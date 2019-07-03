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Поможет ли Путин Трампу достойно покинуть Афганистан?
00:07 05.07.2019

Хотя интересы национальной безопасности России и США в Афганистане различаются, Москва и Вашингтон могут объединить усилия для того, чтобы эта страна не стала рассадником терроризма.

В Катаре проходит седьмой раунд переговоров между США и движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель этого движения Сохейль Шахин заявил, что "обе стороны ищут ощутимых результатов" и "пытаются выработать детали соглашений, которые могут привести к выводу американских войск из Афганистана и окончанию войны". Правда, перспективу катарских переговоров поставил под угрозу крупный теракт в Кабуле, ответственность за который взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее, как заявил спецпредставитель Германии по вопросам Афганистана и Пакистана Маркус Потцель, участвующий в организации межафганских переговоров, "мероприятие в Катаре не будет отменено".

Напомним, что ранее государственный секретарь США Майк Помпео посетил Афганистан с необъявленным визитом и провел переговоры с руководством страны. В ходе этого визита он сообщил, что "Вашингтон надеется на заключение соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 1 сентября текущего года". Помпео отметил, что "США готовы вывести войска из Афганистана, но до настоящего времени не договорились с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о сроках вывода". Сейчас на столе переговоров лежит проект соглашения. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о том, что США якобы пообещали им полностью вывести войска из Афганистана и воздержаться от дальнейшего вмешательства в дела страны.

Однако впоследствии американская сторона опровергла это заявление, подчеркнув, что обсуждению подлежат четыре взаимосвязанных вопроса, одним из которых является вывод войск, и единой договоренности до сих пор не было достигнуто. Проблема еще и в том, что союзники США по НАТО имеют свои виды на сроки, связанные с уходом войск. Так, Германия пытается предпринимать самостоятельные дипломатические усилия на афганском треке. Можно, конечно, представить ситуацию, в которой военные советники стран-членов НАТО останутся на афганской территории, а американские войска уйдут. Но тогда произойдет серьезная геополитическая смена декораций в регионе. Тем не менее многие эксперты сходятся во мнении, что политика американского руководства на афганском направлении заметно меняется.

Правда, пока только в тактическом отношении. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране сильную разведку. По его словам, он хотел бы "убраться" из Афганистана, но это страна "со множеством хороших мест, где можно спрятаться", за ней нужно следить. Такое громкое заявление не снимает всех вопросов, которые появляются в связи с катарскими переговорами. Раздражающим фактором для Кабула служит то, что эти переговоры велись и ведутся без его участия. И сейчас представители "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что "после того, как расписание вывода иностранных войск будет объявлено в присутствии международных свидетелей и начнется межафганский диалог", они "не намерены вести переговоров с кабульской администрацией как с правительством".

А пока в Афганистане продолжается активное вооруженное противостояние между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Звучат также угрозы и со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время джихадисты активизировали свою деятельность на территории Афганистана, в особенности в северных районах. Недавно директор ФСБ России Александр Бортников говорил о том, что исламистские группы, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разместили там около 5000 своих боевиков. Существует также версия, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может в Афганистане сменить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя это маловероятно.

В целом деградация ситуации до уровня тех времен, когда международные силы только вошли на афганскую территорию, несет риски как для союзников по НАТО, так и для России. В то же время, пишет американское издание The National Interest, "на афганской площадке могут совпадать интересы США и России, чтобы Афганистан не превратился в рассадник терроризма, хотя обе страны имеют разные интересы национальной безопасности". По мнению издания, "Россия может помочь США покинуть Афганистан с достойным лицом, если те пожелают перейти от узких переговоров к более всеобъемлющему формату". По всем признакам, шансы на это есть.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562274420
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