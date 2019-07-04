Туркменские мигранты ищут "Путь к свободе", - В.Панфилова

20:28 04.07.2019

Оппозиция готова помочь Ашхабаду в решении социально-экономических проблем



Гурбангулы Бердымухамедов в основном советуется со старейшинами. Фото с официального сайта президента Туркменистана



Туркмены, проживающие за рубежом, создали новую политическую структуру "Путь к свободе". Цель организации – сесть за стол переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для проведения в стране экономических и политических реформ, а также свободных президентских и парламентских выборов.



Первое заседание Координационного совета нового политического движения "Путь к свободе" состоялось в Стамбуле. Об этом "НГ" рассказал председатель региональной общественной организации русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максат Сапармурадов, который и возглавил организацию туркменских эмигрантов. Причиной, по его словам, послужил затяжной финансовый и экономический кризис, который вынуждает людей уезжать из страны в поисках заработка.



"Турция, по официальным данным, ежемесячно принимает в среднем 20–25 тыс. туркмен. Миграция в Узбекистан не поддается оценке. Ташкент после смены власти взялся за экономику. Там сейчас строительный бум. Следовательно, нужна рабочая сила. Увеличился поток трудовых мигрантов и в Россию", – отметил Сапармурадов.



По его словам, первая волна миграции пришлась на конец 1990-х годов – начало 2000-х, вторая – на 2016–2017 годы и продолжается до сих пор. В Туркменистане, по приблизительным подсчетам, из 5,5 млн жителей могло остаться до 2 млн. Власти обходят эту тему молчанием, а официальные данные переписи населения, которая была проведена около двух лет назад, не публикуются.

Туркменский эксперт Сердар Айтаков подтвердил "НГ" эти данные, подчеркнув, что страну покинула самая активная и креативная часть населения, а сейчас миграция затронула малообеспеченные слои населения. В Туркменистане безработица, поводов для оптимизма нет – количество рабочих мест продолжает сокращаться, в том числе и из-за слияний различных государственных учреждений – власти вынуждены экономить. Условия для бизнеса жесткие до такой степени, что смысла открывать свое дело нет. Власть взялась за решение проблем не с того конца – создаются искусственные препоны или вводятся прямые запреты на выезд из Туркменистана. Но людей не остановить – выискивают варианты и уезжают. Главное направление – по-прежнему Турция, где процветает теневой рынок рабочей силы.



Как может справиться хотя бы с частью вызовов или даже вообще функционировать в жесткой политической среде новая организация "Путь к свободе", не очень понятно. Ее лидер Максат Сапармурадов рассказал "НГ", что в состав организации вошли четыре политические партии, которые пока не зарегистрированы в Туркменистане: Консервативная партия Туркменистана, Демократическая либеральная партия, созданная студентами-туркменами, обучающимися за границей, Демократическая партия Туркменистана, объединяющая сторонников обновления страны, проживающих на родине, и Коммунистическая партия Туркменистана, также имеющая сторонников в Туркменистане. Желающих вступить в "Путь к свободе" на данный момент около 30 тыс. человек. Ожидается присоединение авторитетных туркменских деятелей. Сапармурадов подчеркнул, что к организации не надо относиться как к оппозиционной. "Это объединение патриотов, которых не устраивает ситуация на родине. Мы хотим проведения свободных и демократических выборов с предоставлением гарантий безопасности президенту Гурбангулы Бердымухамедову и его семье. "Путь к свободе" рассматривает исключительно мирные пути решения различных вопросов, без малейших силовых элементов. Наша цель – посадить Бердымухамедова за стол переговоров, представить нашу программу по восстановлению страны. Но если он откажется, то в стране могут вспыхнуть беспорядки, людей невозможно будет удержать. Народ доведен до отчаяния. Может начаться никому не нужный хаос. Время сложное. Тревожная ситуация складывается вокруг Ирана. Если против этого государства будут начаты военные действия, то иранские туркмены "вспомнят" об исторической родине, а беженцев Туркменистан просто не выдержит и может исчезнуть как государство. Поэтому, зная, что президент сам представляет степень угроз, хочется верить, что он пойдет нам навстречу, соглашаясь на переговоры. Мы также надеемся на помощь соседних государств – России, Казахстана, Узбекистана, которые во избежание деструктивных процессов могут повлиять на Бердымухамедова", – считает Максат Сапармурадов.

В экспертном сообществе не исключают, что организация "Путь к свободе" уже как-то контактирует с властями Туркменистана. Во всяком случае, ее представители фактически открыто работают в Дашогузской области, проводят встречи с населением и готовятся развить деятельность в других велаятах (областях) страны. Зная внутриполитические реалии Туркменистана, трудно верить в том что подобная работа ведется как минимум без ведома Ашхабада.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



4.07.2019