 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.07.2019
21:27  Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры в Екатеринбурге К.Каримова. Преступление связывают с коммерцией
21:23  11 экс-спикеров КырПарламента сочинили обращение против "хитро-антинародного Атамбаева"
21:03  Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию
20:31  Взаимные обиды Токио и Сеула ведут к торговой войне, - В.Скосырев
20:28  Туркменские мигранты ищут "Путь к свободе", - В.Панфилова
20:08  Узбекистан: либеральный радикализм бьет по бедным, - С.Кожемякин
19:30  "Работа" КырМинобраза: системный брак, - А.Бенгард

19:24  Реформа милиции в Кыргызстане: что нужно, чтобы она состоялась? - А.Зубенко
17:40  Англия задержала в Гибралтарском проливе иранский танкер "Grace 1"
16:13  В Грузии готовят бидзин (свержение) правящего олигарха Иванишвили
16:09  Сынишка непримиримого кыр-оппика Бекназарова трудоустроился экспертом в аппарат президента
13:58  Перевозчики выстроились в очередь в Казахстан. Интерес к направлению проявляют S7, Utair и Red Wings
13:06  Сланцевая нефть США сталкивает Россию к катастрофе
13:03  Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну, - Дм.Мигунов
13:02  Запущен официальный сайт первого президента Казахстана Elbasy.kz
12:57  98 лет Коммунистической партии Китая, - М.Сидорив
12:55  Путин сказал "А", нужно говорить "Б". Смена глобальных проектов и проектных парадигм в РФ, - М.Хазин
12:53  США хотят запугать Иран. А если не получится? - Р.Хубиев
12:51  Названа причина нашествия клопов в Алматы
12:48  Укрепят ли масоны демократию в Азербайджане? - С.Тарасов
08:16  Бакалавр информатики Рашид Аюпов назначен акимом казахстанского Туркестана
07:56  Неизвестная авиация разбомбила лагерь мигрантов-нелегалов в ливийском Триполи - 40 убитых, 80 - раненых
07:55  Дорога Ворух-Исфара на кыргызско-таджикской границе остается перекрытой
07:10  Либо всем, либо никому. Если не принять правильные меры, Казахстан превратится в Афганистан, - Д.Ашимбаев
07:08  "Газпром" возвращается в Туркмению. Компания заключила контракт на закупку газа на пять лет
07:07  Разговор на языке ульти-атомов. Тегеран угрожает нарушить "ядерную сделку" уже 7 июля
07:04  Убийство прокурора Баткена. Подсудимого пытали (расследование)
07:00  Новое руководство ЕС - итальянец Сассоли (Европарламент) и немка фон дер Ляйен (Европравительство)
06:57  Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью
00:45  США, Израиль и Британия отрабатывают бомбежки Ирана, - А.Шарковский
00:42  Китайские экономисты отчитались о беспрецедентных успехах, - О.Соловьева
00:41  В США охотятся на американцев китайского происхождения, - В.Скосырев
Среда, 03.07.2019
20:52  Бишкек. Получены показания о коррупции экс-первой леди Раисы Атамбаевой
20:19  "Мама и народ хотят этого": Иман Каримова рассказала о возврате "гугушиных" денег
20:03  В УзбГенпрокуратуре идет масштабная чистка кадров
19:58  GM Uzbekistan сменила бренд на Uzavto Motors
19:09  Сможет ли премьер-министром Британии стать мусульманин?
18:40  Евразийский союз описал мечту об интеграции. ЕЭК разработала план снятия барьеров на пути к общему рынку
18:09  До кучи. Экс-премьер Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
18:05  Бишкек. Атамбаев вывел сторонников на антиправительственный митинг у "Форума"
17:45  Экс-главу Нацбанка Акишева пока не закрываем, - КазГенпрокуратура опровергает
17:44  Рос-бизнесмен Дерипаска уверяет, что пытался спасти из иранского плена агента ФБР Левинсона. И никто не оценил...
17:41  Передоз? В Лондоне с шприцем в руке найден труп сына султана Шарджи
17:27  На Рафикова надейся и сам не плошай. Живое общение с Ташкентскими чиновниками, - О.Краснова
12:52  Для чего Кремлю нужны либералы, - А.Халдей
12:50  Постлиберальный глобализм: пчелы против меда? - А.Нагорный, Н.Коньков
12:48  Беспорядки в Гонконге делают Китай сильнее, - П.Акопов
07:56  Скончалась супруга спикера парламента Таджикистана Убайдуллоева
07:30  По следам Тенгизского бунта. Казахам обещают уравнять зарплаты с арабами
07:27  Мечта Киргизии: рожать россиян, - А.Балиев
07:24  Американское оружие в Афганистане плохо переваривается, - А.Храмчихин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
11 экс-спикеров КырПарламента сочинили обращение против "хитро-антинародного Атамбаева"
21:23 04.07.2019

