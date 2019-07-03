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"Работа" КырМинобраза: системный брак, - А.Бенгард
19:30 04.07.2019

Работа Минобразования. Системный брак?

Анастасия БЕНГАРД

Учебный год, начавшийся позорным провалом с новыми книгами, заканчивается выдачей аттестатов с ошибками и скандальной задержкой дипломов. Чиновники Министерства образования и науки, ответственного за подготовку грамотных граждан страны, традиционно не видят в этом своей вины.

Повальная безграмотность

Почти все, с чем имеет дело Минобраз, подвергается общественной критике.

За год часть школьников так и не дождалась обещанных новых книг. Их печатали в Индии, за срыв в поставках на типографию наложили штрафные санкции, а дети занимались по ксерокопиям. Некоторые учебники, которые успели поставить, оказались с ошибками.

Опечатки нашлись и на новом образовательном сайте, и на баннерах для приезжих гостей, а в документах об окончании школы - брак. Кто виноват? Все, кроме руководства министерства.

Первыми об ошибках в аттестатах заговорили учащиеся кыргызскоязычных школ, в них вместо буквы "н" написали "?". Однако в Минобразования посчитали, что это не более, чем "эффект ошибки". "При печати хвостики букв "н" и "д" слились, из-за чего кажется, что это буква "?", - пояснили в ведомстве. Переиздавать такие документы не будут.

А вот учащимся нарынской школы переделывать аттестаты придется. Ошибку допустили в названии учебного заведения. Согласно документу, ученик окончил "среднюю реднюю школу". "Это почти как "аттестат - паттестат" или "учитель - мучитель", - иронизируют пользователи соцсетей. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Сигнальные экземпляры на проверку школам присылают еще зимой. Неужели было так сложно проверить? Или не заметили? В Минобразования на это подготовили свое очередное оправдание. Поверим?

В нашей сигнальной версии был утвержден правильный вариант, без ошибок, - Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова

Откуда же они тогда появились?

Для чего, вообще, нужен курирующий госорган, если он не может выбрать грамотного, ответственного исполнителя, проконтролировать ход работ и обеспечить надлежащее качество? В чем тогда заключается ответственность Минобразования, если виноваты всегда другие (типографии, издательства, авторы, школы)?

Спрос с типографии

"После утверждения общей сигнальной версии документы начинают печатать по районам. Когда напечатают в одной области, приезжают наши представители из районов, смотрят, проверяют. Но, естественно, все до единого они проверить в тот момент не смогут, поэтому бракованные документы потом переделывают. Это обычный типографский брак, обычная практика, всю жизнь так было. Бракованные аттестаты по типографской вине заменяются. Это естественный процесс", - заявила замминистра 24.kg.

Надира Джусупбекова надеется, что подобного брака с развитием цифровых технологий станет меньше.

Всего в Кочкорском районе выявили 10 бракованных аттестатов. Неизвестно, сколько еще может оказаться в других областях.

В 2017 году из-за ошибок пришлось переделывать почти 50 тысяч бракованных аттестатов для выпускников школ. Тогда министерство в случившемся также обвинило типографию.

Проблемы и с дипломами о высшем и среднем профессиональном образовании. Изготовить их должно было ОАО "Учкун". Образовательные организации еще 6 июня оформили заказ и направили в типографию, однако даже в конце месяца не получили корректурные листы. Те, кто получил их, обращались в Минобразования с жалобами на множество ошибок и срыв сроков. Сигнальный экземпляр персонифицированных дипломов с Министерством образования вовремя не согласовали.

Уходить не хочется

На одном из последних заседаний парламента депутат Наталья Никитенко отметила, что население недовольно системой образования, и это, по ее словам, не субъективное мнение.

Общественность считает сложившуюся ситуацию показателем безответственного отношения МОиН КР к образовательной сфере.

"Ошибки на баннерах, в учебниках, аттестатах - это проявление кризиса в системе образования. Если правительство, премьер-министр не примут соответствующие меры в отношении руководства министерства, то кризис примет необратимый процесс. Это недопустимо", - заявила она.

Недовольства и критику высказывали ранее и другие нардепы.

За некачественные учебники министр Гульмира Кудайбердиева получила зимой выговор. Но в критике в свой адрес она не видит ничего страшного и подавать в отставку, очевидно, не намерена. Впрочем, в условиях кадровой чехарды ее увольнение, к сожалению, не гарантирует приход в министерство настоящего профессионала.

Некоторые кыргызстанцы, устав ждать смены руководства МОиН, создали даже петицию с требованием уволить Кудайбердиеву.

Разделяет ли их негодование глава правительства, неизвестно. Его пресс-секретарь Адилет Султаналиев обещал прокомментировать ситуацию, но позже.

Сама Гульмира Кудайбердиева на звонки журналиста 24.kg не отвечает, адресуя их своей пресс-службе. А там жалуются: "С нами идет информационная война".

Заместитель же министра Надира Джусупбекова не согласна с критикой общественности в адрес ведомства.

"Один раз вы что-то в аттестате нашли, хотя это типография, в другой раз - в учебниках системные ошибки, которые много лет назад должны были исправить... Да так нельзя судить!" - заявила она.

Надо смотреть комплексно на всю работу, нельзя по отрывочным деталям говорить, что вся работа министерства никуда не годится, - Надира Джусупбекова

"Давайте возьмем последние результаты Общереспубликанского тестирования. Не только столичные школы, но и в регионах тоже начали показывать очень хорошие результаты. Лейлекский и Кадамджайский районы, Джалал-Абад, Талас, Иссык-Кульская область - везде очень хорошие результаты. И это обычные, наши государственные школы. Средний балл несколько лет назад едва доходил до 114, а сегодня почти 120", - отметила замминистра.

И ничего, что 120 баллов едва дотягивает до тройки, если учитывать, что один ученик набрал максимум 238 баллов.

Вообще, в образовании не возможен мгновенный результат, надо вкладывать, работать и только потом ждать итогов, - Надира Джусупбекова

"Это и разработка новых предметных образовательных стандартов, и методическая учеба, и 30 инновационных школ, на базе которых мы организовали обучение, и инклюзивное образование. Сказать легко, а разработать, согласовать, решить с Минфином вопрос выделения средств очень тяжело", - посетовала чиновница.

"Я считаю, что надо больше встреч со СМИ проводить, выезжать в школы, тогда у общественности будет более объективное мнение", - полагает Надира Джусупбекова.

Хотя внутренняя ситуация в школах и без того всем известна - необъективное оценивание, слабая материально-техническая база, упавший ниже плинтуса престиж учительской профессии... Не потому ли все, кто имеет возможность, отправляют своих отпрысков в частные учебные заведения?

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562257800
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