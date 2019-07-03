Англия задержала в Гибралтарском проливе иранский танкер "Grace 1"

17:40 04.07.2019

Тегеран выразил протест Лондону из-за задержания иранского танкера в Гибралтаре



Посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэру срочно вызвали в министерство иностранных дел Ирана из-за инцидента с иранским нефтяным танкером в Гибралтарском проливе, сообщает Al Arabiya. Такие меры дипведомство приняло на фоне задержания властями британского Гибралтара танкера Grace 1, который заподозрили в поставке нефти в сирийский Тартус в обход санкций Европейского союза.



"Послу Великобритании выразили решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании",- сообщил официальный представитель МИДа Ирана Аббас Мусави.

Власти Гибралтара пока не сообщили, откуда шли поставки нефти. По сервисам отслеживания судов Bloomberg выяснил, что в середине апреля нефть загрузили на танкер с терминала на иранском острове Харг. По данным агентства, судно отправилось к берегам Сирии несколько месяцев спустя - но не напрямую через Суэцкий канал, а обходя Африку с юга.



Санкции Евросоюза в отношении Сирии были введены в 2011 году. Они запрещают европейскому бизнесу сотрудничать с Сирией, в том числе в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. В ноябре США ввели ограничительные меры против нескольких российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию.

300-тонный супертанкер Grace 1 не в первый раз обвиняют в поставках сырья в обход санкций. В марте Reuters сообщило, что Grace 1 был одним из танкеров, который перевозил иранскую нефть в Сингапур и Китай.