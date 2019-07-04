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Перевозчики выстроились в очередь в Казахстан. Интерес к направлению проявляют S7, Utair и Red Wings
13:58 04.07.2019

После решения российских и казахских авиавластей увеличить количество частот между Москвой и Нур-Султаном с 12 до 21 в неделю и допустить второго перевозчика с каждой из сторон за право выполнять рейсы ожидается серьезная конкуренция. О своем интересе к направлению объявили S7, Utair и Red Wings. Эксперты говорят, что либерализация маршрута давно назрела, более того, даже после увеличения числа рейсов их количества может не хватить. При распределении частот по 14 между уже работающими на маршруте "Аэрофлотом" и Air Astana и по семь между новыми авиакомпаниями основная часть бизнес-потока достанется государственным авиакомпаниям.
За право летать по маршруту Москва-Нур-Султан семь раз в неделю будут конкурировать S7 и Utair, также интерес к направлению проявляет Red Wings. Об этом "Ъ" рассказали в авиакомпаниях.
"Нам интересно данное направление. Будем подавать заявку (на рассмотрение межведомственной комиссии.- "Ъ")",- сказали в S7. В Utair также не скрывают своей заинтересованности в маршруте. "Мы будем претендовать на семь частот, которые авиационные власти России предлагают новому перевозчику. У Utair один из самых больших пассажиропотоков из стран СНГ, у нас есть опыт обслуживания и создания трансферных технических хабов в этих странах. С учетом запланированных поставок новейших самолетов Boeing Utair сможет предложить лучшие условия перелетов по маршруту",- сказал "Ъ" президент "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. Он считает, что преимуществом авиакомпании может стать базирование авиакомпании во Внуково, "ближайшем к центру Москвы аэропорту, что добавит удобства пассажирам Казахстана".

Письмо замглавы Минтранса Александра Юрчика, курирующего авиацию, вице-министру транспорта и коммуникаций Казахстана Берику Камалиеву размещено на сайте Росавиации 3 июля. В документе говорится, что стороны договорились увеличить число возвратных рейсов между Москвой и Астаной с 12 до 21 в неделю и допустить к перелетам второго перевозчика с каждой стороны. Прежде рейсы между двумя столицами выполняли только "Аэрофлот" и Air Astana. "Аэрофлот", в свою очередь, получил направление после прекращения работы "Трансаэро" в 2015 году. После увеличения количества частот государственные компании получат по 14 частот в неделю, вторым перевозчикам достанется по семь частот.

По информации "Ъ", инициатором либерализации направления выступала российская сторона, но казахские авиавласти несколько лет отказывались допускать вторых перевозчиков на линию.
Перелом наступил после визита нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в апреле в Москву, где поднимался вопрос увеличения числа назначенных перевозчиков.

В Минтрансе "Ъ" рассказали, что заседание межведомственной комиссии по выбору второго российского перевозчика состоится в конце июля. "Авиационные власти стран пришли к согласию в связи с необходимостью развития рынка",- сказали в министерстве.

Вторым перевозчиком от Казахстана назначено АО "Авиакомпания SCAT". С 7 июля компания начинает полеты в Москву, в первое время SCAT будет выполнять рейсы два раза в неделю: в воскресенье и четверг. В компании говорят, что планируют постепенно наращивать число рейсов и в будущем довести до ежедневных. Полеты будут выполняться в аэропорт Внуково. Как сообщали ранее казахские СМИ, авиакомпания планирует продавать билеты от 119 тыс. тенге, или 20 тыс. руб., в обе стороны.
Крупнейшая сегодня частная авиакомпания Казахстана SCAT основана в 1997 году, штаб-квартира расположена в Шымкенте. В прошлом году перевезла 2,2 млн человек, держит первое место по внутренним перевозкам в республике.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов утверждает, что 12 частот критически не хватало для направления Москва-Нур-Султан: в сезон пикового спроса цены на билеты становились неоправданно высокими.
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Главный редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий отмечает, что увеличение числа перевозчиков обострит конкуренцию между авиакомпаниями на линии. "В свое время "Трансаэро" всеми силами настаивала, что одного перевозчика между Москвой и Астаной достаточно",- говорит эксперт. Для перевозчика международные направления в Казахстан были вторыми по значимости после полетов в Израиль.

В новой конфигурации распределения прав на полеты перевозчики, имеющие по 14 частот в неделю, могут поставить на линию по одному утреннему и вечернему рейсу в день. Это поставит их в выгодное положение в борьбе за бизнес-пассажиров, значительная часть которых сможет летать в Астану и Москву на один день, говорит Алексей Синицкий.

Герман Костринский; Александр Константинов, Нур-Султан

"Коммерсантъ" от 04.07.2019,

Источник - kommersant.ru
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