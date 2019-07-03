Запущен официальный сайт первого президента Казахстана Elbasy.kz

13:02 04.07.2019

Официальный портал Нурсултана Назарбаева доступен на трех языках, здесь публикуется актуальная информация о деятельности Елбасы



Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева запустила официальный сайт Елбасы.



"Друзья, мы запустили наш сайт Elbasy.kz. Буду признателен всем, если вы оставите свои отзывы, замечания и предложения по новому сайту в комментариях к этой публикации", - написал в Twitter пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.



Ранее Айдос Укибай сообщил, что новый портал уже получил оценку Нурсултана Назарбаева.



Информация на сайте публикуется на трех языках - казахском, русском и английском.



Пользователи смогут ознакомиться с книгами и публикациями Назарбаева, его выступлениями, посланиями и интервью. Также на портале размещена медиагалерея.



На сайте публикуются новости Фонда Первого Президента и библиотеки Первого Президента.