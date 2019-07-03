 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Грузии готовят бидзин (свержение) правящего олигарха Иванишвили
16:13 04.07.2019

Бидзине Иванишвили оппозиция приготовила "красную карточку"

Прокуратура продолжает расследование обстоятельств разгона митинга двухнедельной давности

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
3.07.19

Полиция для разгона митинга использовала чрезмерную силу, говорится в докладе омбудсмена Грузии.
В Тбилиси вторую неделю продолжается акция протеста с требованием отставки главы МВД Гиоргия Гахария. Несколько из ее участников объявили голодовку. К аналогичной мере прибегли два оппозиционера в местечке Шекветили, где находится черноморская резиденция лидера правящей "Грузинской мечты" (ГМ) Бидзины Иванишвили. Прокуратура продолжает расследовать обстоятельства и факты разгрома митинга в ночь на 21 июня. Оппозиция между тем обнародовала свои данные, "полученные от компетентных источников".
Согласно данным, которые предоставил добывший их по своим каналам один из лидеров "Европейской Грузии" Гиви Таргамадзе, занимавший в свое время пост председателя парламентского комитета по обороне и безопасности, власти в ночь на 21 июня в срочном порядке мобилизовали 15 тыс. полицейских из различных регионов страны. Называются фамилии высокопоставленных силовиков, якобы руководивших операцией. Глава МВД Гиоргий Гахария, чья отставка осталась единственным требованием митингующих, согласно добытым данным, тоже находился в здании парламента, когда начался разгон.

В общей сложности, как утверждает оппозиция, полицией было произведено около 18 тыс. выстрелов с применением резиновых пуль и газовых кассет. Здание парламента с самого начала акции охранялось 7 тыс. сотрудников правоохранительных структур. Это якобы свидетельствует о том, что угрозы его захвата несколькими десятками агрессивно настроенных людей не существовало и власть использовала наскоки митингующих на полицейский кордон как повод для проведения устрашающей операции.
Почти одновременно обнародован доклад омбудсмена Грузии Нино Ломджария по тому же вопросу. В нем говорится об использовании непропорциональной силы при разгоне акции. В отчете сообщается, что в общей сложности в результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Омбудсмен отмечает, что участники акции заранее не были предупреждены об использовании полицией спецсредств.

"Полиция не предоставила участникам акции время (для осмысления ситуации и прекращения агрессивных действий. – "НГ")... Кадры многих инцидентов, распространенные в медиа, указывают на использование непропорциональной силы со стороны правоохранителей", – говорится в отчете. Там же напоминается, что вскоре после начала митинга сама Ломджария призвала власти своевременно предпринять политические шаги во избежание эскалации напряженности, участников акции – прекратить насильственные действия, а полицию – не использовать чрезмерную силу. Однако ни один из ее призывов адресатами не был услышан.

В документе сообщается также, что омбудсмен навестила пострадавших в шести клиниках Тбилиси. К тому времени на стационарном лечении оставалось 54 человека, среди которых – 8 полицейских. "У пациентов в основном ранения в области головы и верхних конечностей. Несколько человек до сих пор находятся в реанимации…" – говорится в отчете.
В докладе подтверждается, что все задержанные 20–21 июня участники акции протеста вскоре были освобождены, но суды над ними проходили с процессуальными нарушениями – возникали проблемы с доказательствами вины и эффективной защитой.

В отчете также указывается, что в результате расправы над демонстрантами пострадал 31 сотрудник СМИ – большинство получили ранения резиновыми пулями. Этот же фрагмент событий 20–21 июня подробно описан в докладе Хартии журналистской этики, и в нем особо заостряется внимание на том, что в фотографа одного из тбилисских изданий было выпущено 11 резиновых пуль, а это может свидетельствовать об избирательном характере действий полицейских.

Доклад же омбудсмена завершается требованием к Генеральной прокуратуре объективно расследовать обстоятельства разгона митинга и особое внимание обратить на факты использования непропорциональной силы, предположительные факты насилия при задержании, а также факты насилия в отношении журналистов.
Прокуратура, как известно, ведет свое расследование дела. Пока известно лишь о том, что 10 спецназовцев отстранены от службы, 2 отданы под суд, а депутат от оппозиционного "Национального движения" Ника Мелия отпущен под залог и подписку о невыезде. Об остальном представители прокуратуры обещают информировать общественность по мере продвижения следствия.
Между тем, несмотря на заметное сокращение количества участников акции протеста, она далека от завершения. По словам организаторов, они не прекратят ее, пока Гахария не уйдет в отставку. На ближайшие дни оппозиционеры запланировали концерт у здания парламента, а в конце недели – повторное шествие к резиденции Бидзины Иванишвили, в ходе которого собираются показать ему уже "красную карточку". "Желтая" – предупреждение – была показана во время первого шествия, неделю назад.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562245980
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