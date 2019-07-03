Сланцевая нефть США сталкивает Россию к катастрофе

13:06 04.07.2019 Уже в 2020-2021 годах Москва может лишиться части доходов от экспорта углеводородов



Андрей Полунин

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Андрей Бунич



2 июля рынок нефти пережил рекордное за месяц падение на итогах саммита ОПЕК+ в Вене. Там Россия, Саудовская Аравия и еще 14 крупнейших нефтедобывающих стран договорились в пятый раз подряд продлить соглашение о сокращении поставок на рынок.



В теории, соглашение ОПЕК+ было призвано поддержать цены на высоком уровне. В его рамках нефтедобыча мире сокращена на 1,2 млн. баррелей в сутки. Это самый серьезный скоординированный шаг государств, которые живут, в основном, за счет нефтяных поставок.



Рынок получил даже больше, чем ожидал: сделку ОПЕК+ продлили на девять месяцев вместо традиционных шести. Тем не менее, нефтяные котировки в Лондоне и Нью-Йорке отреагировали на итоги саммита обвалом почти на 5%.



К 21.31 мск фьючерсы на марку Brent спикировали на 4,03% - до $ 62,39 за баррель. Контракты на WTI на сентябрь заключались по $ 56,09 за баррель - минимальной цене за две недели.



Проблема в том, что соглашение принципиально не меняет ситуацию на рынке. А она для участников ОПЕК+ складывается не лучшим образом. По оценкам картеля, даже когда соглашение перевыполнялось на 150%, в мире добывалось на 200 тысяч баррелей в сутки больше, чем требовалось.



По мнению аналитиков, картель де-факто продолжает терять долю на мировом рынке, и сдает его компаниям США, которые добывают сланцевую нефть. Эти американские игроки за три года действия сделки ОПЕК+ нарастили производство на 3,5 млн. баррелей в сутки. И останавливаться на достигнутом явно не собираются.



По прогнозу аналитика Сiti Эрика Ли, уже в ближайшие полтора года США могут в 2?3 раза увеличить экспорт нефти - выйти на объемы, которые сейчас продают лишь Эр-Рияд и Москва.



А вот как оценивает ситуацию Rystad Enegry. До конца 2021 года мощность трубопроводов, транспортирующих нефть из крупнейшего сланцевого бассейна Permian вырастет втрое. В результате к портам восточного побережья США хлынет поток в объеме до 4 млн. баррелей в сутки.



Два крупных техасских порта - Корпус-Кристи и Фрипорт - будут реконфигурированы под нефтяной экспорт. Терминал в первом строит трейдер Trafigura, во втором - Enterprise Products Partners.



В результате один только Permian сможет увеличить добычу вдвое за шесть лет - с 4 до 8 млн. баррелей в сутки. К тому моменту, по прогнозу Международного энергетического агентства, общая добыча жидких углеводородов в США достигнет отметки 18 млн. баррелей в день, а экспорт может превысит 5 млн.



Все сказанное означает, что сланцевая нефть неизбежно установит новую планку цен - $ 35?40 долларов за баррель.



Это очень плохие новости для России. Неслучайно курс рубля уже во вторник пополз вниз. Биржевой курс доллара вырос на 0,5% - до 63,3 рублей за доллар. Курс евро поднялся на 0,6%, до 71,5 рубля за евро.



И это, надо думать, только начало. Если на нефтяном рынке будут наблюдаться колебания, Минфин, скорее всего, удерживать рубль от падений не станет, и скачки курса могут оказаться довольно высокими.



Если же на фоне проседания нефти США пойдут на введение дополнительных санкций, которые сегодня никто даже не обсуждает, возможны скачки курса рубля до 80 руб./доллар и выше.



- Америка действительно идет к тому, чтобы значительно увеличить нефтедобычу, - отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Инфраструктурные проблемы США - строительство нефтепроводов и терминалов - будут частично решены уже в 2020 году. Кроме того, добычу могут увеличить Канада и Мексика. В итоге нефтеэкспортный комплекс, который создается сейчас в США, будет все сильнее давить на мировой рынок.



Все это неминуемо приведет к реконфигурации всего рынка, и, кроме того, определит его дальнейшее технологические развитие. Надо учитывать, что, полностью решив энергетическую проблему, крупные корпорации и финансовый мир будут по-другому смотреть вообще на перспективу энергетического рынка.



Сейчас, параллельно росту нефтедобычи, бурно развиваются технологии энергосбережения и энергоэффективности. Их семимильными шагами внедряют в Европе, Японии, частично в США. К этим игрокам присоединяются Китай и Индия - правительство этих стран вводят соответствующие программы, чтобы иметь меньшую зависимость от поставщиков энергоресурсов.