04 июля 2019, Бишкек - 24.kg
Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о провале замыслов Атамбаева. Заявление

Одиннадцать бывших спикеров Жогорку Кенеша - Медеткан Шеримкулов, Алмамбет Матубраимов, Мукар Чолпонбаев, Абдыганы Эркебаев, Алтай Борубаев, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Айтибай Тагаев, Зайнидин Курманов, Исхак Масалиев и Ахматбек Келдибеков - распространили открытое заявление в связи со сложившейся в Кыргызстане ситуацией.

"Политические события вызывают определенную тревогу в обществе. Одной из главных причин является проводимая в республике борьба с коррупцией. Всенародно избранный президент Сооронбай Жээнбеков интересы народа и государства поставил выше интересов бывшего друга и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Хитрая и заранее продуманная антинародная политика Атамбаева - поставить послушного президента, покорного главу правительства и править самому (лежа на диване) - провалилась", - говорится в заявлении.
Проводимая борьба с коррупцией в государстве установила вопиющие факты преступных действий со стороны Атамбаева. Снятие Жогорку Кенешем статуса неприкосновенности с бывшего президента дало возможность Генеральной прокуратуре начать следственные действия. И утверждение Атамбаева, "что перед законом все равны, и вор должен сидеть в тюрьме" (а ему казалось, что его не касается), сегодня является реальностью. Он не должен быть выше законов, надо свою правоту доказывать перед следственными и судебными органами", - заявляют экс-главы законодательной ветви власти.

Его (Алмазбека Атамбаева) нелицеприятные высказывания о руководителях соседних государств, шельмование действующего парламента, правительства, оскорбления действующего президента, защита коррупционеров, личные преступные дела характеризуют уровень его образованности, низкие человеческие качества, порой кажется, что ему срочно нужна психиатрическая помощь.

Экс-спикеры ЖК признают: безусловно, в стране много проблем в экономике, кадровой политике. По их мнению, они больше усугубились в период правления Атамбаева.
Сегодня надо тщательно разобраться в коррупционных схемах в таможне, при строительстве дорог, использовании бюджетных средств, грантов, кредитных заимствований, строительных работах, энергетике, горнодобывающей сфере и других отраслях народного хозяйства республики.

Эти работы проводятся, но не так, как хотелось бы. Подбор и расстановка кадров не должны строиться по региональному принципу. На руководящих должностях должны работать порядочные, образованные и компетентные лица, независимо от места рождения, национальности и вероисповедания.
из заявления спикеров Жогорку Кенеша

Требуется реформа административно-территориального устройства Кыргызской Республики, надо решать проблемы в пограничных вопросах, проблемы образования, начиная от школы и кончая вузами. Следует народу дать право на всенародном референдуме выбрать президентскую или парламентскую форму правления и после этого начать конституционную реформу.
"Много преступлений совершили беглые президенты, отдельные главы правительств. Слабо работают действующие депутатский корпус, правительство, правоохранительные органы и суды. За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, Финансовой полиции и судьи. Сегодня пора собирать камни и работать реально во имя народа и развития страны", - говорится в заявлении.
"Мы призываем всех жителей страны, независимо от национальности и вероисповедания, молодежь, интеллигенцию правильно понимать ситуацию, не поддаваться провокациям, лживым обещаниям и посулам. Нас объединяет одна родина - прекрасный Кыргызстан. Нет делению его на юг и север, нет разделению страны по родо-племенным признакам. Перед законом все равны и за свои деяния каждый должен отвечать. Мы, ниже подписавшиеся, тоже разные, но в трудную минуту вместе, мы также признаем свои недостатки. Давайте совместно будем исправлять ошибки и строить правовое демократическое общество", - призывают экс-спикеры ЖК.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562264580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2019 года №47
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №51
- Состоялось заседание Бюро Сената
- На завершающем пленарном заседании Мажилис скорректировал республиканский бюджет на 2019-2021 гг.
- Либо всем, либо никому
- Рейтинг эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2019 года)
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин обсудил с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти перспективы расширения сотрудничества
- Восхищаюсь честностью простых людей
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  