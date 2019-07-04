Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

21:03 04.07.2019

В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной "спасательный" рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень.



Кратко сюжет выглядит так: у берегов Ливии судно Sea Watch 3 под флагом Нидерландов и под командованием немки по имени Карола Ракете берет на борт 53 человека, которых вывезли в море поставщики нелегальных миграционных услуг. До берега Ливии километров 25 и чуть дальше до Туниса. Но капитанка Ракете решает, что Ливия и Тунис не являются безопасными странами для выгрузки ее новых пассажиров и отправляется в сторону итальянского острова Лампедуза.



Итальянское правительство, после того как его возглавил Сальвини, начало предупреждать всех подобных "спасателей", что итальянские порты для них закрыты. Точно такое же предупреждение было получено и капитанкой Ракете. Но она шла к острову. В общей сложности шла она почти месяц, потому что понимала, что ей запрещен заход в порты.



Тем временем 13 мигрантов были сняты с ее борта по медицинским показаниям и отправлены в Италию на лечение. Судну вход запретили. За несколько дней до несанкционированного проникновения в Лампедузу даже Европейский суд по правам человека отклонил просьбу Ракете разрешить им швартоваться в Италии.

И в один прекрасный день, несмотря на прямой запрет начальника порта, она таки туда ворвалась. Ей навстречу вышел катер одной из трех самых мощных спецслужб Италии – Guardia di finanza, который она попыталась протаранить и размазать об стенку. Итальянцы арестовали Каролу Ракете за пособничество нелегальной иммиграции, за нападение на финансовую гвардию и еще по паре пунктов нарушения итальянских законов. И началось.

Президент ФРГ Штайнмайер выступил с резким осуждением Италии за то, что Италия осмелилась выполнять собственные законы. Немецкие политики в каждой газете проклинали Сальвини в частности и "итальянских фашистов" в целом за то, что они нарушают нормы морали и "не дают смелой немецкой женщине спасать жизни на море в угоду каким-то выдуманным антииммиграционным законам". Особенно их бесило, что обвинение в нападении на Guardia Finanza предъявлено Ракете за то, что она "коснулась их катера" (это самая популярная формулировка).

Это был праздник высокой морали, которая, конечно же, выше любого закона. "Нет ничего священней, чем дело спасения людей на море" – с такими словами немецкие политики и журналисты ставили Италию на место – в угол. Но тут надо понимать некоторые вещи.



Дело в том, что немецкие политики и пресса – очень любят спесивый и поучающий тон по отношению к соседним странам и народам. Если почитать сразу много немецкой прессы по важным вопросам европейской жизни, то вы вряд ли отличите – какой год на дворе. Потому что интонации именно те самые – года эдак 1937-го. Только очень много рассуждений о либеральной морали и высоких либеральных ценностях.

Тем временем в реальности все выглядит совсем по-другому. В середине мая судно Sea Watch 3 под командованием Ракете уже привезло 50 "спасенных" на борту в итальянский порт и ей позволили выгрузить африканцев на территорию Евросоюза. Буквально через месяц она попыталась привезти следующую партию "спасенных".



Почему я пишу "спасенных" в кавычках? Потому что по всем морским законам людей, терпящих бедствие, надо спасать – поднимать на борт, оказывать помощь и самым коротким путем доставлять на берег, где им будут оказывать дальнейшую помощь.



Но люди, которые платят по 2-3 тысячи евро организаторам незаконного человеческого трафика на территории Ливии для того, чтобы отойти от берега на 20 миль и ждать, когда их заберут суда НКО – это как бы не совсем "терпящие бедствие". К тому же за последнее время никаких штормов в этом районе не наблюдалось. Вообще-то это называется "шантаж с целью незаконного проникновения на территорию другого государства". Или везите нас в ЕС, или мы тут все скоро утонем. Красиво. В принципе вы тоже можете подойти к польской границе с поясом шахида для всей семьи и потребовать, чтобы вас устроили на соцобеспечение в Германии. Никакой разницы.

По состоянию на сегодня ни Ливия, ни Тунис не являются странами, опасными для проживания. Тем не менее, вся в белом, капитанка Ракете сказала: "Я не могу отвозить людей обратно в Ливию или Тунис, потому что там нечеловеческие условия жизни и идет война". Капитанка врет. Нет там никакой войны. А про нечеловеческие условия жизни пусть рассказывает тем, кто эти условия там создал – вот прямо по всей Африке, с севера до ЮАР. В том числе и собственному правительству.



Итальянцы – первые, кто встречает всю эту волну шантажистов – потому что граничат через море с Африкой. И именно поэтому разговоры о чудесном спасении на водах тут крайне непопулярны. Более того, итальянцы знают, что этой бесконечной волной миграции они обязаны именно Германии, которая через голову итальянского народа и местной социальной системы, приветливо машет платочком всем, кто собрался в путь. Потому что никто из поехавших не собирается оставаться ни в Италии, ни в Испании, ни в Португалии – им всем нужно туда, где платят деньги и не просят работать. Да, собственно, даже документы не просят показать.



#{author}Пока я писал этот текст, пришла новость – капитанку выпустили из-под домашнего ареста и разрешили ей покинуть Италию, она поехала домой к родителям. Папа у нее, чтоб вы понимали, топ-менеджер в немецком ВПК. Том самом ВПК, который радостно продает немецкое вооружение во все горячие точки, а также Саудовской Аравии и Израилю одновременно. Какой красивый семейный подряд, не правда ли? Более того, власти только что освободили судно Sea Watch 3 из-под ареста.

А это значит только одно – Италию только что в очередной раз сломали об коленку, показав положительный пример все новым и новым нелегальным мигрантам: выходите в море, рискуя жизнью, и добьетесь того, за что заплатили преступникам-перевозчикам. И тогда победите проклятых итальянских фашистов. Добро побеждает.



Игорь Мальцев

4 июля 2019,