11 экс-спикеров КырПарламента сочинили обращение против "хитро-антинародного Атамбаева"

21:23 04.07.2019

04 июля 2019, Бишкек - 24.kg

Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о провале замыслов Атамбаева. Заявление



Одиннадцать бывших спикеров Жогорку Кенеша - Медеткан Шеримкулов, Алмамбет Матубраимов, Мукар Чолпонбаев, Абдыганы Эркебаев, Алтай Борубаев, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Айтибай Тагаев, Зайнидин Курманов, Исхак Масалиев и Ахматбек Келдибеков - распространили открытое заявление в связи со сложившейся в Кыргызстане ситуацией.



"Политические события вызывают определенную тревогу в обществе. Одной из главных причин является проводимая в республике борьба с коррупцией. Всенародно избранный президент Сооронбай Жээнбеков интересы народа и государства поставил выше интересов бывшего друга и бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Хитрая и заранее продуманная антинародная политика Атамбаева - поставить послушного президента, покорного главу правительства и править самому (лежа на диване) - провалилась", - говорится в заявлении.

Проводимая борьба с коррупцией в государстве установила вопиющие факты преступных действий со стороны Атамбаева. Снятие Жогорку Кенешем статуса неприкосновенности с бывшего президента дало возможность Генеральной прокуратуре начать следственные действия. И утверждение Атамбаева, "что перед законом все равны, и вор должен сидеть в тюрьме" (а ему казалось, что его не касается), сегодня является реальностью. Он не должен быть выше законов, надо свою правоту доказывать перед следственными и судебными органами", - заявляют экс-главы законодательной ветви власти.



Его (Алмазбека Атамбаева) нелицеприятные высказывания о руководителях соседних государств, шельмование действующего парламента, правительства, оскорбления действующего президента, защита коррупционеров, личные преступные дела характеризуют уровень его образованности, низкие человеческие качества, порой кажется, что ему срочно нужна психиатрическая помощь.



Экс-спикеры ЖК признают: безусловно, в стране много проблем в экономике, кадровой политике. По их мнению, они больше усугубились в период правления Атамбаева.

Сегодня надо тщательно разобраться в коррупционных схемах в таможне, при строительстве дорог, использовании бюджетных средств, грантов, кредитных заимствований, строительных работах, энергетике, горнодобывающей сфере и других отраслях народного хозяйства республики.



Эти работы проводятся, но не так, как хотелось бы. Подбор и расстановка кадров не должны строиться по региональному принципу. На руководящих должностях должны работать порядочные, образованные и компетентные лица, независимо от места рождения, национальности и вероисповедания.

из заявления спикеров Жогорку Кенеша



Требуется реформа административно-территориального устройства Кыргызской Республики, надо решать проблемы в пограничных вопросах, проблемы образования, начиная от школы и кончая вузами. Следует народу дать право на всенародном референдуме выбрать президентскую или парламентскую форму правления и после этого начать конституционную реформу.

"Много преступлений совершили беглые президенты, отдельные главы правительств. Слабо работают действующие депутатский корпус, правительство, правоохранительные органы и суды. За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, Финансовой полиции и судьи. Сегодня пора собирать камни и работать реально во имя народа и развития страны", - говорится в заявлении.

"Мы призываем всех жителей страны, независимо от национальности и вероисповедания, молодежь, интеллигенцию правильно понимать ситуацию, не поддаваться провокациям, лживым обещаниям и посулам. Нас объединяет одна родина - прекрасный Кыргызстан. Нет делению его на юг и север, нет разделению страны по родо-племенным признакам. Перед законом все равны и за свои деяния каждый должен отвечать. Мы, ниже подписавшиеся, тоже разные, но в трудную минуту вместе, мы также признаем свои недостатки. Давайте совместно будем исправлять ошибки и строить правовое демократическое общество", - призывают экс-спикеры ЖК.