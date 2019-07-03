 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.07.2019
13:58  Перевозчики выстроились в очередь в Казахстан. Интерес к направлению проявляют S7, Utair и Red Wings
13:06  Сланцевая нефть США сталкивает Россию к катастрофе
13:03  Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну, - Дм.Мигунов
13:02  Запущен официальный сайт первого президента Казахстана Elbasy.kz
12:57  98 лет Коммунистической партии Китая, - М.Сидорив
12:55  Путин сказал "А", нужно говорить "Б". Смена глобальных проектов и проектных парадигм в РФ, - М.Хазин
12:53  США хотят запугать Иран. А если не получится? - Р.Хубиев

12:51  Названа причина нашествия клопов в Алматы
12:48  Укрепят ли масоны демократию в Азербайджане? - С.Тарасов
08:16  Бакалавр информатики Рашид Аюпов назначен акимом казахстанского Туркестана
07:56  Неизвестная авиация разбомбила лагерь мигрантов-нелегалов в ливийском Триполи - 40 убитых, 80 - раненых
07:55  Дорога Ворух-Исфара на кыргызско-таджикской границе остается перекрытой
07:10  Либо всем, либо никому. Если не принять правильные меры, Казахстан превратится в Афганистан, - Д.Ашимбаев
07:08  "Газпром" возвращается в Туркмению. Компания заключила контракт на закупку газа на пять лет
07:07  Разговор на языке ульти-атомов. Тегеран угрожает нарушить "ядерную сделку" уже 7 июля
07:04  Убийство прокурора Баткена. Подсудимого пытали (расследование)
07:00  Новое руководство ЕС - итальянец Сассоли (Европарламент) и немка фон дер Ляйен (Европравительство)
06:57  Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью
00:45  США, Израиль и Британия отрабатывают бомбежки Ирана, - А.Шарковский
00:42  Китайские экономисты отчитались о беспрецедентных успехах, - О.Соловьева
00:41  В США охотятся на американцев китайского происхождения, - В.Скосырев
Среда, 03.07.2019
20:52  Бишкек. Получены показания о коррупции экс-первой леди Раисы Атамбаевой
20:19  "Мама и народ хотят этого": Иман Каримова рассказала о возврате "гугушиных" денег
20:03  В УзбГенпрокуратуре идет масштабная чистка кадров
19:58  GM Uzbekistan сменила бренд на Uzavto Motors
19:09  Сможет ли премьер-министром Британии стать мусульманин?
18:40  Евразийский союз описал мечту об интеграции. ЕЭК разработала план снятия барьеров на пути к общему рынку
18:09  До кучи. Экс-премьер Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
18:05  Бишкек. Атамбаев вывел сторонников на антиправительственный митинг у "Форума"
17:45  Экс-главу Нацбанка Акишева пока не закрываем, - КазГенпрокуратура опровергает
17:44  Рос-бизнесмен Дерипаска уверяет, что пытался спасти из иранского плена агента ФБР Левинсона. И никто не оценил...
17:41  Передоз? В Лондоне с шприцем в руке найден труп сына султана Шарджи
17:27  На Рафикова надейся и сам не плошай. Живое общение с Ташкентскими чиновниками, - О.Краснова
12:52  Для чего Кремлю нужны либералы, - А.Халдей
12:50  Постлиберальный глобализм: пчелы против меда? - А.Нагорный, Н.Коньков
12:48  Беспорядки в Гонконге делают Китай сильнее, - П.Акопов
07:56  Скончалась супруга спикера парламента Таджикистана Убайдуллоева
07:30  По следам Тенгизского бунта. Казахам обещают уравнять зарплаты с арабами
07:27  Мечта Киргизии: рожать россиян, - А.Балиев
07:24  Американское оружие в Афганистане плохо переваривается, - А.Храмчихин
07:23  Трамп "сложился" по Huawei. США и Китай идут на прекращение огня, - Тайлер Дерден
07:02  Центробанки зомбируют экономику, - В.Катасонов
06:55  Внук Назарбаева - Айсултан кусал полицейского и пытался покончить с собой в Лондоне, - Court News
06:49  Турция на грани прямого вторжения в Ливию, - Р.Мустафин
06:45  Гонконг устал. Протестующие разгромили парламент и разогнали парламентариев, - М.Коростиков
06:43  МВФ временно возглавил Дэвид Липтон
06:41  Умер гуру и коуч американского бизнеса Ли Якокка
06:38  Узбекским зекам предоставят отпуск и зарплату
02:06  Турецкая армия сковала российскую авиацию в Сирии
00:52  Афганистан - они были первыми. 40 лет группе спецназа КГБ СССР "Зенит"
00:41  Саудовских лоббистов выгоняют из Европарламента
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
98 лет Коммунистической партии Китая, - М.Сидорив
12:57 04.07.2019

98 лет Коммунистической партии Китая

Несколько лет назад мне довелось некоторое время прожить в Бишкеке (Киргизия), и, грешен, не смог отказаться от искушения - купил на базе AirForce USA "Манас" полный комплект военной формы. Так вот, кроме "пустынных" берцев итальянской фирмы "Vibram", все остальное (термобелье, футболки, носки, камуфляж) - все было китайского производства. И это на военной базе США!!!

