика выглядит заманчиво, но предполагает то условие, что Вашингтон всегда сильнее. С кем бы он не вступил в переговоры, повышение интенсивности давления должно быстро привести к победе.



Казалось, что после победы над СССР нужды в таких жестких переговорах больше не возникнет, но президент Дональд Трамп взялся использовать "баланс на грани" в международных делах так, как будто речь идет всего лишь о получении прибыли. Между тем это не так. И дипломатия, зашедшая в тупик, может означать переход к военной фазе выяснения отношений. Результат войны может в корне отличаться от того, что требуется Вашингтону. Похоже, что давление на Иран - это удачный пример того, как дипломатическое "балансирование на грани" может дать результат, противоположный ожидаемому.