Замечу, сейчас нефтяные компании по всему миру очень мало вкладывают в разведку недр. На мой взгляд, это свидетельствует, что разведанных запасов более чем достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Нет смысла что-либо разведывать, когда ясно: огромная часть нефтяного рынка будет поглощена США и рядом дружественных американцам игроков, остальная часть рынка будет реструктурирована, а сам рынок будет сжиматься.



Зачем вести разведку, если есть огромный нефтяной навес? Этот навес становится все больше: на сегодня с рынка вытолканы Иран, Венесуэла, плюс нестабильная обстановка в Ливии и Ираке не способствует увеличению добычи - и это никого не волнует. Прибавьте сюда африканские страны вроде Анголы и Нигерии, которые теоретически также могут увеличить добычу.



"СП": - Вы говорите, нефтяной рынок будет сжиматься. Как сильно?



- Римский клуб - а это авторитетная организация, которая выпускает серьезные доклады - несколько лет назад обнародовал прогноз: нефть может достичь пика спроса уже в 2020 году. Сейчас, замечу, спрос слабо растет - но он может перестать увеличиваться. Пока все игроки исходят из того, что пик спроса будет достигнут в 2030-2040-х годах. Но не исключено, что гром грянет прямо сейчас.



Если перелом произойдет, и спрос на нефть пройдет точку невозврата, это абсолютно точно повлечет серьезные последствия. В частности, приведет к падению капитализации энергетических компаний. Высоко котироваться будут лишь компании, имеющие твердые перспективы сбыта, а остальные будут поставлены под сомнение.



Уже сейчас энергетические гиганты стоят не так много, как раньше. Основная доля капитализации приходится на высокотехнологические компании - Apple, Google, Facebook уже сегодня стоят под $ 1 трлн.



И надо понимать: то, что деньги пришли в высокотехнологичный сектор - это и есть оценка будущего. Как раз те компании, которые сегодня стоят много, являются проводниками проектов в области альтернативной энергетики, и вообще технологий, связанных с новой эрой.



По сути, ситуация подходит к точке фазового перехода, а сам переход может случиться в 2020-2021 годах. И то, что пока ясно одному Римскому клубу, скоро станет ясно всему рынку.



"СП": - Соглашение ОПЕК+ может как-то изменить этот тренд?



- То, что будет делать ОПЕК, или ОПЕК+, с этой точки зрения не имеет вообще никакого значения. Я даже не уверен, что России выгодно участвовать в соглашении об ограничении добычи нефти, поскольку тем самым она помогает увеличивать долю США на рынке.



Напомню, Роснефть выступала против соглашения ОПЕК+ - казалось бы, с чего вдруг? Но логика в такой позиции, вне сомнения, есть. Получается, соглашение неоднозначное - оно в какой-то мере признает невыгодную для нас реальность.



Вы посмотрите вокруг: ну совсем не хочет нефть идти вверх - даже несмотря на угрозу войны с Ираном. Соглашение ОПЕК+ на этом фоне оказывает воздействие на рынок минимальное - на уровне кратковременной спекуляции.



Зато глобальные тренды, которые я уже перечислил, будут спокойно действовать дальше, и могут сойтись в ближайшие два года.



Думаю, ситуация может развиваться даже более драматически - если учитывать специфику мирового финансового рынка и геополитические интересы игроков. Когда процесс станет очевидным, многие пойдут на опережение в спекулятивной игре, чтобы успеть снять сливки. Кроме того, геополитическое соперничество и торговые войны могут активизировать игру, особенно в отношении России.



"СП": - Россия пострадает сильнее других стран?



- РФ является зависимой от рынка нефти, и ничего не делает для ослабления этой зависимости. Это может активизировать действия недружественных нам стран, которые могут воспользоваться ситуацией "идеального шторма" в мировой экономике, чтобы максимально осложнить Москве жизнь.



Думаю, за нашими западными "партнерами" не заржавеет. Вряд ли они будут колебаться, если возникнет необходимость вытолкать Россию с нефтяного рынка.



Прогноз добычи в США, я считаю, прямо указывает: при отсутствии роста мирового спроса появится техническая возможность отказаться от российской нефти. Это серьезнейший фактор. Показательно, что Европа уже сделала себе запасную инфраструктуру - на всякий случай - для приема американского СПГ.



Эта инфраструктура объективно существует. Да, пока европейцы ею не пользуются, но они ее построили для чего-то, верно? Они на нее потратились. Так что, если добыча в Америке вырастет, и сможет сбалансировать мировой рынок без России - европейцы будут покупать американские нефть и газ.



И тогда российскую нефть будут покупать только дружественные страны, например, Китай. Причем, с дисконтом, ссылаясь на сложность ситуации. И востребован будет далеко не весь объем российской нефти, поставляемый сегодня на экспорт.



Это серьезнейший геополитический вызов. И его российское руководство, на мой взгляд, совершенно не учитывает. Источник - СвободнаяПресса

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