Жунинджиериквайле! Поздравляю Вас с праздником! Уверен, что пишу эти слова с чудовищным акцентом - зато от души. И с некоторой завистью.

1 июля 1921 в Шанхае было провозглашено создание Коммунистической партии Китая. За 98 лет из маленького кружка интеллигенции она превратилась в самую большую политическую организацию в мире. Сейчас общее количество членов компартии достигло 90 594 000 человек. И каждый год она увеличивается на почти два миллиона новых членов.

Но не о количестве речь. Важен результат. Примерно в одно время три страны ринулись в пучину рыночной и глобализирующейся экономики. Россия, оставшись военным и географическим гигантом, уверенно трансформируется в экономического лилипута - хотя шестое место в листе валового внутреннего продукта стран (по паритету покупательной способности) - это тоже результат. Украина, еще относительно недавно пятая экономика Европы - где то в конце четвертого десятка в этом листе (48-е место по данным Всемирного Банка). И Китай - уверенное первое место, даже без учета экономик совсем не бедных Гонконга и Макао.

Все это при том, что в истории коммунистического Китая хватает и крови, и жестокости, и ошибок. Но когда-то великий русский философ Николай Бердяев заметил, что "государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад". И современное китайское государство эту задачу явно выполняет.

Его деятельность можно оценивать по бесконечному количеству критериев, но в сегодняшнем поздравлении я хочу упомянуть только три: это сяокан, коэффициент Энгеля и футболки.

Еще со времен Конфуция в китайской философии существует понятие "сяокан", обозначающее "зажиточное общество", строящее "датун", идеальное общество будущего. Китайские коммунисты свели философию к практике, и еще в 1984 году отец китайских реформ Дэн Сяопин определил практику сяокана: "Среднедушевой ВНП в 800 долларов США к концу нынешнего столетия - вот это и есть "сяокан". К 2000 году валовый национальный доход на душу населения в Китае составлял 2 900 долларов. В 2002 году уже Цзян Цзэминь озвучил новые "планки" сяокан: четырехкратное увеличение к 2020 году, в сравнении с 2000-м. По итогам 2017 года - составил 16 760 долларов. Впечатляет!

А в октябре 2015 года, на Пленуме ЦК КПК, уже Си Цзиньпин поставил задачу удвоения ВВП страны и построение в Китае общества "средней зажиточности" к столетию основания КПК в 2021 году.

Но ВВП с ВНД на хлеб не намажешь. А вот ту часть дохода семьи, которая тратится на хлеб, масло и прочие продукты определяет коэффициент Энгеля: соотношение суммы расходов на питание к общей сумме расходов. Согласно стандартам, предложенным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, если коэффициент больше 60%, то страна считается бедной. До 40% - благополучной. Ниже 40% - состоятельной. А уж если менее 30-ти - наиболее обеспеченной.

28 февраля 2018 года Национальное бюро статистики опубликовало "Статистический бюллетень национального экономического и социального развития за 2017 год", в котором сообщалось, что коэффициент Энгеля в Китае в прошлом году составил 29,3%. Очень впечатляет!

Ну и футболки… Несколько лет назад мне довелось некоторое время прожить в Бишкеке (Киргизия), и, грешен, не смог отказаться от искушения - купил на базе AirForce USA "Манас" полный комплект военной формы. Так вот, кроме "пустынных" берцев итальянской фирмы "Vibram", все остальное (термобелье, футболки, носки, камуфляж) - все было китайского производства. И это на военной базе США!!!

Откуда такой темп? Уверен, что в том числе из-за того, что китайцы занимались не разрушением памятников, а упрямо развивали производство. Идеологию и эмоции они вынесли за скобки экономики, руководствуясь одним критерием - пользой.

В отличие от Украины последней пятилетки, где разрушили монументы, повели декоммунизацию, запретили красные флаги, а потом пошли деньги искать. В том числе надеялись "перехватить" у Китая. У коммунистов! Которые под красным флагом ходят!!!

Нет, китайские фирмы инвестируют и будут инвестировать в Украину, в ее электроэнергию, логистику, аграрный сектор, все-таки это коммерчески выигрышные проекты. Но факт остается фактом - в глобальных китайских проектах Центральной Европы, осуществляющихся на китайские деньги, украинского участия нет и особо не предвидится.

Очень хочется верить, что Украина выплывет из эмоционального бездумия. Ну, а вас, творцы "китайского экономического чуда" -祝您节日快乐！

Марьян Сидорив

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562234220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2019 года №47
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №51
- Состоялось заседание Бюро Сената
- На завершающем пленарном заседании Мажилис скорректировал республиканский бюджет на 2019-2021 гг.
- Либо всем, либо никому
- Рейтинг эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2019 года)
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин обсудил с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти перспективы расширения сотрудничества
- Восхищаюсь честностью простых людей
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  