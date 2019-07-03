Солдаты США испытают персональных дронов в боевых условиях в Афганистане (видео)

00:00 05.07.2019

На вооружение армии США вскоре поступят крохотные персональные дроны – устройства начнут тестировать в следующем месяце солдаты парашютно-десантного полка в Афганистане.



Компания FLIR Systems, производитель дронов Black Hornet Personal Reconnaissance System, испытывает и совершенствует устройства уже несколько лет совместно с армиями разных стран. Отмечается, что дроны предназначены для "содействия солдатам на поле боя", позволяя изучить ближайшую местность в поисках солдат противника, которых невозможно увидеть иначе. Недавно компания представила более крупную модель беспилотника для сопровождения боевого транспорта, например, танков.



Персональные дроны действительно маленькие, их длина чуть более 15 сантиметров, а вес – 33 грамма, поэтому солдатам легко переносить их на поле боя. Каждое устройство оборудовано парой камер и тепловизором, а также способно передавать видеозаписи и фотографии операторам. Дроны могут летать самостоятельно в радиусе до 2 километров в течение получаса. Ожидается, что в будущем подобные летательные аппараты станут частью стандартного армейского снаряжения.





