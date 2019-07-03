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Акимы Алматы, грубо говоря, делятся на две группы: перфекционисты и консерваторы, - Д.Ашимбаев
00:59 05.07.2019

"В приходе Сагинтаева есть фишки"
Д.Ашимбаев: Акимы Алматы, грубо говоря, делятся на две группы: перфекционисты и консерваторы. Одни что-то придумывают, строят, запускают, меняют, и понятно, что в ходе такой пертурбации возникает масса проблем. Задача следующего акима – успокоить ситуацию, найти и исправить все упущения, которые были допущены в рамках этих мегапроектов

Катерина Клеменкова, 2 июля

Новый аким Алматы профессионален и потому скучен. Опыт, вес, компетенция наличествуют. Свой первый рабочий день новоиспеченный аким провел практически идеально. И, как отметил в беседе с корреспондентом inbusiness.kz политолог Данияр Ашимбаев, Бакытжан Сагинтаев сейчас именно тот, кто и нужен.
– Задача, которая стоит перед акимом Сагинтаевым, – внести успокоение в жизнь города, решить те проблемы, которые были созданы предшественниками.
– Какие проблемы конкретно Вы имеете в виду?
– Акимы Алматы, грубо говоря, делятся на две группы: перфекционисты и консерваторы. Одни что-то придумывают, строят, запускают, меняют, и понятно, что в ходе такой пертурбации возникает масса проблем. Задача следующего акима – успокоить ситуацию, найти и исправить все упущения, которые были допущены в рамках этих мегапроектов. В какой-то степени приход Сагинтаева можно сравнить с назначением Есимова после бурного Имангали.
Вспомните, Имангали Тасмагамбетов много сделал для города: и программа дворов, и развязки, и улицы, а Ахметжан Есимов потом занимался новыми районами. Задача властей – понимать, что город – это не только развязки, большие культурные проекты, но также школы, больницы, детские сады, в том числе в тех районах, куда горожане поедут из города.
Бауыржан Байбек тоже очень много сделал, особенно в центре города, но социальная проблематика в северных и западных районах осталась. А надо, чтобы во всех районах города были созданы полноценные условия для жизни людей. Район, допустим Наурызбаевский, должен быть в центре внимания властей не меньше, чем Медеуский. Помимо садиков, школ и больниц, нужны дома культуры, ЦОНы – это вопросы комплексного развития. Теперь Бакытжан Сагинтаев, который приехал на фоне и низкого рейтинга, и протестного настроения, занялся решением социальной проблематики.
– Звучит так, словно все происходит по заранее продуманному сценарию.
– Примерно так. Назначение Сагинтаева акимом Алматы проговаривалось давно, поэтому неожиданным не стало.
– Значит, теперь будет развиваться окраина города?
– Как заметил один мой коллега, в верхней части города идет борьба с наркотиками, а в нижней – с алкоголем в виде наглядной агитации, так сказать, своя специфика. Это я к тому, что районами нужно заниматься всеми – и верхними, и нижними, и западными, и восточными. Кроме того, постоянно возникают новые потребности. К примеру, у нас в процессе урбанизации горожанами стали люди, недавно приехавшие из сельской местности. И для новых жителей города, помимо юридического и географического изменения положения, необходим своего рода культурный рывок. Инцидент во время выступления Кайрата Нуртаса говорит о том, что люди с окраины в социальных сетях типа Facebook ругаться не будут – они возьмут булыжники и пойдут громить ближайшие магазины. Поэтому заниматься только одной частью города в современных условиях непозволительно. Нужно заниматься всеми вопросами параллельно и постоянно.
– Решение Сагинтаева в первый свой рабочий день поехать в Турксибский район о чем говорит?
– Проблемы северных и западных районов города – они во многом универсальны. Что в Наурызбаевском, что в Алатауском, что в Турксибском районах, в принципе, общий набор проблем. Они даже по типу застройки от центра сильно отличаются. Центр находится на каменистом плато, здесь можно строить современные высотки, активно развивать инфраструктуру. А новые районы окраины находятся на песчанике, и физически что-то выше пяти этажей построить очень сложно. Но, тем не менее, районы отличаются не только архитектурой, но и разным уровнем охвата инфраструктурой, транспортом, социальной культурой. Необходимо все это максимально выровнять во всем городе.
То, что для первой своей рабочей поездки аким выбрал Турксибский район, вполне нормальная практика. Он начал с того, что провел общественный совет города, показал себя открытым для общения со всеми слоями, потом сделал поездку на окраину города для ознакомления с ситуацией, которая там сложилась, то есть Сагинтаев четко обозначил свои приоритеты – гласность, диалог и решение социальных проблем.
– То есть Сагинтаев все сделал правильно и более идеального первого рабочего дня придумать сложно?
– В принципе, да. Приоритеты он показал правильные. Есть проблемы во всех слоях, но у одних это проблемы больше политического характера (это центр города), а у других – социального или строительного (районы ниже проспекта Райымбека и западнее улицы Розыбакиева). Население, живущее в центре города, достаточно активно, а в новых районах люди часто свои политические и экономические права не знают. Сагинтаев же общения с народом не боится, чему свидетельствует и его работа в земельной комиссии, и общение с многодетными матерями на митингах в Астане. Он склонен к компромиссам, диалогу, но ждать от него "постмодерна" не нужно.
Напомним, Бакытжана Сагинтаева назначили на должность акима Алматы 28 июня. В свой первый рабочий день, 1 июля, аким Алматы проинспектировал Турксибский район. В фокусе внимания акима были строительство социальных объектов и жилья в микрорайоне Жас Канат, а также реализация программы по сносу ветхого жилья.
Бакытжан Сагинтаев встретился с жильцами Турксибского района, заслушав жалобы и предложения в области ЖКХ, благоустройства дворов и обеспечения общественной безопасности.

Источник - inbusiness.kz
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