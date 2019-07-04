 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взаимные обиды Токио и Сеула ведут к торговой войне, - В.Скосырев
20:31 04.07.2019

Блок США, Японии и Южной Кореи на грани краха

Южнокорейские технологические гиганты, возможно, не дополучат японских деталей.
Военный треугольник США – Япония – Южная Корея разваливается. Спор между двумя младшими партнерами Вашингтона грозит перерасти в торговую войну. Толчком к ней послужили решения южнокорейских судов о том, чтобы Mitsubishi Motors и другие японские концерны, эксплуатировавшие корейцев в колониальный период, заплатили им крупную компенсацию. Токио отказывается уступить, ссылаясь на договор 1965 года. Как и США, Япония собирается усилить ограничения на поставки компонентов для южнокорейских ТВ и смартфонов.
Юридически треугольник США – Япония – Южная Корея не существует. Но США традиционно подталкивает главных партнеров в Восточной Азии к тому, чтобы они сплотились.
Против кого? Раньше главным вероятным противником был Советский Союз. Теперь его нет. Реальная угроза, как считают в трех странах, исходит в первую очередь от Северной Кореи и ее ядерных ракет. А во-вторых – от Китая с его растущей военной мощью.

В июне Вашингтон попытался активизировать "треугольник". Состоялась встреча министров обороны США, Японии и Южной Кореи. Они пообещали, что будут укреплять трехстороннее военное сотрудничество. Предусматривалось устраивать совместные военные учения, делиться информацией и проводить консультации на высоком уровне.
Однако эта декларация остается на бумаге. Фактически противоречия между Токио и Сеулом обостряются. Не улажен спор о принадлежности цепи практически необитаемых островов в Японском море. Японские и южнокорейские военные взирают друг на друга с подозрением после того, как южнокорейский эсминец во время маневров навел радар на японский самолет-разведчик.

Тем не менее сейчас в эпицентре раздоров находится торговля. Как отмечает японская газета Yomiuri Shimbun, Токио фактически собирается ввести эмбарго на продажу ряда высокотехнологичных видов продукции в Южную Корею.
Пока что Япония ввела ограничения на экспорт в эту страну трех материалов, необходимых для производства полупроводниковых материалов и мониторов для смартфонов и телевизоров. Причем главный секретарь кабинета министров Японии Йошихидэ Суга заявил, что эти рестрикции устанавливаются по соображениям национальной безопасности.

В дальнейшем намечается увеличить число товаров, внесенных в черный список. Они могут включать электронные устройства и материалы, которые могут применяться в военном деле. Как пишет Wall Street Journal, "японцы выдернули листок из настольной книги Трампа".

Суга отрицает, что такие шаги преследуют цель наказать Сеул за то, что он не прекращает кампанию с требованием, чтобы Япония искупила грехи, совершенные во время Второй мировой войны и колониального правления.
С точки зрения Токио, Сеул не желает должным образом разрешить спор, который длится много месяцев, и наносит ущерб доверию между соседями. А Сеул заявляет, что действия Токио идут вразрез с принципами свободной торговли и грозит подать жалобу в ВТО.

Отношения между двумя странами, как подчеркивает агентство Kyodo, опустились до самого низкого за много лет уровня. Еще в конце прошлого и в нынешнем году в Южной Корее прошла серия судов, которые обязали японские фирмы выплатить компенсацию людям, которых принуждали работать на их предприятиях в период колонизации Корейского полуострова с 1910 по 1945 год.
Япония утверждает, что вопрос компенсации был решен "полностью и окончательно" соглашением 1965 года. Это соглашение предусматривало выплату репараций Японией в размере примерно 300 млн долл. После того как японские фирмы отказались выполнить постановления судов, адвокаты южнокорейских истцов в соответствии с законом завладели их активами. Следующим шагом может стать продажа активов.

В беседе с "НГ" руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов сказал: "Бизнес-круги Южной Кореи обвиняют оба правительства в том, что они из-за политических разногласий наносят ущерб экономике обеих стран, призывают найти компромиссы. США тоже, конечно, хотели бы, чтобы распри между двумя их важнейшими союзниками в Азии были нивелированы. Нельзя сказать, что треугольник Вашингтон–Токио-Сеул мертв. Но в этом треугольнике линии Вашингтон–Токио и Вашингтон–Сеул прочерчены четко, а линия Токио–Сеул пунктиром. Эти пунктирные точки могут улетучиваться по мере усиления напряженности. Этот треугольник был гораздо прочнее в годы холодной войны, когда он был направлен против СССР. А после его исчезновения противоречия, которые были загнаны вглубь, вышли на поверхность. Тем более что у Южной Кореи тесные экономические связи с Китаем. И она не желает быть втянутой в какие-то антикитайские коалиции".

Владимир Скосырев
4.07.2019

Источник - ng.ru
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