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Узбекистан: либеральный радикализм бьет по бедным, - С.Кожемякин
20:08 04.07.2019

Узбекистан: либеральный радикализм бьет по бедным

Граждан Узбекистана призвали с пониманием отнестись к… снижению уровня жизни. Власти страны повышают тарифы и отменяют регулирование цен, объясняя реформы интересами инвесторов. Эти шаги уже привели к скачку инфляции, ударившему по самым бедным слоям населения.

НЕ ТАК ДАВНО жители Узбекистана были взбудоражены сообщениями о росте тарифов на свет и газ. Согласно заявлениям чиновников, стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии должна была увеличиться с 250 до 280 сумов (с 1,8 до 2,1 руб.), а за кубометр газа населению предлагалось выплачивать не 320 (2,4 руб.), а 350 сумов (2,6 руб.). Для республики, где средняя зарплата в пересчете на рубли составляет всего 13,4 тысячи, это существенно било по семейным бюджетам.

Однако за день до анонсированного повышения власти неожиданно дали задний ход. Свое решение об отсрочке правительство объяснило желанием "смягчить воздействие на потребителей ожидаемого перехода на рыночные механизмы реализации топливно-энергетических ресурсов". Другими словами, пересматривать планы роста цен оно не стало, а лишь дало людям время свыкнуться с неизбежностью.

То, что тарифы будут расти, притом значительно, стало понятно из выступления президента страны Шавката Мирзиеева на заседании сената - верхней палаты парламента 21 июня. "Мы должны либерализовать цены на электроэнергию, - заявил он. - Мы очень богатая страна, но не используем возможности правильно. Многие инвесторы хотят инвестировать в энергетический сектор Узбекистана, но их интересует цена на энергию". По утверждению главы государства, бизнес отпугивают низкие тарифы. "Предприниматели не будут инвестировать, если мы не повысим цены. Да, будет сложно. Это повлияет на многие сферы, особенно трудно будет для населения, но мы вынуждены предпринимать такие меры", - продолжил он.

Неделей позже эту же тему подняло министерство энергетики. Первый заместитель главы ведомства Журабек Мирзамахмудов сообщил о подготовке новых предложений по повышению цен на энергоносители. "Сейчас идет большая работа по изучению себестоимости и изысканию внутренних резервов. При этом мы все понимаем, что тарифы на энергоресурсы значительно отстают от аналогичных тарифов не только на международном рынке, но и от тарифов у наших соседей. Это один из факторов, почему сложно привлекать иностранные инвестиции на реализацию определенных проектов", - заявил он, фактически повторив идеи Мирзиеева.

В ссылках на чужой опыт узбекские чиновники не одиноки. К подобным лукавым приемам любят прибегать их коллеги из других центральноазиатских республик. Общими их чертами являются как игнорирование общей социально-экономической обстановки, без учета которой какие бы то ни было сравнения лишаются смысла, так и прямые подлоги. Вопреки заверениям Мирзамахмудова, в Таджикистане, Киргизии и Туркмении тарифы на электроэнергию ниже узбекских. Ненамного выше они и в соседней с Узбекистаном Туркестанской области Казахстана. Столь же сомнительны безапелляционные требования к населению "пострадать за интересы инвесторов". То, что жителям, которым часто не хватает денег на еду, предлагают раскошелиться ради увеличения прибылей капитала, говорит только об одном - власти защищают лишь интересы последнего.

На это же указывают другие шаги руководства. Среди них - опубликованный 26 июня для общественного обсуждения проект постановления правительства об отмене государственного регулирования цен. Переход на чисто рыночное ценообразование начался еще два года назад, с выходом постановления президента "О мерах по совершенствованию конкурентной среды". В соответствии с ним были отменены фиксированные цены на социально значимые лекарства и изделия медицинского назначения, муку и формовой хлеб, а также хлопковое масло.

Нынешней инициативой предлагаются меры "по дальнейшей либерализации формирования цен и сокращению присутствия государства". Речь идет о минеральных удобрениях, природном газе, дизельном топливе, угле, хлопковой продукции и т.д. Это неизбежно приведет к скачку цен, о чем говорит прежний опыт. Так, отмена фиксированной цены на муку и хлеб привела к более чем двукратному их удорожанию.

Такой же эффект будет иметь отмена льгот по налогу на добавленную стоимость при реализации мяса, картофеля, лука, сахара, риса, яиц, хлебобулочных изделий и ряда других продуктов. Единая ставка НДС теперь установлена на уровне 20 процентов. Ссылки на либеральные принципы присутствуют и здесь. Утверждается, что существовавшие преференции препятствовали развитию конкуренции и мешали равным условиям для всех участников рынка. Весьма показателен комментарий первого заместителя председателя государственного налогового комитета Мубина Мирзаева. По его словам, отечественные предприниматели просили не повышать НДС. "Но мы рассматривали этот вопрос с экспертами Всемирного банка. Они отметили, что ставка 20 процентов является нормальной", - добавил чиновник, лишний раз доказав зависимость правительства от зарубежных доноров.

Реформы властей уже разогнали инфляцию. По итогам мая Узбекистан стал рекордсменом по росту цен на постсоветском пространстве. Продовольственные товары подорожали в годовом выражении на 16,3 процента, в том числе капуста - в три раза, морковь - в 2,3, лук, свекла и рис - в полтора раза, хлебопродукты - на 30 с лишним процентов. На 20-30 процентов выросли цены на мясную, рыбную и молочную продукцию. Кроме того, почти вдвое увеличилась стоимость угля для бытовых нужд, что, в частности, вызвано значительным - на 20 процентов за два года - сокращением его добычи.

Но, очевидно, это только начало испытаний. В рамках нынешней социально-экономической политики интересы простых жителей находятся для власти далеко не на первом месте.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562260080
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