98 лет Коммунистической партии Китая, - М.Сидорив

12:57 04.07.2019

98 лет Коммунистической партии Китая



Несколько лет назад мне довелось некоторое время прожить в Бишкеке (Киргизия), и, грешен, не смог отказаться от искушения - купил на базе AirForce USA "Манас" полный комплект военной формы. Так вот, кроме "пустынных" берцев итальянской фирмы "Vibram", все остальное (термобелье, футболки, носки, камуфляж) - все было китайского производства. И это на военной базе США!!!



Жунинджиериквайле! Поздравляю Вас с праздником! Уверен, что пишу эти слова с чудовищным акцентом - зато от души. И с некоторой завистью.



1 июля 1921 в Шанхае было провозглашено создание Коммунистической партии Китая. За 98 лет из маленького кружка интеллигенции она превратилась в самую большую политическую организацию в мире. Сейчас общее количество членов компартии достигло 90 594 000 человек. И каждый год она увеличивается на почти два миллиона новых членов.



Но не о количестве речь. Важен результат. Примерно в одно время три страны ринулись в пучину рыночной и глобализирующейся экономики. Россия, оставшись военным и географическим гигантом, уверенно трансформируется в экономического лилипута - хотя шестое место в листе валового внутреннего продукта стран (по паритету покупательной способности) - это тоже результат. Украина, еще относительно недавно пятая экономика Европы - где то в конце четвертого десятка в этом листе (48-е место по данным Всемирного Банка). И Китай - уверенное первое место, даже без учета экономик совсем не бедных Гонконга и Макао.



Все это при том, что в истории коммунистического Китая хватает и крови, и жестокости, и ошибок. Но когда-то великий русский философ Николай Бердяев заметил, что "государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад". И современное китайское государство эту задачу явно выполняет.



Его деятельность можно оценивать по бесконечному количеству критериев, но в сегодняшнем поздравлении я хочу упомянуть только три: это сяокан, коэффициент Энгеля и футболки.



Еще со времен Конфуция в китайской философии существует понятие "сяокан", обозначающее "зажиточное общество", строящее "датун", идеальное общество будущего. Китайские коммунисты свели философию к практике, и еще в 1984 году отец китайских реформ Дэн Сяопин определил практику сяокана: "Среднедушевой ВНП в 800 долларов США к концу нынешнего столетия - вот это и есть "сяокан". К 2000 году валовый национальный доход на душу населения в Китае составлял 2 900 долларов. В 2002 году уже Цзян Цзэминь озвучил новые "планки" сяокан: четырехкратное увеличение к 2020 году, в сравнении с 2000-м. По итогам 2017 года - составил 16 760 долларов. Впечатляет!



А в октябре 2015 года, на Пленуме ЦК КПК, уже Си Цзиньпин поставил задачу удвоения ВВП страны и построение в Китае общества "средней зажиточности" к столетию основания КПК в 2021 году.



Но ВВП с ВНД на хлеб не намажешь. А вот ту часть дохода семьи, которая тратится на хлеб, масло и прочие продукты определяет коэффициент Энгеля: соотношение суммы расходов на питание к общей сумме расходов. Согласно стандартам, предложенным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, если коэффициент больше 60%, то страна считается бедной. До 40% - благополучной. Ниже 40% - состоятельной. А уж если менее 30-ти - наиболее обеспеченной.



28 февраля 2018 года Национальное бюро статистики опубликовало "Статистический бюллетень национального экономического и социального развития за 2017 год", в котором сообщалось, что коэффициент Энгеля в Китае в прошлом году составил 29,3%. Очень впечатляет!



Ну и футболки… Несколько лет назад мне довелось некоторое время прожить в Бишкеке (Киргизия), и, грешен, не смог отказаться от искушения - купил на базе AirForce USA "Манас" полный комплект военной формы. Так вот, кроме "пустынных" берцев итальянской фирмы "Vibram", все остальное (термобелье, футболки, носки, камуфляж) - все было китайского производства. И это на военной базе США!!!



Откуда такой темп? Уверен, что в том числе из-за того, что китайцы занимались не разрушением памятников, а упрямо развивали производство. Идеологию и эмоции они вынесли за скобки экономики, руководствуясь одним критерием - пользой.



В отличие от Украины последней пятилетки, где разрушили монументы, повели декоммунизацию, запретили красные флаги, а потом пошли деньги искать. В том числе надеялись "перехватить" у Китая. У коммунистов! Которые под красным флагом ходят!!!



Нет, китайские фирмы инвестируют и будут инвестировать в Украину, в ее электроэнергию, логистику, аграрный сектор, все-таки это коммерчески выигрышные проекты. Но факт остается фактом - в глобальных китайских проектах Центральной Европы, осуществляющихся на китайские деньги, украинского участия нет и особо не предвидится.



Очень хочется верить, что Украина выплывет из эмоционального бездумия. Ну, а вас, творцы "китайского экономического чуда" -祝您节日快乐！



Марьян Сидорив