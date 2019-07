Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну, - Дм.Мигунов

13:03 04.07.2019 Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну

США и Китай сняли самые жесткие санкции друг против друга, но перспективы мировой торговли остаются неясными



Дмитрий Мигунов



Главным результатом завершившейся в выходные встречи G20 стало перемирие в торговой войне между США и Китаем. О переломе в отношениях говорить не стоит: на месте остались уже введенные ранее торговые пошлины, более того, стороны лишь договорились о продолжении переговоров. И все же для глобального бизнеса такое решение оказывается важной передышкой в ситуации, когда период экономического роста подходит к концу.



Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира бушует уже полтора года. За это время было заключено уже три перемирия, но общий тренд направлен на эскалацию конфликта, с каждым разом все более агрессивную риторику и дальнейшее ужесточение мер. Впрочем, на сей раз команды Дональда Трампа и Си Цзиньпина договорились отменить наиболее драконовские меры, направленные друг против друга, что по нынешним временам выглядит большим прогрессом.



На чем сошлись руководители США и Китая?



По окончании встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп со свойственной ему экспрессией назвал ее "отличной, как и предполагалось", а также "очень продуктивной". "Мы продолжим, чтобы достичь чего-то монументального", - сказал он журналистам. В сухом остатке получилось следующее: анонсированные США и Китаем в мае меры друг против друга вводить пока не будут. Это означает, что Вашингтон и Пекин не поднимут пошлины на импортные товары в денежном выражении $200 и $60 млрд соответственно. Предполагалось, что тарифы будут доведены до 25%. Срок моратория на агрессивные действия не определен - фактически ограничительные меры могут снова быть объявлены в любой момент.



Все прежние, введенные до мая запреты, ограничения и пошлины сохранились. Американские импортеры по-прежнему будут платить 10% c китайских товаров на общую сумму в $200 млрд, а китайцы - с американских поставок на $60 млрд.



В обмен на отсутствие новых мер с американской стороны китайцы, как пишет The Financial Times, согласились покупать больше американского продовольствия. Точные цифры при этом названы не были. Кроме того, еще за несколько дней до саммита Народный банк Китая начал поддерживать юань, тем самым продемонстрировав акт доброй воли. Его смысл заключается в том, что Китай не будет искусственно снижать курс юаня ради поддержки экспортеров, напротив, готов его немного укрепить и тем самым помочь иностранным компаниям, продающим свои товары и услуги на китайском рынке.



А что с Huawei?



Ситуация вокруг крупнейшей китайской корпорации хайтека была, пожалуй, главной интригой саммита. В мае администрация США наложила на нее санкции, запретив американским компаниям (а заодно и всем, ведущим работу на рынке Америки) вести с ней дела. События для мирового рынка IT поистине сейсмические, грозившие многомиллиардными убытками не только Huawei, но и ее партнерам по всему миру.



И в этом случае было объявлено что-то вроде компромисса. Корпорациям вновь разрешили торговать и сотрудничать с Huawei. Это означает, что иностранцы по-прежнему будут поставлять в КНР микропроцессоры, а программное обеспечение будет совместимо с производимыми китайской компанией гаджетами.



В то же время в силе останутся ограничения, связанные с технологиями, которые могут представлять риск для национальной безопасности США. Что именно имеется в виду, пока непонятно - например, в какой степени это затронет продукты, связанные с операционной системой Android. Сама компания заявляет, что "терпеливо ждет" разъяснений со стороны министерства торговли США. Чего точно не коснутся послабления - это совместного с Huawei участия по развертыванию стандарта связи 5G. В данном вопросе уступок не будет.



Учитывая жесткость санкций, наложенных на Huawei в мае, можно сказать, что китайская компания еще очень легко отделалась. Интересно, что, хотя инициатором конфликта выступила администрация США, в Америке на сегодняшний день появились и более радикальные противники китайского влияния. К примеру, сенатор Марко Рубио написал в своем микроблоге в Twitter, что отмена даже части ограничений в отношении Huawei является "катастрофической ошибкой" и что он собирается провести через конгресс законодательные санкции против китайской компании. В последние месяцы Трамп и его команда пользуются полной поддержкой большинства конгрессменов по вопросам антикитайских шагов, но уступки могут сделать так, что большинство законодателей окажутся более агрессивно настроенными в отношении торговой войны, чего нельзя было себе представить и год назад. Все это негативно сказывается на перспективах заключенного перемирия.



Как отреагировал бизнес и биржи?



Пока же фондовые рынки США и остального мира празднуют разрядку. В понедельник индекс S&P 500 поднялся на 0,8% до нового максимума в 2964 пункта. Особым спросом пользовались акции технологических компаний. В свою очередь, спрос на разнообразные "тихие гавани" - от золота до государственных облигаций США - существенно снизился.



Параллельно значительно выросли показатели европейских рынков. К примеру, индекс Xetra Dax 30 Франкфуртской биржи, показывающий котировки крупнейших немецких экспортеров, поднялся на 1% и тем самым вернулся на территорию "бычьего рынка", увеличившись в общей сложности на 20% с декабря.



Что еще важного для мировой экономики произошло на саммите G20?



На самом деле интереснее упомянуть о том, чего не произошло. Документы, выпущенные по итогам подобных саммитов, далеко не всегда имеют какое-то значение в части практических мер. Однако они в некотором смысле выражают настроения мировой политической элиты. В коммюнике по итогам прошлых встреч не раз и не два фигурировала фраза о необходимости сохранения основанной на правилах многосторонней системы отношений, а также ритуальные обвинения в адрес протекционизма. Ничего необычного, не считая того, что по итогам встречи в Осаке упоминаний о подобных вещах в финальном документе просто нет. Одно из двух: либо мировые лидеры считают, что опасность протекционизма миновала, либо думают, что борьба с ним бессмысленна, а то и вредна.



Неопределенность перемирия намекает на то, что коренных мер по исправлению мировых торговых дисбалансов никто предпринимать не намерен. Помогать будет каждый сам себе, а использовать торговые аргументы для решения конфликтов (или, напротив, пользоваться самыми разными поводами для усиления протекционизма) государства будут чаще и чаще. Последний пример - конфликт между Японией и Южной Кореей. 1 июля министерство экономики Японии объявило о введении ограничений на поставки в Корею продукции химпрома, критически важной для полупроводниковой отрасли. Официальный повод - решение сеульского суда, который разрешил арестовывать собственность японских компаний в счет компенсации за принудительный труд корейцев в пользу Японии во время Второй мировой войны. Такой шаг может нанести тяжелый удар по корейской индустрии микропроцессоров, поскольку быстро замену японским поставщикам найти не удастся. Более того, министерство вообще планирует исключить Южную Корею из "белого списка", что будет означать для японских компаний необходимость консультироваться с правительством по поводу любого высокотехнологичного экспорта в соседнюю страну. Источник - Известия

